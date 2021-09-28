 YouTube заблокировал два немецких канала RT | Новости из Германии о России | DW | 28.09.2021

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Россия

YouTube заблокировал два немецких канала RT

Каналы RT на YouTube закрыли за распространение дезинформации о ковиде. Тем не менее главный редактор RT Маргарита Симоньян написала, что "очень ждет" запрета немецких СМИ в России в ответ на действия YouTube.

Логотип телеканала RT DE

Администрация видеохостинга YouTube заблокировала два канала Russia Today на немецком языке. Об этом во вторник, 28 сентября, сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян в Telegram. Она написала, что оба канала были удалены без возможности восстановления, однако причин блокировки не пояснила.

Назвав действия медиахостинга "медийной войной", Симоньян заявила, что "очень ждет", когда в России запретят DW и другие немецкие СМИ, а также закроют корпункты немецких вещательных компаний ARD и ZDF. Кроме того, она потребовала санкций против самого YouTube.

Каналы RT закрыла за распространение дезинформации о ковиде

Как сообщили агентству dpa в пресс-службе Google, каналы RT DE были удалены из-за нарушения правил о ложной информации про коронавирус. "RT DE было объявлено предупреждение за загрузку контента, нарушающего наши правила в отношении ложной информации о COVID-19. Это привело к приостановке их прав на публикацию видео. Во время приостановки прав владельцы канала пытались обойти ограничения, используя другой канал; в результате оба канала были закрыты за нарушение условий использования YouTube", - уточнили в Google.

Блокировка YouTube ролика команды Навального в РФ

18 сентября YouTube заблокировал для российских пользователей ролик команды оппозиционного политика Алексея Навального с рекомендациями "Умного голосования" на выборах в Госдуму РФ. Это произошло после требований Роскомнадзора. Как заявила по данному поводу  26 сентября в интервью телеканалу Bloomberg Television генеральный директор YouTube Сьюзен Воджицки, при работе с властями "существует много вещей, которые нам приходится учитывать", будь то местные законы или происходящее в стране.

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    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

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    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


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