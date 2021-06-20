 Письмо Явлинскому: Поддержит ли ″Яблоко″ экс-главу ″Открытой России″? | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 28.06.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Письмо Явлинскому: Поддержит ли "Яблоко" экс-главу "Открытой России"?

Арестованный экс-глава "Открытой России" призвал Явлинского дать ему возможность баллотироваться от "Яблока" на выборах Госдумы. Глава пресс-службы партии прокомментировал для DW это обращение.

Экс-глава ликвидированной организации Открытая Россия Андрей Пивоваров

Экс-глава "Открытой России" Андрей Пивоваров

Андрей Пивоваров - бывший исполнительный директор ликвидированной организации "Открытая Россия", находящийся в данный момент под арестом в Краснодарском крае по делу об осуществлении деятельности "нежелательной организации", - 28 июня обратился с открытым письмом к сооснователю партии "Яблоко" Григорию Явлинскому.

Правозащитник призвал политика дать ему возможность баллотироваться от "Яблока" на выборах в Госдуму в сентябре, подчеркнув, что считает эту партию на сегодняшний день "единственной, которая последовательно декларирует неприятие авторитарного режима Путина и имеет право выдвигать кандидатов в депутаты без сбора подписей".

"В сложившихся обстоятельствах дать возможность идти на выборы без сбора подписей как мне, так и другим кандидатам, попавшим в жернова политических репрессий, - это уникальный шанс сделать сильный политический и гуманитарный поступок", - написал Пивоваров в письме, полный текст которого имеется в распоряжении DW.

Отсутствие Пивоварова в списках московского отделения "Яблока"

20 июня московское отделение партии "Яблоко" обнародовало перечень кандидатов, которых оно рекомендует для внесения в федеральные списки на выборах Госдумы. Однако имя Андрея Пивоварова, который до этого уже вел переговоры с "Яблоком" о своем возможном выдвижении, в них указано не было.

Руководитель пресс-службы партии "Яблоко" Игорь Яковлев 28 июня, вскоре после публикации открытого письма Андрея Пивоварова к Григорию Явлинскому, прокомментировал для DW перспективы выдвижения кандидатуры правозащитника на думских выборах.

По словам Яковлева, "все решения в партии "Яблоко" принимаются коллегиально": сначала кандидатов по округам рекомендует региональное отделение партии, потом этот вопрос рассматривает федеральное бюро (его съезд состоится 28 июня), потом - федеральный политкомитет (ожидаемая дата заседания - до 4 июля). Наконец, съезд партии принимает итоговое решение.

"На сегодняшний день окончательное решение о выдвижении не было принято ни по одному кандидату", - отметил Яковлев. При этом он добавил, поскольку открытое письмо Андрея Пивоварова было адресовано лично Григорию Явлинскому, можно ожидать, что сооснователь "Яблока" еще лично отреагирует на него.

Смотрите также:

  • Сторонники Алексея Навального на Триумфальной площади в Москве во время забастовки избирателей.

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

    Старт от памятника Маяковскому

    Акция началась около 14 часов по Московскому времени. Большинство протестующих выбрали в качестве стартовой позиции Триумфальную площадь в Москве.

  • Сторонники Алексея Навального на Пушкинской площади в Москве во время забастовки избирателей.

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

    Самая массовая точка - у Пушкина

    По традиции, уже сложившейся в ходе последних протестных мероприятий, многие собрались на площади у памятника Пушкину.

  • Сторонники Алексея Навального у здания Известий в Москве во время забастовки избирателей.

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

    Многочисленные плакаты с протестными лозунгами

    Несмотря на то, что акция не была согласована, многие заранее подготовились. Чаще всего на плакатах было написано об отсутствии выбора и о том, что граждане не считают эти выборы легитимными.

  • Сторонники Алексея Навального у здания Известий в Москве во время забастовки избирателей.

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

    Тысячи возмущенных граждан

    Вся площадь перед памятником Пушкину и зданием "Известий" была заполнена людьми. Полиция не препятствовала выходу из метро. В общей сложности в Москве, по оценкам журналистов, митинговали несколько тысяч человек.

  • Сторонники Алексея Навального у входа в метро в Москве во время забастовки избирателей, несколько человек с шариками с буквой Н.

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

    Воздушные шары

    Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального предлагал скачать макеты для плакатов со своего сайта, чем воспользовались многие из участников акции. Некоторые из протестующих также вышли на акцию протеста с воздушными шарами с буквой "Н".

  • Сторонники Алексея Навального на Пушкинской площади в Москве во время забастовки избирателей.

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

    Не только молодежь

    В числе протестующих было много молодежи и несовершеннолетних, но также вышло и немало пожилых людей.

  • Автомобили полиции на Пушинской площади в Москве во время забастовки избирателей.

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

    "Не мешайте проходу других граждан"

    На Тверской улице прямо напротив памятника Пушкину был припаркован полицейский автобус с громкоговорителями, из которых раз в минуту раздавалось обращение к протестующим с призывом разойтись, поскольку акция не согласована с властями.

  • Полицейские на Пушинской площади в Москве во время забастовки избирателей

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

    Ни шагу с тротуара

    Шеренга полицейских стояла на протяжении всей Тверской улицы, начиная от метро "Маяковская" и заканчивая зданием мэрии Москвы.

  • Лидер движения Демократический выбор Владимир Милов на Пушкинской площади в Москве во время забастовки избирателей.

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

    Соратники Немцова

    Среди пришедших на митинг был и соратник убитого политика Бориса Немцова, бывший замминистра энергетики РФ, лидер движения "Демократический выбор" Владимир Милов. В числе протестных слоганов звучало: "Борис Немцов - герой России".

  • Сторонники Алексея Навального на Пушкинской площади в Москве во время забастовки избирателей.

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

    На митинг как на праздник

    28 января в Москве было около минус 6 градусов, однако прохладная погода не помешала москвичам выйти на улицу. Некоторые участники акции пришли с цветами и скандировали: "Цветы - полиции".

    Автор: Евлалия Самедова, Москва


Смотреть видео 03:39

"Россия больше, чем Путин": что западные эксперты говорят об атаке на оппозицию? (02.06.2021)

Контекст

Экс-директора "Открытой России" Пивоварова обвинили в работе в нежелательной организации

Андрею Пивоварову, находящемуся в СИЗО в Краснодаре, предъявили обвинение в связи с постом в Facebook в 2020 году.  

Экс-директор "Открытой России" Пивоваров арестован на два месяца

Андрей Пивоваров обвиняется по статье о сотрудничестве с "нежелательной организацией". Дело против него возбуждено из-за репоста в соцсети с просьбой о сборе средств на демократический проект.  

Бывший директор "Открытой России" снят с самолета в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержан Андрей Пивоваров, директор недавно распущенной "Открытой России". Он сообщил, что против него "готовят что-то серьезное".  

Аудио- и видеофайлы по теме

"Тотальная зачистка" или Как Кремль избавляется от несистемной оппозиции (03.06.2021)  

Немецкие политики и эксперты о протестах в России в поддержку Навального и реакции Кремля (22.04.2021)  

Также по теме

Marina Litvinovich I Marina Litwinowitsch

В Москве "Яблоко" хочет выдвинуть на выборы в Думу Явлинского, Литвинович и Шлосберга 20.06.2021

Находящийся в краснодарском СИЗО экс-глава движения "Открытая Россия" Андрей Пивоваров не попал в список кандидатов в депутаты Госдумы от "Яблока".

Symbolbild Flugzeug Sonnenuntergang

Бывший член "Открытой России" покинул РФ из соображений безопасности 07.06.2021

По словам липецкого депутата Олега Хомутинникова, ему дали понять, что против него будет возбуждено уголовное дело, если он решит снова баллотироваться.

Russland Opposition Andrey Pivovarov

На экс-главу "Открытой России" Пивоварова завели административное дело 08.06.2021

Андрея Пивоварова обвиняют в невнесении созданной им НКО в реестр "иноагентов". Речь идет о некоммерческой организации "Открытый Петербург".

Реклама