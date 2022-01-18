Фильм DW "Мир без Бетховена?" удостоен престижной премии

Документальный фильм Deutsche Welle "Мир без Бетховена?" ("Eine Welt ohne Beethoven?"), снятый в 2020 году режиссером Мартином Роддевигом (Martin Roddewig), стал лауреатом Международной премии классической музыки (International Classical Music Award, ICMA) 2022 года как лучший музыкальный документальный фильм. Торжественная церемония вручения награды состоится 21 апреля в Люксембургской филармонии. Как отметило жюри, картина получилась "остроумной и очень увлекательной".

К 250-летнему юбилею великого композитора

Фильм "Мир без Бетховена?" исследует вопрос о том, какое влияние оказывают произведения великого немецкого композитора Людвига ван Бетховена (Ludwig van Beethoven, 1770-1827) на современное поколение музыкантов. В рамках этого проекта валторнистка Берлинского филармонического оркестра и по совместительству телеведущая DW Сара Уиллис (Sarah Willis) провела целый ряд интервью с музыкантами, композиторами, музыкальными менеджерами, музыковедами из разных стран. В их числе - представители не только академического направления, но и те, кто работает в стилях джаз, поп, рок или пишет музыку к фильмам.

Валторнистка Берлинского филармонического оркестра и телеведущая DW Сара Уиллис

"Эта награда - большая честь", - не скрывает своей радости Сара Уиллис. Она признается, что счастлива и испытывает большую гордость за всю команду, работавшую над фильмом. "Я лично очень многому научилась на съемках, и это был идеальный способ отпраздновать 250-летие Людвига ван Бетховена", - подчеркивает она.

В 2020 году, когда во всем мире отмечался 250-летний юбилей великого композитора, документальный фильм "Мир без Бетховена?" стал заключительной частью трилогии, в которую также вошли фильмы DW "Девятая" Бетховена. Симфония для мира" ("Beethovens Neunte - Symphonie für die Welt) и "Бетховен. Звучание природы" ("Beethoven - Der Klang der Natur").

Бетховен в образе рокера на мотоцикле

90-минутный фильм "Мир без Бетховена?" разделен на семь частей. Музыканты, менеджеры и другие действующие лица, с которыми беседует в каждой из глав Сара Уиллис, рассказывают о том, насколько глубоким оказалось влияние Бетховена на музыку последующей эпохи вплоть до наших дней.

В том числе, музыканты обсуждают простую и в то же время гениальную идею Бетховена использовать четыре ноты как вступительный мотив в его знаменитой "Пятой симфонии", которую переняли многие рок-звезды. Например, благодаря ей сформировались риффы гитариста Иэна Андерсона из британской рок-группы Jethro Tull.

"Я думаю, если бы Бетховен жил сегодня, он был бы рокером, рассекающим по грязи на мотоцикле. Именно так я себе представляю Бетховена", - делится в фильме DW своими мыслями Андерсон.

Собеседником Сары Уиллис стал и американский трубач и композитор, художественный руководитель джазового подразделения Линкольн-центра, лауреат премии Grammy Уинтон Марсалис.

По его признанию, он просто обожает Струнный квартет № 16 фа мажор Бетховена, сочинение 135. "Бетховен знал толк в ритмической взаимосвязи, когда одна рука воспроизводит два основных удара, а другая - три перекрестных удара. Это типично для африканской музыки или музыки Ближнего Востока - вероятно, именно оттуда, из турецкой музыки, он это и почерпнул", - рассуждает Марсалис.

Престижная премия в области звукозаписи

International Classical Music Award - престижная премия в области звукозаписи. Она вручается в 26 категориях. В состав ее жюри входят профессиональные музыкальные критики ведущих музыкальных изданий и радиостанций, в том числе DW, из 15 европейских стран. После церемонии награждения 21 апреля состоится гала-концерт, где выступят лауреаты премии и Люксембургский филармонический оркестр под управлением венгерского дирижера Адама Фишера.

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