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Deutsche Welle

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Deutsche Welle".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

Logo Deutsche Welle an der Glastür zum Hauptsitz des Unternehmens, Bonn, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, Europa | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Что говорят в Берлине о блокировке сайта DW в Беларуси 29.10.2021

Акт отчаяния, произвол, признак панического страха - так комментируют в Берлине решение белорусских властей перекрыть доступ пользователей к контенту Deutsche Welle.
DW Global Media Forum 2021 | Media use in 2030 - Will individualization end mass communication? | DW Director General Peter Limbourg

Гендиректор DW назвал блокировку Deutsche Welle в Беларуси актом отчаяния 29.10.2021

Претензии властей Беларуси к сайту гендиректор DW Лимбург назвал смехотворными. Он выразил протест против блокировки, подчеркнув, что люди в Беларуси имеют право на объективную информацию о происходящем в их стране.
Haupt-Funkhaus der Deutschen Welle in Bonn (Schürmann-Bau). Foto vom 11. Juli 2015.

В Беларуси заблокировали сайт Deutsche Welle 28.10.2021

Сайт DW перестал открываться в Беларуси при попытке зайти на него. С мобильных устройств ресурс также недоступен.

Как политзаключенного музыканта Игоря Банцера поддерживают в Германии 11.10.2021

Условия содержания под стражей музыканта и активиста Игоря Банцера ужесточили. Суд заменил ему "химию" на колонию общего режима, рассказала жена гродненского панка в интервью DW. Белорусский музыкант известен и в Германии. Солидарность с ним выражают не только немецкие правозащитники, но и музыканты, футбольные фанаты и все, кто знаком с ним лично.

Как на Западе критикуют выборы в России. DW Новости (20.09.21) 20.09.2021

В России подводят итоги выборов в Госдуму. ЦИК рапортует о победе единороссов. К результатам, и в частности, затянувшемуся подсчету дистанционного электронного голосования в Москве, возникли вопросы не только у критиков Кремля. А как на Западе оценивают озвученные результаты и ситуацию в России в целом?
Auf dem Bild: Grigory Jawlinskij. Politiker der Russische Liberalen äußern sich zu den Tschetschenien-Kriegen. Foto: Julia Vischnevetz / DW am 28.11.2014

Пресс-секретарь Явлинского пояснил DW, на какие деньги тот купил дом на Рублевке 15.09.2021

Сооснователь партии "Яблоко" приобрел особняк "на накопления за длительный период трудовой деятельности", сообщил Deutsche Welle Игорь Яковлев. По его словам, это была первая крупная покупка в жизни Явлинского.
Haupt-Funkhaus der Deutschen Welle in Bonn (Schürmann-Bau). Foto vom 11. Juli 2015.

DW начинает вещать на коротких волнах для слушателей в Афганистане 13.09.2021

Радиопередачи на дари и пушту будут транслироваться на коротких волнах с 13 сентября. По словам генерального директора DW, задача - предоставить жителям Афганистана доступ к более качественной информации.
Taliban fighters patrol in Kabul, Afghanistan, Thursday, Aug. 19, 2021. The Taliban celebrated Afghanistan's Independence Day on Thursday by declaring they beat the United States, but challenges to their rule ranging from running a country severely short on cash and bureaucrats to potentially facing an armed opposition began to emerge. (AP Photo/Rahmat Gul)

Боевики "Талибана" убили родственника журналиста DW 19.08.2021

DW вместе с другими СМИ призвала правительство ФРГ выдать в экстренном порядке визы местным журналистам и их семьям, работавшим для немецких изданий, чтобы покинуть страну, захваченную "Талибаном".

Юг Европы в огне: катастрофические пожары в Греции, Италии и Турции. DW Новости (06.08.21) 06.08.2021

Борьбу с небывалыми пожарами сейчас ведут в Турции, Греции, Италии… На тушение пожаров брошены все силы: от пожарных и военных до волонтеров. Местных жителей и туристов эвакуируют, огонь подобрирается вплотную к отелям. В многих регионах возникла острая нехватка воды. Окутанные дымом греческие Афины накануне остались без электричества.

Как Лукашенко хоронит спорт в Беларуси и что говорят невозвращенцы. DW Новости (05.08.21) 05.08.2021

Политический резонанс стал неожиданностью. Быть невозвращенкой не планировала. Речь шла только о спорте. Об этом белорусская спортсменка Кристина Тимановская сегодня рассказала в Варшаве. Ее отказ возвращаться на родину из-за скандала с тренерами, будучи участницей Олимпиады в Токио, вызвал большой резонанс. Тем временем все больше спортсменов покидают или не хотят возвращаться в Беларусь.

Истинные масштабы катастрофы в Германии и какую помощь оказывают жертвам наводнения. DW Новости (19.07.2021) 19.07.2021

"Катастрофа века". Так в Германии называют наводнение, захлестнувшее в ночь на 15 июля города в нескольких регионах страны. Во многих населенных пунктах по сей день нет связи и электричества. Местные жители, военные и добровольцы разбирают завалы. Уже в сентябре в Германии выборы, и катастрофа, а также то, как власти справляются с ее последствиями, может серьезно повлиять на мнение избирателей.

Байден уже в Женеве: насколько жестким будет его разговор с Путиным? DW Новости (15.06.2021) 15.06.2021

Уже завтра в Женеве состоится встреча президентов Джо Байдена и Владимира Путина. Отношения между США и Россией сейчас на самом низком уровне за последние годы. Смогут ли Путин и Байден найти точки соприкосновения при первой личной встрече на таком уровне или ситуация усугубится еще больше?

Что говорили на саммитах G7 и НАТО о России и встрече Байдена с Путиным. DW Новости (14.06.2021) 14.06.2021

В Брюсселе стартовал саммит НАТО. Первый - после президентства Трампа и с Джо Байденом в должности президента США. Накануне закончился саммит G7, где Байден также дебютировал в своей новой роли. Одной из самых важных тем на переговорах стали отношения с Россией и Китаем. Их будущее участники саммитов обсудили накануне встречи Джо Байдена с Владимиром Путиным, которая состоится 16 июня.

Зачем на самом деле Байден встретится с Путиным. DW Новости (10.06.2021) 10.06.2021

Меньше недели остается до встречи в Женеве президентов США и России. Джо Байден уже не раз давал понять, что готов к диалогу, но настроен весьма жестко. В частности, американский лидер не раз грозил Путину последствиями за деструктивную роль Москвы. Встреча с Путиным состоится в рамках первого европейского турне Байдена после вступления в должность.

Запад в шоке: Лукашенко ждет расплата за Протасевича? DW Новости (25.05.2021) 25.05.2021

Скандал вокруг задержания бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича разгорается все больше. Мировую общественность шокировало распространенное белорусскими государственными СМИ видео с обращением Протасевича, которое он сделал с большой долей вероятности поcле избиений и пыток.

Посадка в Минске самолета с Протасевичем: как Лукашенко перешел черту. DW Новости (24.05.2021) 24.05.2021

Власти в Минске в принудительном порядке посадили авиалайнер ирландской авиакомпании Ryanair. Белорусские силовики задержали находившегося на борту бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. В ЕС и Германии говорят о том, что Александр Лукашенко перешел последнюю черту. Как Запад намерен отреагировать на этот инцидент? - Об этом наш сегодняшний выпуск.
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