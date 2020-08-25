 СМИ ФРГ: покушение на Навального скажется на отношениях Запада с РФ | Немецкие СМИ о России, Германии, мире | DW | 25.08.2020

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Пресса

СМИ ФРГ: покушение на Навального скажется на отношениях Запада с РФ

В Германии требуют от Москвы расследовать попытку убийства лидера российской оппозиции и призывают к санкциям, в том числе против газопровода "Северный поток-2".

Меркель и Путин

Сообщение берлинской клиники "Шарите" о том, что в организме российского политика Алексея Навального найдены следы отравляющего вещества, вызвала широкую и жесткую реакцию в немецких СМИ и в политических кругах Германии.

"Навального отравили!", - гласит заголовок статьи в самой массовой в Германии бульварной газете Bild. Случившееся является "вопиющим событием", которое "серьезно подрывает" доверие Запада к российскому руководству, заявил в беседе с этим изданием влиятельный немецкий дипломат Вольфганг Ишингер (Wolfgang Ischinger). Он возглавляет ту самую Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая ежегодно дает трибуну представителям российского руководства, и где уже выступал Владимир Путин. 

"Газопровод "Северный поток-2" нельзя сдавать в эксплуатацию"

Другой собеседник Bild, зампредседателя фракции Свободной демократической партии (СвДП) в бундестаге, внешнеполитический эксперт немецких либералов Александер Ламбсдорф (Alexander Lambsdorff) потребовал "санкций, а также иска в международный суд", чтобы "наказать тех, кто совершил это преступление". 

22 августа Алексея Навального в коме доставили в Берлин в клинику Шарите

"Покушение на убийство". 22 августа Алексея Навального в коме доставили в клинику "Шарите"

"Ответом Запада на попытку убийства Алексея Навального должны стать санкции", - считает и экономическая газета Handelsblatt. Она пишет: "За отравлением лидера российской оппозиции должна последовать целенаправленная реакция. И балтийский газопровод "Северный поток-2"нельзя сдавать в эксплуатацию".

Этот проект, считает комментатор Handelsblatt, необходимо остановить на самых последних метрах. "Стремление снизить зависимость от российских нефти и газа приобретает теперь дополнительное политическое измерение. С помощью таких энергетических проектов как "Северный поток-2", Россия зарабатывает те деньги, которые она использует в том числе для финансирования своего репрессивного аппарата. К тому же снижение зависимости от энергопоставок с Востока защитит от мести России за новые и жесткие санкции".     

В том, что за атакой на Навального стоят российские спецслужбы, издание не сомневается. "Как так могло случиться, что спецслужбы практически круглосуточно следили за лидером российской оппозиции, а он, тем не менее, пострадал?", - задается риторическим вопросом Handelsblatt.

"Ангела Меркель показала Путину, что считает его способным на все"

По мнению леволиберальной газеты Süddeutsche Zeitung, тот факт, что правительство ФРГ, не дожидаясь первого диагноза врачей "Шарите", поручило криминальной полиции охранять Алексея Навального в больнице как "находящегося под угрозой государственного гостя", является недвусмысленным политическим жестом. "Ангела Меркель показывает тем самым Путину, что считает его способным на все", - указывает Süddeutsche Zeitung.

Карикатура Сергея Ёлкина: Меркель и Путин

Ход расследования этого преступления российскими властями покажет, в какой мере они отвергают покушения на жизнь неугодных оппозиционеров как инструмент политической борьбы. От этого "во многом будет зависеть будущее германо-российских отношений и вообще отношений Москвы с Западом".

Аналогичной точки зрения придерживается и консервативная Frankfurter Allgemeine Zeitung. "До сих пор все еще довольно неплохие отношения между федеральным правительством и Кремлем были главным образом результатом - часто неуместной - немецкой сдержанности. Теперь Берлин заговорил прямым текстом".

Российские власти могут ответить пропагандистским контрнаступлением и выражением недоверия немецким врачам. Могут изобразить "встревоженную невинность". Возможны и другие варианты, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung. По их реакции во многом будет видно, "в какой мере Москва вообще еще заинтересована в сохранении хороших связей в Берлином".

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    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией

    Объектами расследований созданного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) становятся российские депутаты, члены правительства и доверенные лица президента РФ Владимира Путина. Резонансные фильмы-разоблачения ФБК об украденных миллиардах, незаконных сделках, роскошных виллах и дорогих яхтах высокопоставленных российских чиновников и их семей привлекают внимание миллионов россиян.

  • В июле 2019 года ФБК обнаружил у родственников секретаря московского отделения Единой России Андрея Метельского недвижимость за границей и в Москве, а также активы на сумму, превышающую 5,7 млрд рублей. По данным ФБК, активы записаны на мать депутата - Эльдибитту Метельскую, на его сына Андрея и на друга политика, советника зампреда Мосгордумы, - Петра Ивановского. Так, по данным фонда, семье Метельского принадлежат части в четырех гостиницах в Австрии, а также исторический дворец Strudlhof в Вене. На мать депутата в Москве оформлен участок площадью примерно 1,2 га. К 2021 году здесь планировалось построить гостиницу и комплекс жилых апартаментов. На счет компании Манор, зарегистрированной на мать депутата, в общей сложности поступило 1,4 млрд рублей, после чего 575 млн рублей были переведены в виде займов на личный счет Эльдибитты Метельской и ее сына, утверждает ФБК. Большая часть средств затем была выведена в офшоры. Кроме того, по версии фонда, депутат оказался крупнейшим московским застройщиком. В Лефортово фирма Метельских Интерфлора строит крупный транспортно-пересадочный узел и жилой комплекс Лефорт. Только недвижимости у лидера Единой России по Москве мы обнаружили на 5,7 миллиарда рублей, - резюмируют авторы расследования. Метельский с 2002 года является депутатом Мосгордумы. В 2014 он занял пост ее зампреда.

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

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    В июле 2019 года ФБК обнаружил у родственников секретаря московского отделения "Единой России" Андрея Метельского недвижимость за границей и в Москве, а также активы на сумму, превышающую 5,7 млрд рублей. По данным ФБК, активы записаны на мать депутата - Эльдибитту Метельскую, на его сына Андрея.

  • 21 февраля 2019 года ФБК опубликовал материалы о коррупции в руководстве Карачаево-Черкесии, подробно останавливаясь на одном из местных кланов - Каитовых. Расследователи выяснили, что расположенным в Черкесске особняком площадью 2 тысячи квадратных метров, стоимость которого они оценили в 1 миллиард рублей, владеет 17-летний Ансар Каитов. При этом строение зарегистрировано как помещение для отдыха/оздоровительный комплекс площадью 310 квадратных метров. На его брата, 19-летнего Аслана Каитова, оформлены земли вокруг дворца площадью 8,5 гектара. Отец обоих молодых людей Алий Каитов - зять бывшего президента Карачаево-Черкесской Республики Мустафы Батдыева - руководит компанией Комплексные коммунальные системы холдинг. Их дед, Заур, ранее возглавлял Агентство лесного хозяйства по Карачаево-Черкесии. Брат Алия Каитова, Ахмат, возглавляет Карачаевочеркесавтодор. Его тесть Альберт Карабашев - замминистра внутренних дел КЧР, бывший начальник полиции. Среди других членов этого клана есть чиновники и силовики.

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

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    21 февраля 2019 года ФБК опубликовал материалы о коррупции в руководстве Карачаево-Черкесии, подробно останавливаясь на одном из местных кланов - Каитовых. Расследователи, к примеру, выяснили, что расположенным в Черкесске особняком, стоимость которого они оценили в 1 миллиард рублей, владеет 17-летний Ансар Каитов. Его многочисленные родственники - силовики и чиновники.

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    Глава Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов - миллиардер, уверены авторы расследования ФБК от 30 августа 2018 года. По данным фонда, в общей сложности Дроздов и его семья владеют недвижимостью на сумму почти миллиард рублей. В ФБК выяснили, что одна лишь дача тещи Дроздова на Рублевке оценивается в 400 млн рублей, а на соседнем участке находится особняк бизнесмена Бориса Ротенберга.

  • Обращение Золотова к Навальному. Скриншот с YouTube

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    Кто объедает Росгвардию: дуэль Навального и Золотова

    Новый и единственный поставщик продуктов питания для Росгвардии завышает цены в 2-3 раза, говорится в расследовании фонда Навального, опубликованном 23 августа 2018 года. По мнению ФБК, бенифициаром этой схемы может быть Медведев или люди из его окружения. Глава Росгвардии Виктор Золотов обвинил Навального в клевете и вызвал его на дуэль.

  • Коллаж с сайта Навального: Володин в платочке на фоне многоэтажного дома

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    Квартира мамы чиновника

    Мать спикера Госдумы Вячеслава Володина владеет элитной недвижимостью в Москве и 10 компаниями с "миллиардными оборотами", утверждается в расследовании ФБК от 16 августа 2018 года. Авторы предполагают, что 82-летняя Лидия Барабанова - фиктивная собственница, а на самом деле "все принадлежит самому Володину, и он коррупционер". "Все соответствующие заявления отправим", - говорится в заявлении ФБК.

  • Девушка с плакатом Господин Слуцкий, чуть-чуть тоже считается

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    Домогающийся депутат. Психопат. Коррупционер

    Подарок к 8 марта: после скандала вокруг депутата Госдумы Леонида Слуцкого, обвиненного в сексуальных домогательствах, ФБК опубликовал информацию о его имуществе и обвинил его в коррупции. У депутата с зарплатой в 450 тыс. рублей в месяц нашлись три элитных автомобиля и дом жилплощадью 800 кв.м на Рублевке. По данным ФБК, на одни лишь штрафы ГАИ у Слуцкого должно уходить в год около 40% доходов.

  • Скриншот аккаунта в Инстаграме Насти Рыбки

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    "Рыбкагейт": яхты, олигархи, девушки из эскорт-услуг

    Новый фильм ФБК, вышедший 8 февраля 2018 г., посвящен одному из замов Медведева - Сергею Приходько. Источником данных стал аккаунт в Instagram девушки из эскорта Насти Рыбки, побывавшей в путешествии по Норвегии с Приходько и олигархом Олегом Дерипаской на яхте миллиардера. Роскомнадзор внес страницу с фильмом на YouTube в список запрещенных сайтов, потребовав от СМИ удалить фото и видео из него.

  • Скриншот расследования о Николае Чоулзе с сайта Навального

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    Сын Пескова: золотой ребенок бриллиантового папы

    Герой расследования, опубликованного 17 августа 2017 года, - сын пресс-секретаря Путина. По данным ФБК, Николай Чоулз-Песков, отсидевший в британской тюрьме за грабеж, живет в Москве жизнью миллионера: феррари, частные самолеты, конный спорт. При этом он не имеет ни работы, ни даже среднего образования. "Это история об успехе. В том формате, как он возможен сейчас в РФ", - говорится в публикации.

  • Евгений Пригожин

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    Картель "повара Путина"

    Расследование в отношении Евгения Пригожина, которого называют "поваром Путина", появилось 19 мая 2017 года. В нем утверждается, что Пригожин, инициировав картельный сговор и договорившись с чиновниками Минобороны, получил 23 млрд рублей из оборонзаказа, не менее трети из которых были похищены. С 2016 года Пригожин находится под санкциями США - как "спонсор и агент высших должностных лиц РФ".

  • Скриншот заставки фильма Он вам не Димон с сайта Навального

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    "Он вам не Димон"

    Появившийся 2 марта фильм "Он вам не Димон" - крупнейшее расследование ФБК в 2017 году. Премьер РФ Медведев - один из создателей масштабных коррупционных схем, утверждается в фильме. "Мы нашли все резиденции в РФ и за границей, отыскали все виноградники и неуловимые яхты и установили, где и кто на них плавал", - говорят авторы. После фильма по всей РФ прошли массовые антикоррупционные протесты.

  • Скриншот заставки фильма Чайка Фонда борьбы с коррупцией

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    "Чайка" - первое расследование ФБК в форме документального фильма

    Расследование "Чайка" о финансовых махинациях и криминальных связях сыновей генерального прокурора Юрия Чайки, опубликованное Фондом борьбы с коррупцией 1 декабря 2015 года, стало первой резонансной работой ФБК в форме документального фильма. За сутки на портале YouTube его посмотрели более полумиллиона зрителей. Фильм был признан одним из победителей международного кинофестиваля "Артдокфест".

    Автор: Марина Барановская


 

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