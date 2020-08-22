 Силовики пристально следили за Навальным во время его поездки по Сибири | Новости из Германии о России | DW | 23.08.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Силовики пристально следили за Навальным во время его поездки по Сибири

Люди в штатском пытались отслеживать все перемещения оппозиционера и его встречи со сторонниками, сообщил "Московский комсомолец". Сейчас Навальный лечится в Берлине в связи с возможным отравлением.

Человек с биноклем

Известный российский оппозиционер Алексей Навальный перед возможным отравлением подвергался пристальной слежке силовиков, сообщила в субботу, 22 августа, газета "Московский комсомолец" со ссылкой на неназванные "информированные источники". Издание отмечает, что некие люди в штатском пытались отслеживать все перемещения Навального в ходе его поездки по Сибири. Под их контролем прошли и встреча политика со сторонниками, и съемка фильма-расследования в Томске.

Как указывается в публикации, Навальный был крайне осторожен и прибегал к тщательной конспирации: так, в одном из отелей были заказаны семь номеров, и политик ночевал не в том, который был оформлен на его имя. В статье опровергается распространенная в некоторых СМИ версия, что в ночь перед вылетом из Томска в Москву Навальный якобы пил самогон.

Пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш в своем микроблоге Twitter написала, что масштабы слежки ее не удивляют - удивляет то, что силовики решили рассказать о ней.

В настоящее время Алексей Навальный находится на лечении в берлинской клинике Charite в связи с подозрением на отравление. Его доставили в Берлин 22 августа на спецсамолете из Омска, где он был госпитализирован в тяжелом состоянии после того, как он потерял сознание во время перелета из Томска в Москву. 

Смотрите также:

  • Infografik Galeriebild Navalny RU

    Алексей Навальный: аресты с 2011 по 2019 годы

    Аресты Навального: 52 суток с 2011-2015 гг., 140 суток - за 2017-2018 годы

    С 2011-го по июль 2019 года Алексей Навальный провел в СИЗО 202 суток. 25 июля его приговорили еще к 30 суткам административного ареста.

  • Аресты Навального с 2011 по 2018 годы

    Алексей Навальный: аресты с 2011 по 2019 годы

    Аресты Навального с 2011 по 2018 годы

    В 2017-2018 годах Алексей Навальный провел за решеткой в два с лишним раза больше, чем за предыдущие пять лет - всего порядка 140 дней.

    Автор: Марина Барановская


Смотреть видео 09:04

Эксклюзив DW: интервью с В. Кара-Мурзой о внезапной госпитализации Алексея Навального (21.08.2020)

Аудио- и видеофайлы по теме

Протесты в Беларуси и Навальный в реанимации. DW Новости  

Алексей Навальный в коме: где его будут лечить? (20.08.2020)  

Также по теме

Berlin | Journalisten vor der Charite-Klinik

Алексей Навальный доставлен в берлинскую клинику Charite 22.08.2020

Алексей Навальный вскоре после прилета в Берлин был доставлен в городскую клинику Charite. Оппозиционера привезли из Омска, где он был госпитализирован с подозрением на отравление.

Deutschland Berlin | Schriftzug | Universitätsklinikum Charité

Кто лечился в клинике Charité, куда отпустили на лечение Навального 21.08.2020

Врачи омской больницы разрешили транспортировать находящегося в коме российского оппозиционера Алексея Навального. Чем знаменита берлинская клиника Charité, где готовы его принять?

Deutschland Corona | Krankenhaus Charite

Из Германии отправили самолет для транспортировки Навального в Берлин 21.08.2020

Алексея Навального могут вывезти в ФРГ уже утром 21 августа, сообщил DW кинопродюсер Яка Бизиль, в 2018 организовавший транспортировку Петра Верзилова в берлинскую клинику Charite.

Реклама

Самые читаемые

Что будет после протестов? Эксперты о шансе Колесниковой и уходе Лукашенко  

Протесты в Беларуси: Тихановская не верит, что армия будет разгонять демонстрантов  

НАТО называет заявления Лукашенко безосновательными  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно