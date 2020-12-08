Суд предписал взыскать с Навального 500 000 рублей в пользу Пригожина

Люблинский районный суд Москвы частично удовлетворил иск бизнесмена Евгения Пригожина к российскому оппозиционеру, основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщили в пресс-службе принадлежащей Пригожину компании "Конкорд".
По ее данным, слова Навального сочли "порочащими, недостоверными и оскорбительными". Ответчика обязали в течение 10 дней с момента вступления решения суда в силу удалить высказывания и опубликовать опровержения на YouTube-канале "Навальный Live".
Кроме того, Навальному предстоит выплатить 500 тыс. рублей в качестве "компенсации морального вреда" и госпошлину.
Серия исков
Евгений Пригожин
От лица Пригожина в отношении российского оппозиционера была направлена целая серия исков. Только минувшей осенью бизнесмен, которого в СМИ часто называют "поваром Путина", направил в московские суды исковые заявления о защите чести и достоинства к Навальному и его сторонникам на 50 млн рублей. Во всех обращениях Пригожин требовал компенсации морального вреда, а также удаления и опровержения информации, которая, по его словам, не соответствовала действительности.
Пост Навального
Один из исков, в частности, имел отношение к посту Навального в Twitter, в котором утверждалось, что на связанные с оппозиционером счета поступил 1 млн рублей от Пригожина. Российский политик написал, что отправил деньги обратно. При этом он назвал бизнесмена "ворюгой", который заработал деньги "на поставках тухлятины в детские сады и школы".
Иски о защите чести и достоинства были поданы и в отношении соратников оппозиционера Любови Соболь, Леонида Волкова, Владимира Милова, а также журналиста Максима Шевченко. Кроме того, иски Пригожина были направлены против изданий "Царьград", Meduza, "Довод" и "Собеседник".
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
Рекордные задержания
Во многих городах полиция жестко разгоняла протестующих. По данным "ОВД-Инфо", в разных регионах были задержаны более 3000 человек. Это самый большой показатель за девять лет подсчетов этого правозащитного портала. Значительная доля задержаний пришлась на Москву - свыше 1200. В Санкт-Петербурге задержали около 500 человек.
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
Более десяти уголовных дел
По итогам митингов на их участников заведено уже как минимум 11 уголовных дел, сообщает "ОВД-Инфо". В частности, в трех случаях заведены дела о применении насилия против полицейских.
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
Десятки тысяч на улицах Москвы
Митинг в Москве стал самой крупной несогласованной акцией в российской столице с 2013 года. Данные о количестве участников разнятся. "Белый счетчик" насчитал 15 тысяч человек на пике и более 20 тысяч за все время акции, агентство Reuters привело цифру в 40 тысяч, штаб Навального - 50 тысяч человек. Официальная оценка МВД - 4000 протестующих на Пушкинской площади.
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
На Невском проспекте
Многочисленной получилась и акция протеста в Санкт-Петербурге. По оценкам местных СМИ, на улицы вышли 10-20 тысяч человек. Полиция вытеснила протестующих с Сенатской площади, и они отправились на Невский проспект. Ближе к вечеру начались жесткие задержания. Большой резонанс в соцсетях вызвало видео, запечатлевшее, как омоновец ударил ногой в живот женщину, которая обратилась к нему с вопросом.
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
Хоровод в Хабаровске - за Навального и Фургала
Одними из первых с протестами на улицу вышли жители Хабаровска. Здесь акцию в поддержку Навального совместили с традиционными митингами за экс-губернатора Фургала. На пике митинг собрал не менее 1500 человек. Участники акции водили хоровод на площади Ленина, оцепленной ОМОНом, а после отправились в шествие по городу. В итоге полиция задержала 58 человек.
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
В других регионах РФ тоже требовали "Перемен"
Из остальных городов особенно массовыми были митинги в Екатеринбурге (на фото) и Нижнем Новгороде, собравшие примерно по 10 тысяч участников. Самым холодным - в буквальном смысле - стал митинг в Якутске. Там люди вышли на акцию, несмотря на мороз в -48 градусов. В Иркутске местные жители окружили городскую администрацию, распевая песню Виктора Цоя "Перемен".
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
У посольства РФ в Берлине - тысячи протестующих
Акции в поддержку Навального прошли не только в России. В Берлине, по оценке DW, на улицы вышли не менее 3000 человек. Это одно из самых массовых политических русскоязычных мероприятий в новейшей истории города. Участники акции прошли шествием от ведомства федерального канцлера до здания российского посольства.
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
По всему миру
Митинги за арестованного российского политика прошли также в десятках городов мира. Вильнюс, Прага (на фото), Амстердам, Рим, Лондон, Париж, Вена, Барселона, Тель-Авив, Нью-Йорк и многие другие города присоединились к протесту против репрессий в отношении Алексея Навального.
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
Дудь, Noize MC, Поперечный…
На акции протеста вышли и знаменитости. На митинге во Владивостоке появился популярный видеоблогер Юрий Дудь. В Москве акцию поддержали рэперы Noize MC и Влади из группы "Каста" (на фото), YouTube-блогер Николай Соболев, актриса Александра Бортич, а также писатель Дмитрий Глуховский. На шествии в Санкт-Петербурге были замечены стендап-комик Данила Поперечный и организатор рэп-баттлов "Ресторатор".
Автор: Илья Коваль