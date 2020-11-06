Связанные с Пригожиным компании получили господряды на 40,5 млрд рублей

Несколько занимающихся поставками продуктов питания компаний, которые СМИ связывают "поваром Путина", бизнесменом Евгением Пригожиным, в 2020 году получили господряды почти на 40,5 млрд рублей. Такие сведения приводит в воскресенье, 10 января, портал "МБХ медиа" на основе анализа данных системы "СПАРК-Интерфакс".

Речь идет о 13 фирмах, которые выиграли за год в общей сложности 809 тендеров. При этом наибольшее число контрактов – 176, на сумму более 10,5 млрд рублей – досталось фирме "Руссоцкапитал". Компания занималась поставками питания в московские школы и управы. Далее следуют компании "Верона" (112 тендеров на 7,5 млрд руб) и "Комбинат дошкольного питания" (81 контракт на 6,5 млрд рублей). Обе фирмы поставляли питание в школы и колледжи.

Иски к Соболь и Навальному по делу "Московского школьника"

В октябре 2019 года Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с оппозиционного политика Алексея Навального, Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и его юриста Любови Соболь по 29,2 млн рублей по иску пищевого комбината "Московский школьник", который связывают с Евгением Пригожиным. Сам предприниматель эту связь отрицал, однако в конце августа 2020 года, уже после отравления Алексея Навального нервно-паралитическим веществом из семейства "Новичок", Пригожин выкупил у ООО "Московский школьник" право требования долга с оппозиционного политика, Любови Соболь и ФБК.

Ранее ФБК выпустил расследование, в котором утверждалось, что "Московский школьник" поставляет в столичные школы некачественные, просроченные продукты. Суд признал эти сведения ложными и порочащими компанию. Тем не менее в декабре 2020 года Любовь Соболь выиграла выиграла тяжбу с компанией "Московский школьник". "Мосгорсуд признал их виновными в отравлении детей в ноябре 2017", - написала оппозиционный политик в своем Twitter. В 2020 году "Московскому школьнику" достались госконтракты на 435 млн рублей.

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