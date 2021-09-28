Как в Берлине реагируют на блокировку немецких программ RT на YouTube

Немецкие власти не имели никакого отношения к решению администрации видеохостинга YouTube заблокировать два канала RT на немецком языке. В правительстве Германии об этом вообще узнали только постфактум - из сообщений СМИ.

Поэтому и возмущенную реакцию Москвы здесь считают неуместной, а угрозу МИД РФ обратиться "к компетентным ведомствам Российской Федерации" с предложением разработать против YouTube и немецких СМИ "ответные меры" расценивают как проявление пренебрежительного отношения к свободе печати.

По-разному отнеслись к решению YouTube депутаты бундестага.

На каком основании YouTube принял меры против RT

В ответ на запрос DW пресс-служба YouTube сообщила, что каналы RT были заблокированы за нарушение условий использования видеохостинга. "У YouTube всегда были четкие правила сообщества, в которых излагается, что разрешено на платформе", - заявил представитель YouTube.

"RT DE было объявлено предупреждение за загрузку контента, нарушающего наши правила в отношении ложной информации о COVID-19, - говорится далее в ответе на запрос DW. - Это привело к приостановке их прав на публикацию видео. Во время приостановки прав владельцы канала пытались обойти ограничения, используя другой канал; в результате оба канала были закрыты за нарушение условий использования YouTube".

Почему молчит Германский совет по прессе

В свою очередь в RT, отвечая на запрос немецкой общественно-правовой медиакомпании SWR, отвергли всякие обвинения YouTube в распространении ложной информации и обратили внимание на тот факт, что Германский совет по прессе (Deutscher Presserat) еще ни разу не делал замечаний российскому СМИ, вещающему в интернете на немецком языке.

Саша Боровский

Упомянутый совет - общественный орган самоконтроля немецких журналистов, который следит за соблюдением этических норм, изложенных в "Кодексе прессы". Порицания совета не являются правовыми актами, главное средство воздействия на недобросовестных журналистов или редакции - обнародование подобных фактов. В адрес RT порицаний и в самом деле не выносилось, но это и не могло быть сделано в принципе.

Дело в том, что Германский совет по прессе мониторит только немецкие печатные издания и их онлайн-варианты, взявшие на себя обязательство соблюдать "Кодекс прессы". RT хоть и не относится к числу онлайн-вариантов немецких СМИ, но у этого канала была возможность добровольно присоединиться к контролю со стороны этого совета, взяв на себя обязательство чтить "Кодекс прессы".

Но, как заявил Саша Боровски (Sascha Borowski) из Германского совета по прессе, такой заявки от RT не поступало: "Мы проверяем только жалобы на публикации в газетах, журналах и их онлайн-вариантах. Сугубо онлайн-СМИ мы берем под контроль только после ходатайства с их стороны и проверки взятых ими на себя обязательств. Канал RT к нам не обращался".

Блокировка RT - тема на правительственной пресс-конференции

Корреспонденты RT в Германии пользуются теми же правами и возможностями, как и все прочие немецкие и иностранные журналисты, которые аккредитованы при правительстве и парламенте ФРГ и являются либо членами Союза федеральной печати (Bundespressekonferenz, BPK), либо Союза иностранной прессы (Verein der Auslandspresse, VAP). Как члены BPK они также имеют право приходить на правительственные пресс-конференции, которые проходят в Берлине три раза в неделю, и задавать вопросы представителям канцлера и различных министерств.

Штеффен Зайберт

Такой возможностью репортеры RT пользуются достаточно активно. Официальный представитель канцлера Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) исправно им отвечает, хотя порой и не скрывает некоторого раздражения длинной задаваемых ему вопросов. В эту среду, 29 сентября, в зале BPK корреспондента RT не было. Вопросы о блокировке администрацией YouTube российского интернет-канала в зале задавали журналисты других СМИ, а RT прислал свой вопрос онлайн.

"Мы приняли это решение YouTube к сведению, и так как имеют место звучащие иначе сообщения как раз на российских каналах, скажу совершенно четко - это решение YouTube, правительство и его представители не имеют к нему никакого отношения, - заявил Зайберт, отвечая на вопрос DW. - Тот, кто это утверждает, конструирует теорию заговора".

Спикер канцлера имел в виду заявление МИД России, в котором решение YouTube названо "актом беспрецедентной информационной агрессии", совершенном "при потворстве" Германии, и в котором предлагается принять "симметричные меры" в отношении действующих в России немецких СМИ. Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян "очень ждет", когда в России запретят DW и другие немецкие СМИ, а также закроют корпункты немецких вещательных компаний ARD и ZDF.

"С нашей точки зрения, нет никаких оснований для ответных мер против немецких СМИ, работающих в России, - заявил в этой связи Штеффен Зайберт. - И тот, кто требует нанесения таких ответных ударов, с нашей точки зрения, демонстрирует не слишком хорошее отношение к свободе печати".

Как реагируют депутаты бундестага…

Член внешнеполитического комитета бундестага, депутат от СвДП Рената Альт (Renata Alt) разделяет точку зрения представителя канцлера. "Абсурдные угрозы российского министерства иностранных дел в очередной раз показывают, что режим Путина действует по принципу "око за око", - заявила Альт. - При этом российское правительство сознательно игнорирует, что платформа YouTube, как частная кампания, заблокировала немецкоязычные каналы RT за распространение теорий заговора о коронавирусе в нарушение правил, касающихся дезинформации".

Мартин Реннер

Иначе отнесся к блокировке RT Мартин Реннер (Martin Renner), медиа-эксперт парламентской фракции правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), которая поддерживает тесные связи с Кремлем. В интервью DW он назвал действия YouTube "совершено неподобающими". Реннер считает, что такого рода решения власти "делегируют частным фирмам". "Но, в конце концов, речь тут идет о свободе мнений и прессы, и для меня это очень серьезное ограничение свободы СМИ", - заявил он. Российские же угрозы принять ответные меры Реннер считает "следствием ошибочной политики, начатой и проводимой в Германии".

Представительница фракции Левой партии во внешнеполитическом комитете бундестага Севим Дагделен (Sevim Dagdelen) назвала "пугающим то, что американские олигархи решают, какие новости могут распространяться в Германии, а какие нет". По ее словам, "тот, кто не возмущается своевольным поведением YouTube -"дочки" концерна Google - не может убедительно критиковать цензуру в других странах". Дагделен считает действия частного американского концерна "серьезным нарушением принципа свободы печати".

… и правозащитники

В правозащитной организации "Репортеры без границ" заявили, что YouTube - частная компания, поэтому может принимать подобные решения. "Но нам блокировки материалов, на которые также должны распространяться принципы свободы информации и прессы и которые не представляют непосредственной опасности здоровью и жизни людей, видятся изначально проблематичными", - заявил пресс-секретарь этой организации Кристофер Реш (Christopher Resch). Он предлагает соцсетям бороться с дезинформацией не запретами и блокировками, а ссылками на независимые фактчекинги.

Одновременно "Репортеры без границ" обращают внимание на все большее ущемление свободы печати в России и усиление там цензуры в интернете. Угрозы, раздающиеся из Москвы, о принятии ответных мер против немецких СМИ "Репортеры без границ" называют "совершенно неадекватными", поскольку никаких доказательств причастности немецких властей к решению YouTube нет.

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