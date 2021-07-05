Комментарий: Цензура в Сети - предвыборная помощь кандидатам "Единой России"

В числе прочих принятых Государственной думой законов Владимир Путин подписал и закон с неприметным названием "О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Даже на фоне множества других репрессивных законодательных актов, в спешном порядке принимаемых в России в последнее время, этот документ выглядит из ряда вон выходящим: якобы для защиты граждан от недостоверной информации закон, по сути, легализует в российском сегменте интернета тотальную цензуру и дает прокуратуре широчайшие полномочия для зачистки Сети от любого неудобного властям контента. И если раньше для каждого случая ограничения свободы слова в России необходимо было проводить хотя бы судебные заседания, то теперь не нужно даже этого.

В чем суть закона

Согласно тексту документа, любой гражданин, который решил, что о нем в интернете распространяется недостоверная информация, имеет право написать заявление в прокуратуру и потребовать ее удаления. К заявлению он должен приложить доказательства своей правоты, хотя какие именно требуются доказательства, остается неясным.

Федор Крашенинников

По сути, оценивать оправданность претензий гражданина к публикации в интернете будут сами работники прокуратуры. Так что о том, какие именно доказательства приложил к своему заявлению обиженный гражданин и были ли эти доказательства хоть сколько-нибудь убедительными, никто кроме прокурорских работников не узнает.

Новый закон дает региональной прокуратуре десять дней на изучение ситуации. Если ее сотрудники согласились с доводами заявителя, они готовят заключение и отправляют его начальству. Дальше сам генпрокурор России или один из его заместителей в течении пяти дней утверждают его и отправляют в Роскомнадзор, который должен принять меры по удалению информации или заблокировать сайт, на котором она размещена.

Как новый закон будет работать на практике

Любому знакомому с российскими реалиями человеку не составляет труда представить себе, как этот закон будет работать на практике. Если в органы прокуратуры напишет, например, какой-нибудь оппозиционный активист и потребует удалить все публикации о том, что он, мол, агент иностранных разведок и предатель Родины, то скорее всего ему ответят, что оспариваемые публикации никаким образом не порочат его репутацию и не нарушают его прав.

Можно ожидать, что совсем иначе будет развиваться ситуация, если в органы прокуратуры обратиться какой-нибудь полезный властям гражданин - скажем, нужный Кремлю кандидат в депутаты Государственной думы или "повар Путина" Евгений Пригожин, постоянно озабоченный публикациями о себе в интернете. Даже если в качестве доказательств собственной правоты они приложат к заявлению чистые листы бумаги, органы прокуратуры, скорее всего, встанут на их сторону. И не следует удивляться, если и заключение прокуратуры, и решение Роскомнадзора об удалении информации или о блокировке разместившего ее ресурса будут приниматься не через прописанные в законе 15 дней, а гораздо быстрее - в считанные часы после выхода неудобной властям публикации.

Все для победы "Единой России"

Закон был принят в трех чтениях в ходе последней сессии Госдумы VI созыва. И совершенно очевидно, что в нынешнем виде принимался он под идущую избирательную кампанию. Цель: включить механизм срочной блокировки всех расследований и разоблачений провластных кандидатов в депутаты Государственной думы VII созыва, которые могут появиться в оставшееся до голосования время. Несмотря на то, что опасные для властей политики в большинстве случаев не допущены к выборам, рейтинги "Единой России" и многих ее выдвиженцев выглядят довольно тревожно для Кремля, новые расследования и разоблачения могут усугубить ситуацию.

Скорее всего, именно с оглядкой на скоротечность избирательной кампании из процедур был исключен суд. Суды в России известны своей готовностью поддержать любое требование прокуратуры, но само их участие затягивает процедуру. Кроме того, даже российский суд требует от органов прокуратуры хотя бы видимости доказательной базы, тем самым делая ее доступной для изучения и оспаривания другой стороной.

Важно понимать, что новый закон не только позволяет удалять любую информацию из публичного доступа, но и принуждает немногие оставшиеся в России независимые и оппозиционные СМИ к жесткой самоцензуре: любая ссылка на запрещенную информацию или ее обсуждение тоже может быть объявлена ее распространением и привести к блокировке теперь уже их сайтов.

Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым. Telegram: @fyodork, Twitter: @fyodorrrrr

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