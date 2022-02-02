Немецкий медиарегулятор запретил телеканалу RT DE вещание в ФРГ

Комиссия по лицензированию и надзору (ZAK) - орган земельных регуляторов радио- и телепрограмм в Германии - запретила вещание в стране телеканалу RT DE. Федеральный медиарегулятор в среду, 2 февраля, объяснил это принятое накануне решение тем, что RT DE не имеет лицензии на трансляцию в ФРГ, необходимую в соответствии с действующим "Государственным законом о модернизации положения о СМИ в Германии".

С 1 февраля трансляция и дальнейшее распространение любых программ канала в Германии запрещены. Это касается, в том числе спутникового и онлайн-вещания, а также вещания через приложение "RT News". "Телеканал RT DE "не может ссылаться ни на какое другое легитимное европейское разрешение", - говорится в решении ZAK.

Немецкие земельные медиарегуляторы считают, что правовую ответственность за содержание немецкоязычной программы RT несет располагающаяся в Берлине медиакомпания RT DE Productions GmbH. Руководители RT и RT DE Productions утверждают, что эта продюсерская компания не несет ответственности за вещание RT DE, базирующегося, по их заверениям, в Москве.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян написала в Telegram, что RT DE не прекратит вещеание. А руководитель RT DE Productions Динара Токтосунова заявила, что решение немецкого медиарегулятора будет обжаловано в суде.

RT DE был снят с вещания через европейские спутники

Немецкоязычный телеканал RT DE был запущен 16 декабря с трансляцией через спутник и интернет. Спустя неделю после запуска, 22 декабря, канал был снят с вещания через европейские спутники Европейским оператором спутниковой связи по запросу немецкого медиарегулятора земель Берлин и Бранденбург (MABB).

Медиарегулятор MABB 17 декабря возбудил против телеканала RT DE дело о нарушении "Государственного закона о модернизации положения о СМИ в Германии". Однако, поскольку речь идет о телеканале с программой вещания на территории всей Германии, решение по этому вопросу должна принимать Комиссия по лицензированию и надзору, заявили тогда в MABB.

На сайте RT DE говорится, что круглосуточное вещание в Германии 16 декабря канал начал по лицензии на кабельное и спутниковое вещание, выданной в Сербии. Летом 2021 года RT уже пытался получить лицензию в Люксембурге, но заявка была отклонена. Власти страны сослались при этом на правовой суверенитет Германии в данном вопросе.

RT DE был заблокирован в YouTube

Немецкоязычный канал компании RT DE был удален видеохостингом YouTube 16 декабря спустя всего несколько часов после его запуска. Пресс-служба американского интернет-концерна Google, которому принадлежит YouTube, сообщила, что канал RT auf Sendung заблокирован за обход ранее наложенных ограничений.

В конце сентября 2021 года видеохостинг YouTube уже удалил без возможности восстановления два других канала RT - RT DE и Der Fehlende Part. "Если канал удален, то владелец канала не может использовать, владеть или создавать какие-либо другие каналы на YouTube. Поэтому канал RT auf Sendung также был удален за нарушение Условий использования YouTube, а именно - за обход ранее наложенных ограничений", - указали в Google.

После сентябрьской блокировки двух YouTube-каналов RT российские власти обвинили Google в цензуре, а правительство ФРГ в том, что оно стояло за принятием решения о блокировке. Берлин отверг это обвинение, подчеркнув, что власти Германии не имеют никакого отношения к действиям YouTube.

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