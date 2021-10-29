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Претензии властей Беларуси к сайту гендиректор DW Лимбург назвал смехотворными. Он выразил протест против блокировки, подчеркнув, что люди в Беларуси имеют право на объективную информацию о происходящем в их стране.
Условия содержания под стражей музыканта и активиста Игоря Банцера ужесточили. Суд заменил ему "химию" на колонию общего режима, рассказала жена гродненского панка в интервью DW. Белорусский музыкант известен и в Германии. Солидарность с ним выражают не только немецкие правозащитники, но и музыканты, футбольные фанаты и все, кто знаком с ним лично.
В России подводят итоги выборов в Госдуму. ЦИК рапортует о победе единороссов. К результатам, и в частности, затянувшемуся подсчету дистанционного электронного голосования в Москве, возникли вопросы не только у критиков Кремля. А как на Западе оценивают озвученные результаты и ситуацию в России в целом?
Сооснователь партии "Яблоко" приобрел особняк "на накопления за длительный период трудовой деятельности", сообщил Deutsche Welle Игорь Яковлев. По его словам, это была первая крупная покупка в жизни Явлинского.
Борьбу с небывалыми пожарами сейчас ведут в Турции, Греции, Италии… На тушение пожаров брошены все силы: от пожарных и военных до волонтеров. Местных жителей и туристов эвакуируют, огонь подобрирается вплотную к отелям. В многих регионах возникла острая нехватка воды. Окутанные дымом греческие Афины накануне остались без электричества.
Политический резонанс стал неожиданностью. Быть невозвращенкой не планировала. Речь шла только о спорте. Об этом белорусская спортсменка Кристина Тимановская сегодня рассказала в Варшаве. Ее отказ возвращаться на родину из-за скандала с тренерами, будучи участницей Олимпиады в Токио, вызвал большой резонанс. Тем временем все больше спортсменов покидают или не хотят возвращаться в Беларусь.
"Катастрофа века". Так в Германии называют наводнение, захлестнувшее в ночь на 15 июля города в нескольких регионах страны. Во многих населенных пунктах по сей день нет связи и электричества. Местные жители, военные и добровольцы разбирают завалы. Уже в сентябре в Германии выборы, и катастрофа, а также то, как власти справляются с ее последствиями, может серьезно повлиять на мнение избирателей.
Уже завтра в Женеве состоится встреча президентов Джо Байдена и Владимира Путина. Отношения между США и Россией сейчас на самом низком уровне за последние годы. Смогут ли Путин и Байден найти точки соприкосновения при первой личной встрече на таком уровне или ситуация усугубится еще больше?
В Брюсселе стартовал саммит НАТО. Первый - после президентства Трампа и с Джо Байденом в должности президента США. Накануне закончился саммит G7, где Байден также дебютировал в своей новой роли. Одной из самых важных тем на переговорах стали отношения с Россией и Китаем. Их будущее участники саммитов обсудили накануне встречи Джо Байдена с Владимиром Путиным, которая состоится 16 июня.
Меньше недели остается до встречи в Женеве президентов США и России. Джо Байден уже не раз давал понять, что готов к диалогу, но настроен весьма жестко. В частности, американский лидер не раз грозил Путину последствиями за деструктивную роль Москвы. Встреча с Путиным состоится в рамках первого европейского турне Байдена после вступления в должность.
Скандал вокруг задержания бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича разгорается все больше. Мировую общественность шокировало распространенное белорусскими государственными СМИ видео с обращением Протасевича, которое он сделал с большой долей вероятности поcле избиений и пыток.
Власти в Минске в принудительном порядке посадили авиалайнер ирландской авиакомпании Ryanair. Белорусские силовики задержали находившегося на борту бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. В ЕС и Германии говорят о том, что Александр Лукашенко перешел последнюю черту. Как Запад намерен отреагировать на этот инцидент? - Об этом наш сегодняшний выпуск.