"Меры против DW необоснованны". Как канцлер ФРГ отреагировал на запрет РФ

Меры российских властей против медиакомпании Deutsche Welle стали первой и главной темой на правительственной пресс-конференции в Берлине в пятницу, 4 февраля.

Отвечая на вопрос корреспондента DW о реакции канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz), заместитель его официального представителя Вольфганг Бюхнер (Wolfgang Büchner) заявил, что Германия "резко осуждает объявленные против Deutsche Welle меры", которые, по оценке немецкого правительства, являются "совершенно необоснованными и противоречащими принципу свободы печати".

Репортерам RT в Германии работать не мешают

Представлять санкции против DW как ответную меру на решение Комиссии по лицензированию и надзору (ZAK) - независимого органа земельных регуляторов радио- и телепрограмм в Германии - о запрете спутниковой и онлайн-трансляции телеканала RT DE в Германии, официальный Берлин называет "несоответствующим ни правовым нормам, ни сути дела".

Карикатура Сергея Елкина

"Федеральное правительство при этом не оказывает какого бы то ни было влияния, в Германии действует принцип удаленности государства (от СМИ - Ред.), которого мы строго придерживаемся", - добавил Бюхнер. Реакцию же российских властей он назвал "сугубо политически мотивированной", призванной "лишить Deutsche Welle всякой возможности журналистской деятельности в России".

При этом он напомнил, что журналистская работа корреспондентов RT в Германии никогда не ограничивалась. "Поэтому мы настоятельно призываем российскую сторону не использовать лицензионно-правовые проблемы этого канала для ограничения свободы печати и мнений", - обратился представитель канцлера к властям России.

Государство и СМИ строго разделены в Германии

В самом деле. Репортеров RT в Германии не лишают аккредитации, им не перекрывают доступ в бундестаг, как теперь журналистам DW в Государственную думу. На правительственной пресс-конференции в эту пятницу присутствовал Флориан Варвег (Florian Warweg), работающий на российскую медиакомпанию, он задавал, как обычно, пространные вопросы представителям немецкого правительства.

Сравнивать RT DE с DW некорректно

Одним из его вопросов воспользовалась пресс-секретарь МИД Германии Андреа Зассе (Andrea Sasse), чтобы еще раз обратить внимание на недопустимость сравнения истории с RT DE с санкциями против Deutsche Welle: "В этом конкретном случае о разрешении на вещание программы RT DE в Германии речь идет опроцедуре допуска, которую проводят независимые земельные регуляторы радио- и телепрограмм. И мы ясно дали понять, что федеральное правительство не имеет ни права, ни возможности оказывать влияние на этот процесс, так это урегулировано в Основном законе".

Пресс-секретарь МИД ФРГ напомнила в этой связи о том, что медиакомпания RT DE вообще не подавала заявку на получение лицензии на вещание в Германии "в отличие от DW, которая уже на протяжении многих лет работает в России в соответствии с действующими там законами и имеющимися лицензиями".

Журналисты DW в России под угрозой

Зная, какие последствия могут угрожать работающим в России журналистам Deutsche Welle в том случае, если медиакомпанию или их самих занесут в регистр "иностранных агентов", Андреа Зассе заверила работающих в России сотрудников DW в том, что "немецкое правительство прекрасно понимает их тревоги", его "очень беспокоит положение со свободой печати в России и находится по этому вопросу в контакте с российскими ведомствами".

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