 Свобода мнений или радикализм? В ФРГ разгорается скандал в правящей партии | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 10.03.2021

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Германия

Свобода мнений или радикализм? В ФРГ разгорается скандал в правящей партии

Размышления авторитетного социал-демократа о возможном избытке плюрализма в западном обществе и проблеме "априорной вины белого мужчины" в разделе мнений газеты FAZ произвели в Германии эффект разорвавшейся бомбы.

Известный немецкий политик и правозащитник, бывший председатель бундестага Вольфганг Тирзе

Известный политик и правозащитник Вольфганг Тирзе столкнулся с обвинениями в радикализме

Всего за пару дней до земельных выборов в Баден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце и менее чем за полгода до выборов в бундестаг, после которых Ангела Меркель (Angela Merkel) покинет пост канцлера Германии, все три партии, входящие в правящую коалицию ФРГ, оказались вовлечены в скандалы, хотя и разного толка.

Пока партия Меркель Христианско-демократический союз (ХДС) и ее баварский партнер Христианско-социальный союз (ХДС) собирают осколки репутации после так называемой "масочной аферы" двух депутатов их фракции в бундестаге, которые, судя по всему, наживались на торговле защитными масками в разгар пандемии коронавируса, немецкие социал-демократы переживают волну шитсторма из-за обвинений в правом радикализме в адрес одного из старейших членов партии, бывшего председателя бундестага - Вольфганга Тирзе (Wolfgang Thierse).

Ярая защита плюрализма и раскол общества

А началось все с того, что 22 февраля Тирзе опубликовал в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung гостевую статью под названием "Сколько идентичности выдержит общество?"

Мусульманские женщины на одной из улиц Берлина

Немецкое общество становится все более пестрым

В ней политик напоминает о том, что понятия "религиозная конфессия" и "идеология", которые сегодня все чаще заменяют словом "идентичность", в прошлом неоднократно становились причиной кровопролитных конфликтов. "Должна ли история повториться, пусть и с другим лейтмотивом?" - задается вопросом Тирзе.

"Темы этнической, половой и сексуальной идентичности доминируют (в западном обществе. - Ред.), а споры о расизме, постколониализме и гендерных вопросах становятся все жестче и агрессивнее", - констатирует политик. Далее он развивает мысль о том, что яростные нападки на "привнесенное извне", а также яростная защита этого "привнесенного" неизбежно ведут к вопросам о том, в каком объеме политика по защите идентичности укрепляет плюрализм общества и когда она ведет к его расколу.

Сам Вольфганг Тирзе отвечает на этот вопрос так: "Обобщая, можно сказать, что этнический, культурный и религиозно-мировоззренческий плюрализм, который становится в Германии все сильнее, - это не идиллия. Он ведет к разногласиям и имеет большой конфликтный потенциал". По мнению социал-демократа, для сохранения мира в обществе, "плюрализм должен быть чем-то большим, нежели простым сосуществованием не только различных, но и отгораживающихся друг от друга меньшинств и идентичностей". "Обществу необходимы разделяемые всеми ценности, к которым, само собой разумеется, относится общий язык, а также уважение к праву и закону", - подчеркивает политик.

Вольфганг Тирзе рядом с дрэгквин Оливией Джонс во время празднования Дня святого Патрика в Берлине, 2001 год

Вольфганг Тирзе рядом с дрэгквин Оливией Джонс во время празднования Дня святого Патрика в Берлине, 2001 год

Рассуждая о проблеме расизма, Тирзе отсылает к книге чернокожей журналистки Элис Хастерс под названием "Что белые люди не хотят слышать, но должны знать о расизме". "Да, мы, белые, должны прислушиваться к тому, что нам говорят. Мы должны обращать внимание на случаи дискриминации. Но критика теории превосходства белых не должна превратиться в миф об априорной вине белого мужчины", - предостерегает политик. По его словам, разрисовывание белыми людьми своих лиц черной краской (Blackfacing), присвоение себе чужой культурной идентичности, определяемой цветом лица, а также запреты определенных языковых выражений ведут к формированию ложных культурных фронтов, неуверенности и необходимости защищаться.

Борец с режимом ГДР

Вольфганг Тирзе родился в 1943 году в польском городе Бреслау (нынешний Вроцлав).

После Второй мировой войны его семья была вынуждена покинуть Польшу и перебралась в Тюрингию. Во времена ГДР Тирзе работал в министерстве культуры, однако был уволен оттуда, после того как отказался подписать документ о лишении гражданства ГДР критика Социалистической единой партии Германии, поэта и музыканта Вольфа Бирмана (Wolf Biermann). В июне 1990 года Тирзе избрали председателем Социал-демократической партии ГДР.

На протяжении своей долгой политической карьеры Тирзе всегда считался "сторонником прогресса". "Он противостоял режиму ГДР, а позже как никто другой боролся с угрозой правового экстремизма", - пишет о 77-летнем политике журнал Der Spiegel.

Реакция руководства СДПГ на статью Тирзе в FAZ

Публикация в газете FAZ статьи, которая в соответствии с обозначенным жанром не претендовала на объективность, а лишь выражала мнение автора, тем не мене произвела в ФРГ эффект разорвавшейся бомбы.

Сопредседатель партии СДПГ Заскиа Эскен

Заскиа Эскен

Так, член совета Союза геев и лесбиянок Германии (LSVD) Альфонзо Пантисано (Alfonso Pantisano), который также, как и Вольфганг Тирзе, является членом СДПГ, обвинил своего соратника по партии в "праворадикальных рассуждениях" и назвал его статью "реакционной".

В свою очередь, сопредседатель СДПГ Заскиа Эскен (Saskia Esken) и зампредседателя партии Кевин Кюнерт (Kevin Kühnert) заявили, что "стыдятся" представителей партии, "которые создают образ повернутой в прошлое СДПГ". Имя Вольфганга Тирзе они при этом не назвали, однако наблюдатели не сомневаются, что Эскен и Кюнерт имели в виду именно его. Соответствующее высказывание было сделано в рамках внутрипартийной переписки, однако яркие цитаты из этого электронного письма просочились в немецкие СМИ.

Сын экс-канцлера Германии и другие защитники Тирзе

9 марта к полемике из-за публикации Тирзе подключился сын экс-канцлера ФРГ - историк Петер Брандт (Peter Brandt).

Сын экс-канцлера ФРГ Вилли Брандта, историк Петер Брандт

Сын экс-канцлера ФРГ Вилли Брандта, историк Петер Брандт

Обвинив руководство СДПГ в том, что оно в сложившейся ситуации "потерпело полный провал", он заявил следующее: "Вместо того, чтобы вести дебаты о программе партии, ее истеблишмент и столичные СМИ уже неделю думают лишь о разногласиях внутри партии, которая и так страдает политической чахоткой".

В защиту Тирзе выступила и Гезине Шван (Gesine Schwan) - председатель комиссии СДПГ по основополагающим ценностям. 5 марта в интервью онлайн-изданию Deutschlandfunk Шван, претендовавшая в прошлом на пост президента ФРГ, заявила, что, в отличие от Заскии Эскен, ничуть не стыдится за своего соратника по партии. По ее словам, тот факт, что немецкое общество становится все более пестрым и одновременно с этим в нем все чаще проявляется неравенство, привело к очень многим травмам и участившемуся проявлению агрессии. "Это относится не только к нашей партии, но и ко всему обществу", - подчеркнула она.

Что касается самого Вольфганга Тирзе, то, реагируя на шквал критики, в том числе со стороны партийного руководства, политик на днях попросил Заскию Эскен публично сообщить ему, "является ли его членство в их общей партии желательным или оно, скорее, партии вредит ". Последовавший за этим телефонный разговор с сопредседательницей СДПГ, как сообщают немецкие СМИ, помог несколько смягчить грозящий эскалацией конфликт. Ожидается, что в ближайшие дни Тирзе проведет подробную беседу о своей статье и с другими соратниками по партии.

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    Автор: Виктор Вайц


 

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