Немцы в 2020 году написали рекордное количество жалоб на СМИ

В Германский совет по прессе (Deutsche Presserat) в 2020 году поступило наибольшее количество жалоб на публикации в СМИ с момента создания этой организации в 1956 году. Как сообщается в ежегодном отчете совета, опубликованном во вторник, 23 февраля, читатели направили в организацию 4085 жалоб (в 2019 году - 2175). Большинство жалоб поступило от частных лиц, сообщил пресс-секретарь совета Саша Боровски (Sascha Borowski).

Самое большое число читательских нареканий (382) вызвал комментарий в газете taz, в котором критиковалась деятельность немецкой полиции. Однако в совете по прессе сочли, что статья не нарушает "Кодекса прессы", предназначенного для этической оценки журналистской деятельности. В обосновании этого решения говорится, что полиция, являющаяся частью исполнительной власти, может подвергаться острой критике со стороны СМИ.

Во время эпидемии читатели стали критичнее

Одной из причин резкого роста числа жалоб на журналистские публикации стала эпидемия коронавируса. "В условиях вызванных ею ограничений читатели хотят получать ясные и проверенные факты, - указывает Боровски. Поэтому, если у них появляются сомнения в достоверности материала, они особенно часто обращаются в Германский совет по прессе". Причем, даже если это касается не только публикаций в печатных и онлайн-СМИ, которые входят в сферу ответственности совета, но и радио- и телепередач.

Кроме того, по мнению Боровски, совет пытались использовать "коронаскептики", чтобы добиться порицания не понравившихся им журналистских материалов. Так в Telegram-каналах распространялись призывы писать массовые жалобы на журналистов.

Заявления Германского совета по прессе не являются правовыми актами, однако редакции и журналисты воспринимают их не иначе как директивы. Основным средством воздействия на недобросовестных журналистов или редакции, допустившие нарушения, является обнародование подобных фактов. Проштрафившиеся СМИ обязаны публиковать решения комитета по жалобам. В 2020 году это пришлось сделать в 53 случаях.

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