Глава МИД Германии отверг угрозы России в адрес немецких СМИ

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) отверг угрозы России в адрес немецких СМИ. "Свобода прессы не является разменной картой, которая может быть использована на переговорах. Это мы сообщили сегодня недвусмысленно российской стороне", - заявил Мас в среду, 17 марта, агентству dpa и изданию Spiegel. "Наша задача, наша обязанность - создать свободные условия для работы журналистов", - подчеркнул немецкий политик. По его словам, статс-секретарь в МИД Мигель Бергер (Miguel Berger) в среду звонил послу РФ в Берлине Сергею Нечаеву и донес до него позицию федерального правительства.

Ранее МИД России жаловался на ограничения в работе российской государственной телекомпании RT в Германии и пригрозил последствиями для аккредитованных в Москве немецких СМИ. "Со всей серьезностью призываем Берлин обеспечить нормальное функционирование RT", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова агентству dpa. Она указала на закрытие банковского счета RT в Германии и потребовала "отменить любые рестриктивные меры в отношении медиакомпании". "В противном случае будем вынуждены принять жесткие ответные меры в отношении работающих в России немецких СМИ", - сказала Захарова.

Как отметил Хайко Мас, СМИ должны иметь возможность независимо и свободно работать за границей и освещать происходящее там: "В Германии это возможно, такая возможность должна быть и в России". По его словам, свобода прессы и мнений является опорой немецкой демократии, и работающие за рубежом немецкие журналисты выполняют важную работу. "Поэтому мы делаем все для того, чтобы не только в Германии, но и во всем мире, СМИ могли работать свободно и независимо", - сказал немецкий политик.

Commerzbank прекращает финансовое обслуживание RT

Немецкий банк Commerzbank к 31 мая решил прекратить финансовое обслуживание Ruptly GmbH и RT DE Productions GmbH, являющиеся подразделениями российского медиахолдинга RT. Власти Германии ранее отвергли обвинения Москвы в том, что они воздействовали на Commerzbank с тем, чтобы банк прекратил коммерческие связи с этой компанией. "Российское правительство уже не первый раз предпринимает попытки возложить на нас ответственность за отношения RT с банками", - подчеркнул 5 марта пресс-секретарь МИД ФРГ Кристофер Бургер. На просьбу DW прокомментировать ситуацию с RT в Commerzbank 5 марта сообщили, что банк "по принципиальным соображениям не высказывается об имеющихся или потенциальных связях с клиентами".

Смотрите также: