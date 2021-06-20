Письмо Явлинскому: Поддержит ли "Яблоко" экс-главу "Открытой России"?

Андрей Пивоваров - бывший исполнительный директор ликвидированной организации "Открытая Россия", находящийся в данный момент под арестом в Краснодарском крае по делу об осуществлении деятельности "нежелательной организации", - 28 июня обратился с открытым письмом к сооснователю партии "Яблоко" Григорию Явлинскому.

Правозащитник призвал политика дать ему возможность баллотироваться от "Яблока" на выборах в Госдуму в сентябре, подчеркнув, что считает эту партию на сегодняшний день "единственной, которая последовательно декларирует неприятие авторитарного режима Путина и имеет право выдвигать кандидатов в депутаты без сбора подписей".

"В сложившихся обстоятельствах дать возможность идти на выборы без сбора подписей как мне, так и другим кандидатам, попавшим в жернова политических репрессий, - это уникальный шанс сделать сильный политический и гуманитарный поступок", - написал Пивоваров в письме, полный текст которого имеется в распоряжении DW.

Отсутствие Пивоварова в списках московского отделения "Яблока"

20 июня московское отделение партии "Яблоко" обнародовало перечень кандидатов, которых оно рекомендует для внесения в федеральные списки на выборах Госдумы. Однако имя Андрея Пивоварова, который до этого уже вел переговоры с "Яблоком" о своем возможном выдвижении, в них указано не было.

Руководитель пресс-службы партии "Яблоко" Игорь Яковлев 28 июня, вскоре после публикации открытого письма Андрея Пивоварова к Григорию Явлинскому, прокомментировал для DW перспективы выдвижения кандидатуры правозащитника на думских выборах.

По словам Яковлева, "все решения в партии "Яблоко" принимаются коллегиально": сначала кандидатов по округам рекомендует региональное отделение партии, потом этот вопрос рассматривает федеральное бюро (его съезд состоится 28 июня), потом - федеральный политкомитет (ожидаемая дата заседания - до 4 июля). Наконец, съезд партии принимает итоговое решение.

"На сегодняшний день окончательное решение о выдвижении не было принято ни по одному кандидату", - отметил Яковлев. При этом он добавил, поскольку открытое письмо Андрея Пивоварова было адресовано лично Григорию Явлинскому, можно ожидать, что сооснователь "Яблока" еще лично отреагирует на него.

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