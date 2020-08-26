 У Любови Соболь сняли со счетов 34 млн рублей по искам Пригожина и мэрии Москвы | Новости из Германии о России | DW | 31.08.2020

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Россия

У Любови Соболь сняли со счетов 34 млн рублей по искам Пригожина и мэрии Москвы

Часть суммы, которую судебные приставы сняли со счетов Соболь, уже была уплачена ею по искам, поданным против нее после протестов летом 2019 года в Москве, заявила юрист ФБК.

Юрист ФБК Любовь Соболь

Юрист ФБК Любовь Соболь

Со счетов продюсера YouTube-канала "Навальный LIVE", юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь в понедельник, 31 августа, судебные приставы списали более 34 млн рублей. Об этом сообщила сама Соболь на своей странице в Twitter, назвав произошедшее "принудительным подарком для Пригожина (бизнесмена Евгения Пригожина. - Ред.) и Собянина (мэра Москвы Сергея Собянина. - Ред.)".

По информации телеканала "Дождь", в сумму долга вошли взыскания по делу "Московского школьника", а также по искам, которые были поданы к Соболь после акций протеста, проходивших летом 2019 года в Москве.

В то же время в комментарии онлайн-изданию Znak.com Любовь Соболь подчеркнула, что списанная сумма была некорректна, поскольку по некоторым искам, в частности по иску столичной прокуратуры и ГБУ "Автомобильные дороги", задолженности уже были погашены.

Как видно из скриншота банковского аккаунта, размещенного Соболь в интернете, необходимой суммы на ее счетах не было, из-за чего баланс ушел в минус.

Иски к Соболь и Навальному по делу "Московского школьника"

В октябре 2019 года Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с оппозиционного политика Алексея Навального, Фонда борьбы с коррупцией и юриста ФБК Любови Соболь по 29,2 млн рублей по иску пищевого комбината "Московский школьник", который связывают с предпринимателем Евгением Пригожиным.

Ранее ФБК выпустил расследование, в котором утверждалось, что "Московский школьник" поставляет в столичные школы некачественные, просроченные продукты. Суд признал эти сведения ложными и порочащими компанию. После этого решения суда, в июле 2020 года, Алексей Навальный объявил о ликвидации ФБК.

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  • Полицейские задерживают участников акции в Москве

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    Более тысячи задержанных в течение дня

    К вечеру акция протеста переместилась к Трубной площади. Там продолжились массовые задержания, проводимые с применением грубой силы. На Трубной площади стали также массово задерживать представителей СМИ. По состоянию на 21.30 мск число задержанных превысило 1000 человек. Вечером были повторно задержаны Илья Яшин и Любовь Соболь, ранее отпущенные из ОВД.

  • Путин в батискафе

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Смотреть видео 26:13

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