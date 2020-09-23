 Леонид Волков: Путин - ученик и младший брат Лукашенко и идет по его траектории | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 23.09.2020

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Россия

Леонид Волков: Путин - ученик и младший брат Лукашенко и идет по его траектории

Путин видит в Лукашенко то, что ему предстоит в 2024 году, считает соратник Навального Леонид Волков. В интервью DW он рассказал о лечении российского политика в ФРГ и схожести двух президентов.

Леонид Волков во время интервью DW

Леонид Волков во время интервью DW

Соратник Алексея Навального и руководитель сети его региональных штабов Леонид Волков встречал самолет с оппозиционным политиком на борту, который прилетел в Берлин из Омска. В эксклюзивном интервью Константину Эггерту он рассказал подробности тех событий, а также объяснил, какие санкции должен ввести ЕС против Москвы после отравления Навального.

Константин Эггерт: Можно ли сказать, что Алексей Навальный сегодня личный гость федерального правительства Германии и канцлера Ангелы Меркель (Abgela Merkel)?

Леонид Волков: Насколько мы знаем, статус его в Берлине сейчас именно такой.

- Означает ли это, что федеральное правительство платит за его лечение и охрану? Это дорогая процедура.

- Поскольку Алексей Навальный является гостем канцлера Ангелы Меркель, то федеральное правительство обеспечивает охрану. Но не его пребывание в больнице. Здесь деньгами немецких налогоплательщиков мы платить не можем. Был Борис Зимин, который заплатил за самолет. Сейчас мы дальше будем искать средства, но, честно говоря, мы еще не получили счет. Я примерно представляю себе, каким он будет, и не жду ничего страшного. Эти средства, так или иначе, мы сможем собрать.

Леонид Волков в интервью DW

Леонид Волков в интервью DW

- Где надо проводить расследование отравления Алексея Навального?

- Расследование должно проводиться в России. Чтобы возбудить уголовное дело, российским властям часто хватает сообщений в СМИ. Они любят возбуждать их без всякого повода. Я, например, являюсь фигурантом уголовного дела против ФБК, которое возбудили год назад, когда неизвестные люди неизвестным образом внесли на мой банковский счет через банкомат неизвестные деньги.

И вот эта логика всегда была с российскими властями, а в случае с Алексеем она прямо противоположная. Есть человек на грани жизни и смерти, и признаки, указывающие на то, что было совершено преступление. Есть полное нежелание российских властей видеть слона в комнате. Они не хотят возбуждать дело и проводить расследование.

Кстати, я думаю, что если они это сделают, то должны будут признать Навального потерпевшим, а его адвокаты получат доступ ко всем материалам. У нас до сих пор нет ни строчки медицинской документации из Омска. Мы до сих пор не знаем, что там делали в течение двух суток, какие брали анализы, что эти анализы показали. Я думаю, что там что-то очень интересное, и это главная причина, по которой на самом деле уголовное дело не возбуждают.

- Скажите, а Юлия Навальная и ближайшее окружение Алексея, его друзья имеют какой-то контакт с немецкими правоохранителями?

- Немецкие правоохранители не могут расследовать никакого дела, потому что гражданин России был отравлен на территории России. Все, что сделала немецкая правоохранительная система, было в рамках их полномочий.

- Много говорили о том, что друзьям Навального удалось вывести эту бутылку из-под воды, которую….

- Это не совсем корректно. Меня не было на месте. Я приехал в Берлин сразу же, встречать самолет, поэтому я могу только пересказывать то, что говорили коллеги. Некоторые факты пока важно приберечь для будущего расследования, которое, мы надеемся, будет проведено. Когда Алексею Навальному стало плохо на борту самолета, и самолет совершил экстренную посадку в Омске, ребята, которые были с ним (его пресс-секретарь Кира Ярмыш и помощник Илья Пахомов), связались с частью команды оставшейся в Томске и снимавшей расследование.

Они были в той же гостинице, где жил Навальный и, когда самолет экстренно сел, поднялись в номер, убедили администратора пустить их и собрали все вещи, к которым Алексей прикасался - в надежде, что это даст какую-то зацепку. И потом эти вещи им удалось козьими тропами каким-то образом вывезти в Берлин. Все эти материалы были переданы врачам клиники "Шарите", которые дальше что-то сделали, не сообщив нам об этом. Но, судя по появившейся дальше в прессе информации о том, что лаборатория бундесвера на некоторых из этих вещей установила следы яда, видимо, врачи далее передали это в токсикологическую лабораторию. А детали мне неизвестны.

- Что делать с санкциями? По пунктам - какие меры вы хотели бы, чтобы Евросоюз принял в отношении Кремля в результате покушения на убийство Алексея Навального?

- Мы давно говорим, что нужны персональные санкции в отношении героев расследования ФБК, путинских жуликов и воров. И сейчас лучшее время это сделать, наконец. Берем всех фигурантов расследования ФБК и вообще всех российских политиков, чиновников и приближенных, у которых есть крупные активы в Европе, и проводим тотальную ревизию происхождения денег, на которые они были приобретены. 

А потом их конфискуем - в случае, если удовлетворительного объяснение происхождению этих денег не нашлось. Это главная мера, которая будет правильным и давно перезревшим ответом. Путин разлагает европейские политические институты через экспорт коррупции, и ответ Европы должен заключаться в том, чтобы этому лицемерию положить конец.

- Алексей Навальный собирается вернуться в Россию? Ему и его семье должно быть страшно по-человечески.

- Никто из тех, кто знает Алексея, ни на секунду не сомневается в том, что возможно что-то иное. Алексею Навальному много что угрожает, но как-то он научился жить в этих условиях. Потому что это самая опасная, но далеко не первая атака на него. Я им восхищаюсь. Я так не смог. Смелости у Алексея Навального гораздо больше, чем у меня. Я могу только этим восхищаться и завидовать

- Какие, с вашей точки зрения, уроки Россия может вынести из происходящего в Беларуси, где все было тихо и спокойно?

- Я слышал много спекуляций на тему того, что в Кремле увидели, что даже такой мощный протест, как в Беларуси - действительно, потрясающий искренний и прекрасный, - может не привести к падению режима, к расколу элит, к тому, что власть вынуждена будет пойти на серьезные реформы и послабления - не привести из-за отсутствия сильного лидера, из-за отсутствия хорошо организованной политической структуры.

Нет в Беларуси Алексея Навального и его штаба, политической единицы, которая в критический момент могла бы протест как-то организовать и направить. Я не говорю, что если бы в Беларуси был штаб Навального, то у них бы все получилось. У Лукашенко, очевидно, запас глупости и жестокости гораздо больше, чем все ожидали. Но я думаю, что это могло быть одним из факторов для принятия страшного решения (об отравлении Алексея Навального. - Ред.), которое было когда-то принято и реализовано 20 августа 2020 года. Они посмотрели и знают, что Путин во всем ученик и младший брат Лукашенко. Он идет реально по его траектории. Видит в нем то, что ему предстоит в 2024 году,

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    Автор: Марина Барановская


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