"Открытая Россия" закрылась. Какова судьба ее проектов?

В четверг, 27 мая, в соцсетях движения "Открытая Россия" появилось сообщение о его самоликвидации. В опубликованном документе говорится, что совет организации принял решение прекратить ее деятельность. Полномочия всех руководящих органов прекращены, отделения в десятках регионов закрыты, а все члены исключены. Причиной такого решения исполнительный директор "Открытки" Андрей Пивоваров назвал законопроект, который ужесточает ответственность за участие в работе нежелательной организации.

Цель - спасти членов "Открытой России" от репрессий со стороны властей

"Я как был сторонником изменений и борьбы за гражданские права в России, так им и останусь - но теперь в личном качестве (а не в роли сотрудника "Открытой России". - Ред.)", - так прокомментировал DW решение совета Андрей Пивоваров. По его словам, решение о ликвидации общественного движения совет организации принял с одной целью - спасти ее членов от репрессий со стороны государства. Спусковым крючком для них может послужить очередная законодательная инициатива депутатов Госдумы.

Михаил Ходорковский

Незадолго до самороспуска "Открытки", 18 мая, нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроект, который, как считается, направлен против этого движения. Если поправки будут окончательно одобрены и начнут действовать, то наказание за участие в работе нежелательной организации будет сильно ужесточено. Например, рядовым ее членам будет грозить до четырех лет лишения свободы за одно лишь участие в работе, а руководителям - до шести лет.

Российское общественное движение "Открытая Россия", учрежденное в 2001 году по инициативе бывшего главы нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского, который стал председателем правления движения, не состоит в реестре нежелательных организаций. Оно даже не зарегистрировано - все попытки руководителей движения сделать это упирались в отказ министерства юстиции. Зато в упомянутом реестре состоят две британские организации - Open Russia Civic Movement и OR (Otkrytaya Rossia). Российским активистам, которых обвиняют в сотрудничестве с нежелательными организациями, приписывают связи именно с ними.

Правозащитные и медиа-проекты останутся

"Понимая, что отбить в судах эти обвинения будет невозможно, роспуск организации был для нас единственным верным решением", - продолжает Андрей Пивоваров. Теперь каждый бывший член "Открытки" может продолжать добиваться стоявших перед ней целей, но уже от своего имени. Сам Пивоваров собирается поддерживать тех, кто будет выдвигаться на предстоящих в сентябре выборах в Госдуму, и организовывать наблюдение за голосованием. Новой организации вместо "Открытки", уверяет он, не появится.

Теперь уже бывший координатор петербургского отделения движения Сергей Кузин рассказал DW, что на местах ликвидация выглядит просто: "Закрываем офис и все". Он считает, что уход "Открытки" не отразится сколько-нибудь заметно на жизни региона. Связано это с тем, что состоявшие в ней петербуржцы были знакомы до появления организации и продолжат взаимодействовать и после ее закрытия. "Надо признать, что политическое поле зачищено, активность минимальна, - добавляет Кузин. - Это касается не только "Открытой России", но и других организаций. Они существуют, но в большей степени номинально, чем активно".

На фоне самороспуска движения другие созданные при поддержке Михаила Ходорковского проекты будут жить. "Правозащита "Открытки" никогда не была аффилирована ни с какими политическими организациями, в том числе и с "Открытой Россией", - заверила DW юрист Анастасия Буракова. - Поэтому мы продолжаем оказывать юридическую поддержку".

Пресс-секретарь организации Максим Дбар рассказал DW, что продолжат функционировать и расследовательский центр "Досье", фонд "Справедливость для журналистов" и два издания - "МБХ-медиа" и "Открытые медиа". "Конечно, это все неприятно и грустно, - признал Дбар, - Но само название "Открытая Россия" использовалось для давления на людей, и новые законы его только усилят… Для нас важны судьбы людей".

Пять уголовных и десятки административных дел

В феврале 2021 года суд вынес первый приговор по уголовному делу об участии в нежелательной организации. Ростовская активистка "Открытой России" Анастасия Шевченко получила четыре года условно. Яне Антоновой из Краснодара и Максиму Верникову из Екатеринбурга по той же статье (ст. 284.1 УК РФ) вынесли наказание в виде обязательных работ. Экс-координатора из Тюмени Антона Михальчука объявили в федеральный розыск. На днях, 26 мая, стало известно, что такое же дело завели против бывшего координатора "Открытой России" в Чувашии Юрия Сидорова.

Анастасия Шевченко во время судебного процесса, 18 февраля

Уголовными делами преследования не ограничиваются. Чаще всего россиянам назначают наказание по административной статье (ст. 20.33 КоАП РФ), запрещающей деятельность нежелательной организации. Например, только 13 марта этого года московская полиция выписала десятки подобных протоколов участникам съезда муниципальных депутатов.

Госдума приняла закон о нежелательных организациях в 2015 году. В соответствующий список список Минюста попадают структуры, которые власти считают "представляющими угрозу основам конституционного строя России, обороноспособности страны или безопасности государства". Соавтор этого закона Александр Тарнавский после разгона форума "Муниципальная Россия" признал, что закон "негоден" и работает "неправильно".

29 апреля о роспуске сети штабов Алексея Навального объявил его соратник Леонид Волков. Он тоже объяснил это стремлением защитить сторонников Навального от репрессий. 9 июня суд будет рассматривать иск прокуратуры Москвы о признании штабов экстремистской организацией. На этом фоне пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков 27 мая заявил, что не видит в происходящем зачистки политического поля. "Политическое поле живет, развивается, кипит, естественно, в предвыборной кампании", - считает Песков.

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