Список "Яблока" для выборов: кто вошел, а кто остался

Марина Литвинович, Алена Попова, Владимир Рыжков и другие. Съезд "Яблока" выдвинул на выборы в Госдуму - 2021 и в парламент Санкт-Петербурга авторитетных правозащитников, либеральных политиков и политзаключенных. При этом в списках оказались не все, кто хотел выдвигаться от "Яблока" - кто-то показался токсичен из-за причастности к штабам Навального, а кому-то припомнили старые конфликты. В новой предвыборной программе партии - право на мирные митинги, развитие "зеленой энергетики" и запрет охоты.

Кто стал кандидатом от "Яблока" и с кем им придется побороться за место в Госдуме - в материале DW.

В список смогли внести не всех

Григорий Явлинский общается с прессой

В воскресенье, 4 июля, завершилась предвыборная часть 21-го съезда партии "Яблоко". Демократы определились с программой и кандидатами, которые будут представлять партию на выборах 19 сентября. Эти выборы, как отметил в своем выступлении основатель "Яблока" Григорий Явлинский, проходят в новую эпоху, которая началась с принятия поправок к Конституции РФ в прошлом году.

"Мы пригласили в список кого смогли, - заявил Явлинский. - Кого-то не смогли, но очень старались. Я понимаю, что для кого-то это было очень больно. Теперь все по-другому, не как в 2016 году, когда мы выдвинули всех". Председатель партии Николай Рыбаков объяснил, что в этом году при составлении списков федеральный политический комитет "Яблока" следовал трем принципам: "Молодежь в списках", "Региональные герои" и "Защита прав человека".

Рыбаков на думских выборах - лидер и единственный член федерального списка партии. Григорий Явлинский, который отказался от участия в кампании, пояснил, что таким образом руководство "Яблока" решило поддерживать внутрипартийную конкуренцию - чем меньше людей в федеральном списке, тем больше шансов у политиков из региональных групп попасть в парламент. "Мы не хотим, чтобы люди в регионах работали на избрание президиума партии, - заявил Явлинский. - Ведь основа либерализма, помимо свободы, состоит в одном - в равных возможностях".

Старые и новые лица в партии

Наиболее известные на федеральном уровне "яблочники" фигурируют в региональных группах и одномандатных округах Москвы. Так, по Ховринскому одномандатному округу пойдет депутат Псковского областного собрания Лев Шлосберг. С весны в "Яблоке" спорили о том, должен ли известный псковский политик выдвигаться в Москве. В итоге Шлосберг будет вести кампанию и в столице, и у себя в регионе - он возглавил группу, объединившую Псковскую и Тверскую область.

Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин пойдет на выборы в Центральном одномандатном округе. Его коллега по московскому парламенту 34-летний Максим Круглов стал лидером региональной группы №1 в Бабушкинском округе. Член общественной палаты Владимир Рыжков возглавил региональную группу №6 в Нагатинском округе.

Правозащитница Марина Литвинович

Помимо этих вполне ожидаемых фигур, в числе кандидатов оказалась и правозащитница Марина Литвинович. В апреле совет Общественной палаты РФ, как считается, под давлением администрации президента исключил Литвинович из Общественной наблюдательной комиссии (ОНК). До публикации списков сохранялась интрига, не побоится ли руководство "Яблока" выдвинуть такого несистемного кандидата.

В одном округе с Литвинович собирается выдвигаться и бывшая "яблочница", а ныне муниципальный депутат Анастасия Брюханова. В прошлом году ее исключили из "Яблока" одновременно с Максимом Кацем и его сторонниками за "интриганство" и разжигание конфликтов в партии. Литвинович заявила DW, что не видит проблемы в этом столкновении. "Своей главной конкуренткой в округе я считаю (депутата Госдумы от "Справедливой России". - Ред.) Галину Хованскую, - говорит правозащитница.

Соавтор закона о домашнем насилии Алена Попова

Еще одна яркая кандидатка "Яблока" на предстоящих выборах - правозащитница Алена Попова. Она уже много лет борется за принятие в России закона о профилактике семейно-бытового насилия, одним из авторов которого сама и является. На съезде Попова заявила, что с 2014 года отказывалась от участия в выборах, потому что считала их бессмысленными. Теперь она уверена, что в Думе у нее будет больше возможностей способствовать принятию закона. Конкурентом Поповой в округе будет самовыдвиженец Анатолий Вассерман.

Резник, Степанов и Фатьянова не попали в список

Несколько известных политиков остались недовольны тем, что "Яблоко" не включило их в списки. Например, многолетний оппозиционный депутат Законодательного собрания (ЗакС) Петербурга Максим Резник так и не смог договориться о выдвижении от партии. Его коллега по петербургскому парламенту Борис Вишневский рассказал DW, что 24 июня Резник должен был присутствовать на заседании федерального бюро партии, где обсуждалась его кандидатура. Но за неделю до этого депутата арестовали по делу о покупке марихуаны.

Вишневский, который будет избираться в Госдуму и ЗакС, высказал уверенность, что Резник смог бы убедить членов бюро проголосовать за его выдвижение. "Я сам голосовал за него, но большинство решило иначе", - говорит Вишневский. Один из делегатов съезда рассказал DW, что многие "яблочники" не могут забыть Резнику, как тот в 2011-м году договорился со Смольным о фальсификации результатов выборов в пользу себя и своей помощницы Ольги Галкиной. "Кроме того, он постоянно ссорился с партией, - припоминает собеседник DW. - А как замаячили выборы, так сразу предложил забыть все конфликты".

Не пойдут на выборы от "Яблока" и бывшие главы московского и петербургского штабов Алексея Навального Олег Степанов и Ирина Фатьянова. Зампред партии Иван Большаков признал, что в "Яблоке" опасались снятия с выборов всего списка. 9 июня Мосгорсуд признал штабы Навального и Фонд борьбы с коррупцией экстремистскими организациями. В этом же месяце Путин подписал принятый Госдумой закон, который запрещает причастным к экстремистской деятельности выдвигать свою кандидатуру на выборах.

При этом "Яблоко" выдвинуло как минимум двоих кандидатов, которые обвиняются по "политическим" статьям. В списке краснодарской региональной группы пойдет на выборы Андрей Пивоваров. Сейчас он содержится в СИЗО Краснодара, пока идет следствие по делу о его причастности к работе нежелательной организации. А в барнаульский список "Яблоко" внесло Виктора Рау. Его подозревают в неоднократном нарушении правил проведения митингов - по так называемой "дадинской" статье 212.1 УК РФ.

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