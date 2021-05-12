 Комментарий: Выборы Думы. Неугодных кандидатов запишут в ″экстремисты″ | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 13.05.2021

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Мнения

Комментарий: Выборы Думы. Неугодных кандидатов запишут в "экстремисты"

Подготовка и принятие новых ограничительных законов в РФ не оставляет сомнений в том, что выборы в Госдуму - 2021 вызывают в Кремле возрастающую тревогу, считает Федор Крашенинников.

Здание Госдумы РФ

Здание Госдумы РФ

Новый законопроект, запрещающий избираться в Госдуму РФ лицам, причастным к деятельности экстремистских или террористических организаций, будет рассмотрен в первом чтении, как ожидается, 18 мая 2021 года. Как заявил один из соавторов документа, член "Единой России" и председатель думской Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев: "Важно не затягивать. Рассчитываем на поддержку коллег, чтобы новые нормы заработали еще до предстоящих выборов в Госдуму".

С учетом того, что указ о назначении думских выборов Владимир Путин должен подписать в первые двадцать дней июня, депутатам придется поспешить с принятием столь срочно понадобившегося документа. И практика работы российского парламента не оставляет места для сомнений: закон, несомненно, будет принят и вступит в силу до назначения выборов, которые пройдут уже в соответствии с ним.

Выборы в Госдуму - 2021. В Кремле боятся сторонников Навального? 

В практическом смысле это будет означать в том числе и то, что сторонники Алексея Навального и все те, кого российские власти подозревают в сотрудничестве с ним, будут на законодательном уровне поражены в правах и лишены возможности участвовать в выборах в качестве кандидатов. Процедура признания структур Алексея Навального экстремистскими уже запущена.

Федор Крашенинников

Федор Крашенинников

Глядя на всю эту суету накануне старта думской кампании, нельзя не удивиться. Казалось бы, уже давно парламентские выборы в России превратились в утомительный ритуал, в ходе которого согласованные в администрации президента депутаты получают свои мандаты.

Последний раз думские выборы стали для Путина проблемными в 2011 году, когда грубые манипуляции властей вывели сотни тысяч людей на протесты. Но с тех пор думские выборы проходили уже два раза и никаких серьезных проблем с их результатами у властей не было, да и после протестов 2011-2012 года Дума вовсе не была распущена и переизбрана, а проработала весь срок.

Радикальным критикам Путина так и не дали создать свою партию, а специфика избирательных кампаний в округах состоит в том, что любого неудобного властям кандидата можно снять с выборов по множеству самых разных причин. В этом смысле новые ограничения кажутся уж совсем чрезмерными: Алексей Навальный итак сидит в тюрьме, а его соратников можно было не допустить к выборам и по уже имеющимся законам. Чего же они боятся в этот раз? Зачем в 2021 году срочно потребовались ужесточать и без того свирепые российские законы?

Кого и зачем запишут в "экстремисты"  

Комментируя свои предложения, Василий Пискарев заявил журналистам: "А вы хотите, чтобы ваши интересы в парламенте представлял тот, кто говорит на языке ненависти, кто готов уничтожить страну, кто против людей другой национальности или веры? Никто, уверен, не хочет".

Что же получается - депутат и генерал-полковник юстиции Пискарев считает, что российские избиратели вполне могут избрать в Государственную думу людей, которые, по версии думских борцов с иностранным влиянием, "готовы уничтожить страну"? И единственный способ не допустить этого - не дебаты, не полемика, не разъяснительная работа, а запрет на участие в выборах для всех тех, кого власти посчитают нужным поразить в правах. То есть, последнее слово в вопросе о том, кто может представлять интересы граждан в парламенте, остается не за ними, а за следователями, прокурорами, судами и действующими депутатами.

Предстоящие выборы в Госдуму очевидным образом вызывают в Кремле возрастающую тревогу, а запущенный Алексеем Навальным проект "умного голосования", беспокоит российские власти тем сильнее, чем ближе выборы. Они научились нейтрализовать уже известных им оппонентов, но что делать, если списки поддерживаемых оппозицией кандидатов будут обнародованы лишь незадолго до выборов - они не знают. Поэтому дело и дошло до закона о полномочии властей срочно лишить активного избирательного права десятки, а то и сотни тысяч граждан России. Возможно, его основной смысл как раз в том и состоит, чтобы иметь возможность снять с выборов любого поддержанного "умным голосованием" кандидата. Но вот как это будет работать на практике и не приведет ли к еще более серьезным проблемам - станет ясно только по итогам думской кампании.

Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым. Telegram: @fyodorkTwitter: @fyodorrrrr

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом

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    Автор: Сергей Елкин


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