Комментарий: Пригожин - громоотвод для Путина в истории с отравлением Навального

Бизнесмен Евгений Пригожин превращается из "повара Путина" в коллектора. Выкупив у компании "Московский школьник", то есть, видимо, у самого себя, долг Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), он заявил, что намерен "разуть и раздеть Алексея Навального и Любовь Соболь", милостиво пообещав перестать преследование основателя ФБК, если тот умрет.

Месседж Пригожина

Как всегда глумливый и циничнейший пресс-релиз компании "Конкорд", с помощью которых бизнесмен общается с внешним миром, не удивляет ни по сути, ни уж тем более по форме. Ценность его в другом. Да, для ликвидированного из-за этого судебного иска ФБК, для Любови Соболь и уж тем более для Алексея Навального ничего не меняется: какая разница, кому именно они по решению суда должны выплатить громадную сумму.

Александр Плющев

Да, к троллингу со стороны Пригожина и армии его подчиненных все давно привыкли, и вряд ли кто-то думал, что их хоть сколько-нибудь смутит беспомощное и крайнее уязвимое состояние врага.

Но все меняется, если рассматривать заявление Пригожина не как очередной троллинг кремлевского повара, а как месседж. Перемещая себя в центр обсуждения случившегося с Навальным, Пригожин не только в духе представителей "фабрики троллей" уводит разговор от важных вопросов, но и как бы говорит: "Вот он я, соскучились по мне? Cлучайно не забыли включить меня в список подозреваемых?". И поневоле ведь задумываешься.

Яркий бэкграунд Пригожина

Евгений Пригожин - человек разносторонний. Он не только отсидел в общей сложности 9 лет (а получил 12) за разбой, мошенничество и вовлечение несовершеннолетних в проституцию. Не только закончил химико-фармацевтический институт. Не только успешен в ресторанном бизнесе и кейтеринге, хотя эту деятельность сопровождает ряд скандалов. Множество публикаций указывают на его причастность к созданию и функционированию частных военных компаний (ЧВК). Их деятельность связывают с российским присутствием в ряде стран, также не исключено, что они имеют отношение к гибели трех российских журналистов в ЦАР.

Пригожин создал медиаимперию, состоящую из особого сорта пропагандистских изданий, которые язык не поворачивается назвать желтой прессой, чтобы не обидеть последнюю. Ну и пресловутые "фабрики троллей" в этой же копилочке, сколько бы он ни отрицал свою причастность к ним. Люди, предположительно связанные с Пригожиным, преследовали сотрудников ФБК, в том числе Любовь Соболь и Алексея Навального, даже во время карантина из-за коронавируса.

Весь этот бэкграунд не позволяет избавиться от определенных подозрений, особенно после того, как Пригожин так ярко и вызывающе напоминает о себе. Это означает, что Евгений Пригожин (или тот, по чьей просьбе он действует) очень хочет, чтобы мы начали его подозревать. Нам как бы предлагают обсудить очень удобную, будто бы специально для этого созданную фигуру, чтобы мы не обсуждали другие.

Вызвать огонь на себя

Отдельный вопрос - время этого политтехнологического хода Пригожина. Он сделан не только тогда, когда Навальный находится между жизнью и смертью, но и когда его имя упоминается в прессе практически неразрывно с именем Путина. В зарубежной - так стопроцентно, где Навальный фигурирует не иначе как "многолетний критик Путина" или "главный критик Путина". Своим громким заявлением Пригожин, безусловно, хотя бы на какое-то время, вытеснит российского президента из этой во всех смыслах токсичной повестки.

Одновременно фактор Навального из внутриполитического превратился для России во внешнеполтический и даже экономический. Нынешнее ослабление рубля связывали с угрозой введения новых санкций со стороны США и, возможно, ЕС. Выталкивание вперед хорошо известного Западу и уже находящегося под американскими санкциями Евгения Пригожина может быть и попыткой отвести от российского руководства возможные негативные последствия. Как и в случае, когда речь заходит о деятельности российских ЧВК за рубежом, Кремль уже предсказуемо открещивается от заявления Пригожина.

Фейерверк версий

Российские власти, похоже, взяли курс на максимальное дистанцирование не только от ответственности за произошедшее, но и от самого факта отравления Навального. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже второй день говорит, что уголовное дело можно будет возбуждать только тогда, когда будет установлено отравляющее вещество. Одновременно с этим через многочисленные каналы влияния вбрасываются самые разные версии - от употребления Навальным самогона в селе Кафтанчиково до приема им лекарств от болезни Альцгеймера.

И нынешний стендап-номер Пригожина - это еще один такой вброс, как бы Песков ни уверял, что Кремль тут ни при чем. Важно не забывать, что кто бы ни был непосредственным виновником отравления Алексея Навального, кто бы ни стоял за этим происшествием, пока нет честного и открытого расследования, по меньшей мере, часть ответственности неизбежно будет лежать на Кремле и на Владимире Путине лично. Сколько бы политических клоунов они ни выставляли впереди себя.

Автор: - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор еженедельной колонки на DW. Telegram: @PlushevChannel, Twitter: @plushev

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