Новый дизайн DW: почему мы теперь выглядим немного иначе

Новый вид, свежий и оптимизированный дизайн с улучшенным пользовательским интерфейсом - команда дизайнеров DW работала над этим несколько месяцев. Я хотела бы познакомить вас с некоторыми из новых функций.

Инклюзивность и безбарьерная среда занимают центральное место в процессе развития нашего корпоративного дизайна. В дальнейшем контент DW будет в значительной степени безбарьерным. Технические показатели нашего сайта и мобильное приложение были оптимизированы для лучшего восприятия пользователями.

Благодаря улучшенной наглядности вы сможете находить нужную информацию еще быстрее. Мы меняем тип шрифта, чтобы сделать для вас процесс чтения еще более приятным. Визуальные изменения меню и фона обеспечивают более четкий внешний вид и в целом повышают узнаваемость нашего сайта как надежного источника информации.

Наша цветовая палитра и инфографика также получают динамичное обновление. Вас порадуют более яркие цвета и графика, с помощью которых даже сложная информация представлена понятно. Мы хотим, чтобы наш контент был быстрее и лучше узнаваемым, и чтобы в будущем вы получали еще больше удовольствия от использования нашего сайта и мобильного приложения.

Новый облик сайта dw.com - это только начало. В ближайшие месяцы последуют дальнейшие изменения на различных платформах, где можно найти контент DW. Пожалуйста, поделитесь с нами своим опытом и впечатлениями от улучшенного дизайна DW. Мы будем рады вашим отзывам.

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