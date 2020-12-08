 Суд предписал взыскать с Навального 500 000 рублей в пользу Пригожина | Новости из Германии о России | DW | 05.03.2021

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Россия

Суд предписал взыскать с Навального 500 000 рублей в пользу Пригожина

Суд в Москве частично удовлетворил иск Евгения Пригожина к оппозиционеру Навальному о защите чести и достоинства. С YouTube-канала "Навальный Live" должен быть удален ряд высказываний политика.

Алексей Навальный

Алексей Навальный

Люблинский районный суд Москвы частично удовлетворил иск бизнесмена Евгения Пригожина к российскому оппозиционеру, основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщили в пресс-службе принадлежащей Пригожину компании "Конкорд".

По ее данным, слова Навального сочли "порочащими, недостоверными и оскорбительными". Ответчика обязали в течение 10 дней с момента вступления решения суда в силу удалить высказывания и опубликовать опровержения на YouTube-канале "Навальный Live".

Кроме того, Навальному предстоит выплатить 500 тыс. рублей в качестве "компенсации морального вреда" и госпошлину.

Серия исков
Евгений Пригожин

Евгений Пригожин

От лица Пригожина в отношении российского оппозиционера была направлена целая серия исков. Только минувшей осенью бизнесмен, которого в СМИ часто называют "поваром Путина", направил в московские суды исковые заявления о защите чести и достоинства к Навальному и его сторонникам на 50 млн рублей. Во всех обращениях Пригожин требовал компенсации морального вреда, а также удаления и опровержения информации, которая, по его словам, не соответствовала действительности.

Пост Навального

Один из исков, в частности, имел отношение к посту Навального в Twitter, в котором утверждалось, что на связанные с оппозиционером счета поступил 1 млн рублей от Пригожина. Российский политик написал, что отправил деньги обратно. При этом он назвал бизнесмена "ворюгой", который заработал деньги "на поставках тухлятины в детские сады и школы".

Иски о защите чести и достоинства были поданы и в отношении соратников оппозиционера Любови Соболь, Леонида Волкова, Владимира Милова, а также журналиста Максима Шевченко. Кроме того, иски Пригожина были направлены против изданий "Царьград", Meduza, "Довод" и "Собеседник".

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    Автор: Илья Коваль


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