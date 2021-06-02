 Экс-директора ″Открытой России″ Пивоварова обвинили в работе в нежелательной организации | Новости из Германии о России | DW | 08.06.2021

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Россия

Экс-директора "Открытой России" Пивоварова обвинили в работе в нежелательной организации

Андрею Пивоварову, находящемуся в СИЗО в Краснодаре, предъявили обвинение в связи с постом в Facebook в 2020 году.

Экс-глава Открытой России Андрей Пивоваров

Экс-глава "Открытой России" Андрей Пивоваров

Бывшему исполнительному директору оппозиционной организации "Открытая Россия" Андрею Пивоварову предъявлено официальное обвинение по делу о деятельности нежелательной организации, сообщила "Интерфаксу" во вторник, 8 июня, юрист "Правозащиты Открытки" Анастасия Буракова. По ее словам, он остается в СИЗО №1 Краснодара.

"Следствие полагает, что Андрей принял участие в деятельности нежелательной организации" из-за поста в Facebook, указала Буракова. 12 августа 2020 года, находясь в Краснодаре, он призвал в соцсети поддержать независимых кандидатов на муниципальных выборах, пояснила она далее.

Пивоваров задержан при попытке покинуть Россию

Андрей Пивоваров был задержан 31 мая при попытке улететь из России. Его вывели из самолета в аэропорту Санкт-Петербурга и этапировали в Краснодар, где против него возбуждено уголовное дело. В начале июня Первомайский районный суд Краснодара арестовал его на два месяца до 31 июля.

27 мая "Открытая Россия", учрежденная в 2001 году по инициативе Михаила Ходорковского и в 2017 году признанная нежелательной организацией, полностью прекратила свою деятельность.

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    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


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