 YouTube удалил более миллиона видео с фейками о коронавирусе | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 26.08.2021

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Мир

YouTube удалил более миллиона видео с фейками о коронавирусе

Кроме прочего, на YouTube удаляются ролики о "лекарствах" против COVID-19 и видео пользователей, сомневающихся в наличии пандемии.

Фотоколлаж на тему ложной информации о пандемии коронавируса

С начала пандемии COVID-19 в феврале 2020 года платформа для видеохостинга YouTube, принадлежащая американскому IT-концерну Google, удалила более миллиона роликов, содержащих "опасную ложную информацию" о коронавирусе. Об этом сообщил представитель компании в среду, 25 августа.

Указывается, что критерием для принятия решения относительно того, какая информация является ложной, являлся "консенсус экспертов организаций в области здравоохранения", таких, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

"Наши правила сфокусированы на удалении видео, которые могут непосредственно привести к серьезному ущербу в реальном мире", - пояснил представитель YouTube Нил Моан. В качестве примера он назвал ролики, рекламирующие "лекарства" от COVID-19 , или выступления, в которых ставится под вопрос само наличие пандемии в мире.

По данным Моана, каждые три месяца YouTube удаляет почти 10 миллионов видео. Большинство из них пользователи успевают просмотреть менее десяти раз. При этом платформа работает над тем, чтобы сделать процесс удаления видео с ложной информацией еще более быстрым, отметили в компании.

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