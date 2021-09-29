 МИД РФ грозит немецким СМИ последствиями за блокировку RT на YouTube | Новости из Германии о России | DW | 29.09.2021

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Россия

МИД РФ грозит немецким СМИ последствиями за блокировку RT на YouTube

После блокировки двух каналов RT медиахостингом YouTube в МИД РФ грозят "симметричными мерами" в отношении действующих в России немецких СМИ.

Здание российского МИД в Москве

Здание российского МИД в Москве

В МИД России раскритиковали медиахостинг YouTube, заблокировавший два канала Russia Today на немецком языке. Это "акт беспрецедентной информационной агрессии", совершенный "при потворстве" Германии, утверждается в заявлении российского внешнеполитического ведомства, опубликованном на его официальном сайте в ночь на среду, 29 сентября.

В МИД также заявили о необходимости "симметричных мер" в отношении действующих в России немецких СМИ, попутно обвинив эти средства массовой информации во "вмешательстве во внутренние дела" РФ. 

Как говорится в заявлении, в министерстве решили обратиться "к компетентным ведомствам Российской Федерации" с предложением разработать против YouTube и немецких СМИ "ответные меры".

YouTube заблокировал два немецких канала RT

Накануне администрация видеохостинга YouTube заблокировала два канала Russia Today на немецком языке. Как сообщили агентству dpa в пресс-службе Google, каналы RT DE были удалены из-за распространения ложной информации о коронавирусе. 

"RT DE было объявлено предупреждение за загрузку контента, нарушающего наши правила в отношении ложной информации о COVID-19. Это привело к приостановке их прав на публикацию видео. Во время приостановки прав владельцы канала пытались обойти ограничения, используя другой канал; в результате оба канала были заблокированы за нарушение условий использования YouTube", - уточнили в Google.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала действия видеохостинга "медийной войной", заявив, что "очень ждет", когда в России запретят DW и другие немецкие СМИ, а также закроют корпункты немецких вещательных компаний ARD и ZDF. Кроме того, она потребовала санкций против самого YouTube.

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    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


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