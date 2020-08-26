 Счета и квартира Навального арестованы по иску ″Московского школьника″ | Новости из Германии о России | DW | 24.09.2020

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Россия

Счета и квартира Навального арестованы по иску "Московского школьника"

Судебные приставы наложили 27 августа арест на квартиру Алексея Навального в Марьино, а также на его банковские счета. Ранее из-за дела компании "Московский школьник" были арестованы счета Любови Соболь и ФБК.

Оппозиционер Алексей Навальный на протестах в Москве

Оппозиционер Алексей Навальный на протестах в Москве (фото из архива)

Судебные приставы наложили арест на квартиру оппозиционера Алексея Навального в связи с иском компании "Московский школьник", которую связывают с близким к Владимиру Путину бизнесменом Евгением Пригожиным. Как сообщила в четверг, 24 сентября, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, приставы-исполнители 27 августа "объявили о запрете регистрационных действий на долю" Алексея Навального в квартире в Марьино, что означает, что квартиру нельзя продать, подарить или заложить.

В тот же день были арестованы счета Навального, сообщила далее Ярмыш. Она напомнила, что ранее в рамках иска "Московского школьника" были арестованы счета главы YouTube-канала "Навальный Live" Любови Соболь, а также созданного Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). В результате ФБК был вынужден перейти на новое юридическое лицо.

Пригожин требует от Навального, Соболь и ФБК 87,65 млн рублей

В декабре 2018 года в Москве произошла вспышка дизентерии в нескольких детских садах и школах. В начале 2019 года глава ФБК в эфире "Навальный Live" связал эпидемию с плохим качеством продуктов, поставляемых в учреждения компаниями "Московский школьник" и "Конкорд". По данным ФБК, оба предприятия принадлежат Пригожину.

Арбитражный суд Москвы распорядился взыскать с Навального, ФБК и Соболь по 29,2 млн рублей, а также обязал удалить с YouTube-канала ролик, в котором упоминалась компания "Московский школьник", и опровергнуть порочащие ее сведения. В августе 2020 года Пригожин заключил с компанией договор уступки требования, согласно которому он должен получить от Навального, Соболь и ФБК общую сумму компенсации по иску в размере 87,65 млн рублей. 

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  • Лидер движения Демократический выбор Владимир Милов на Пушкинской площади в Москве во время забастовки избирателей.

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    Среди пришедших на митинг был и соратник убитого политика Бориса Немцова, бывший замминистра энергетики РФ, лидер движения "Демократический выбор" Владимир Милов. В числе протестных слоганов звучало: "Борис Немцов - герой России".

  • Сторонники Алексея Навального на Пушкинской площади в Москве во время забастовки избирателей.

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

    На митинг как на праздник

    28 января в Москве было около минус 6 градусов, однако прохладная погода не помешала москвичам выйти на улицу. Некоторые участники акции пришли с цветами и скандировали: "Цветы - полиции".

    Автор: Евлалия Самедова, Москва


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