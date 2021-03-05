Власти ФРГ не имеют отношения к конфликту RT с Commerzbank

"Правительство Германии никоим образом не воздействовало на Commerzbank с тем, чтобы этот банк прекратил коммерческие связи (с RT DE - Ред.), и у нас нет сведений о других фирменных счетах Russia Today в немецких банках, поэтому угроза российской стороны принять жесткие ответные меры совершенно неуместна".

Так пресс-секретарь МИД ФРГ Кристофер Бургер (Christopher Burger) в пятницу, 5 марта, по просьбе DW прокомментировал угрозу официального представителя российского МИД Марии Захаровой. Накануне она заявила, что Москва может "принять жесткие ответные меры в отношении работающих в России немецких СМИ" в связи с решением Commerzbank к 31 мая прекратить финансовое обслуживание Ruptly GmbH и RT DE Productions GmbH. Эти две зарегистрированные в Германии фирмы являются подразделениями российского медиахолдинга RT. Захарова назвала закрытие счетов "элементом политического давления".

Как подчеркнул Кристофер Бургер, "российское правительство уже не первый раз предпринимает попытки возложить на нас ответственность за отношения RT с банками".

Commerzbank от комментария отказался

Эта тема поднималась и в ходе политических консультаций, которые провели в четверг в Москве первый замглавы МИД РФ Владимир Титов и статс-секретарь в МИД ФРГ Мигель Бергер (Miguel Berger). Как сообщает "Интерфакс", российская сторона указала "на неприемлемость подобной ситуации, которая может привести к введению ответных мер в отношении работающих в России германских СМИ".

Commerzbank во Франкфурте-на-Майне

RT сообщает, что попытки компании найти замену Commerzbank пока не увенчались успехом, и целый "ряд финансовых институтов, в том числе Helaba, Deutsche Bank, DZ Bank, BNP Paribas, ING, HSBC, UBS, HypoVereinsbank, либо проигнорировали запрос RT, либо отказали в открытии счетов".

Из Commerzbank на просьбу DW прокомментировать ситуацию с RT сообщили, что банк "по принципиальным соображениям не высказывается об имеющихся или потенциальных связях с клиентами".

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