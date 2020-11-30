Любовь Соболь выиграла в суде у "Московского школьника"

Юрист ФБК, оппозиционный политик Любовь Соболь выиграла тяжбу с компанией "Московский школьник", поставляющей продукты питания в ряд образовательных учреждений столицы. "Московский школьник" виновен в заражении детей дизентерией - это факт, установленный судом", - написала Соболь во вторник, 8 декабря, на своей странице в Twitter.

"При этом Собянин по-прежнему считает, что такая компания может поставлять питание детям", - добавила она. Юрист ФБК представляла в Мосгорсуде интересы одной из жительниц столицы, чьи сын и дочь заразились дизентерией в ноябре 2017 года в СВАО Москвы. Тяжба продолжалась в общей сложности 1,5 года. Ответчиками выступали компания "Московский школьник", а также московская школа №1095, при которой работал детсад, где воспитанниками были дети доверительницы Соболь.

Компенсация родителям заболевших детей

ООО "Московский школьник" поставляло продукты в столовые школы и детсада. В итоге Мосгорсуд приговорил компанию и школу к выплате матери заболевших детей, Татьяне Литовкиной, компенсации в размере 50 тысяч рублей каждая. Родители восьми других отравившихся в этом саду детей получат аналогичные суммы.

Ранее, в августе 2019 года, Бабушкинский суд Москвы отказал Литовкиной в удовлетворении морального вреда по иску к компании "Московский школьник". После этого Мосгорсуд принял решение о выплате компенсации родителям только поставщиком продуктов. Добиться признания ответственности школы за отравление детей удалось лишь после пересмотра дела в Мосгорсуде.

Евгений Пригожин и "Московский школьник"

Любовь Соболь и ее соратники по работе в ФБК оппозиционера Алексея Навального связывают компанию "Московский школьник" с бизнесменом Евгением Пригожиным, которого в СМИ часто называют "поваром Путина". Сам Пригожин отрицает свою связь с этим предприятием.

28 октября 2019 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск компании "Московский школьник"к Любови Соболь, Алексею Навальному и ФБК, в рамках которого комбинат требовал опровержения распространенных ими сведений о якобы некачественной продукции для детсадов и школ, а также взыскания с них компенсации за вред деловой репутации.

После этого Навальный объявил о закрытии юридического лица ФБК, объяснив это невозможностью выплатить "Московскому школьнику" долг в размере 87,6 млн рублей.

В конце августа 2020 года, уже после отравления Алексея Навального нервно-паралитическим веществом из семейства "Новичок", Пригожин выкупил у ООО "Московский школьник" право требования долга с оппозиционного политика, Любови Соболь и ФБК.

Отравления детей в Москве и компания "Конкорд"

О другом массовом отравлении подопечных московских школ и детсадов стало известно в декабре 2018 года. Тогда Любовь Соболь и родители пострадавших заявили, что ответственность за ситуацию несет поставщик продуктов - компания "Конкорд", связанная с Евгением Пригожиным. В феврале 2019 года Следственный комитет (СК) РФ возбудил в связи с массовым отравлением детей уголовное дело. В конце апреля 2019 года глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева сообщила, что компания "Конкорд" должна выплатить родителям пострадавших детей более двух млн рублей штрафов.

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