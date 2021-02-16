Суд в Москве отклонил иск Пригожина к "Медузе" и ее главному редактору

Савеловский районный суд Москвы отказал в удовлетворении иска о защите чести, который подал бизнесмен Евгений Пригожин к онлайн-изданию "Медуза", его главному редактору Ивану Колпакову, а также главреду владимирского издания "Довод" Илье Косыгину и журналисту, политику Максиму Шевченко. О решении суда сообщил во вторник, 16 февраля, в своем Telegram-канале адвокат "Правозащиты "Открытки" Сергей Бадамшин, представлявший в разбирательстве интересы Колпакова.

Об иске о защите чести, достоинства и деловой репутации, который подал Пригожин, стало известно в ноябре 2020 года. Поводом стала публикация "Довода" от 13 октября 2020 года, в которой лидер фракции КПРФ в законодательном собрании Владимирской области Максим Шевченко назвал Пригожина "дважды судимым уголовником", включая судимость за "вовлечение несовершеннолетних в проституцию". Слова Шевченко сопровождались ссылкой на статью "Медузы" "Право на забвение Евгения Пригожина. Что хочет скрыть о себе ресторатор, обслуживавший президентов России".

В 2016 году Пригожин, упоминаемый в ряде СМИ как "повар Путина", по закону о "праве на забвение потребовал через суды от "Яндекса", Google и Mail.ru удалить из результатов поиска касающиеся его публикации, в частности о "фабрике троллей" в Ольгино и о госконтрактах на обслуживание объектов Минобороны, которые были получены связанными с ним компаниями. Позднее бизнесмен отказался от исков к "Яндексу" и Mail.ru, а иск к Google не был принят судом к рассмотрению.

Смотритетакже: