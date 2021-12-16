 YouTube вновь заблокировал немецкоязычный канал RT | Новости из Германии о Германии | DW | 16.12.2021

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Германия

YouTube вновь заблокировал немецкоязычный канал RT

Канал RT auf Sendung был удален уже в день его запуска на YouTube. В пресс-службе Google пояснили, что канал удален за обход ранее наложенных ограничений.

Логотипы YouTube и канала RT DE

Видеохостинг YouTube удалил новый немецкоязычный канал российской государственной компании RT  - уже третий по счету. Канал RT auf Sendung был заблокирован в четверг, 16 декабря, в день его запуска. RT пожаловалась, что YouTube удалил ее канал "без объяснений".

Причины блокировки RT

Пресс-служба американского интернет-концерна Google, которому принадлежит YouTube, сообщила однако, что новый канал RT auf Sendung заблокирован за обход ранее наложенных ограничений. В конце сентября 2021 года видеохостинг YouTube уже удалил без возможности восстановления два других канала RT - RT DE и Der Fehlende Part. Первоначально RT вменялась в вину публикация ложных сведений о COVID-19, а затем - попытка обойти наложенные ограничения.

"Во время приостановки прав владельцы канала пытались обойти ограничения, используя другой канал; в результате оба канала были закрыты за нарушение Условий использования YouTube", - пояснили тогда в Google.

16 декабря пресс-служба концерна заявила, что канал RT auf Sendung удален за новую попытку обойти блокировку. "Если канал удален, то владелец канала не может использовать, владеть или создавать какие-либо другие каналы на YouTube. Поэтому канал RT auf Sendung также был удален за нарушение Условий использования YouTube, а именно - за обход ранее наложенных ограничений", - указали в Google.

Реакция Москвы и Берлина

После сентябрьской блокировки двух YouTube-каналов RT российские власти обвинили Google в цензуре, а правительство ФРГ - в том, что оно стояло за принятием решения о блокировке. Берлин отверг это обвинение, подчеркнув, что власти Германии не имеют никакого отношения к действиям YouTube.

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    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


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