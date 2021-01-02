Комментарий: 2021 - выборы в Госдуму и жизнь по законам военного времени

Под занавес 2020 года взбесившийся думский принтер пулеметными очередями выдавал из себя репрессивные законопроекты, по которым россиянам жить с 2021 года. Основополагающими в этом плане следует считать поправки в законодательство о СМИ, полиции и "иностранных агентах". Эти законы в новом году повлияют и на избрание очередного состава Госдумы. Какими могут быть эти выборы, и какие системные изменения ждут страну?

Полиция как нацпроект

Опора любой власти, помимо законов, - силовики. В 2021 году полиция в России встает на путь превращения в закрытую элитную корпорацию. Полицейских наделяют теми правами, которые потребовались милиции в соседней Беларуси для подавления в 2020 году протестов против режима Александра Лукашенко.

Иван Преображенский

В соответствии с поправками в закон о полиции, ей будет проще применять силу, перед этим даже не надо будет представляться. Полицейские в 2021 году без ордера, но законно смогут вламываться в квартиры, вскрывать машины и обыскивать граждан. За попытку перекрыть движение по улице начнут сажать. В будущем некоторые главы семей смогут фактически передавать свою должность по наследству. Детям полицейских предлагают преференции при поступлении в профильные вузы.

У генерала, как в известном анекдоте, свой сын есть, но сын полковника вполне может рассчитывать на папин кабинет. Передачу навыков подавления облегчит запрет на раскрытие данных силовиков. Сокрытие информации об их недвижимости в кадастровых реестрах заложит прочный экономический фундамент для династий новых "опричников". И власти, и полиция, и оппозиция понимают, что эти законы - плата за лояльность. Полномочия силовиков расширяются, чтобы они их применяли, в первую очередь, против инакомыслящих.

Зачистка информационного поля

Главное, что может ожидать Россию в 2021 году в информационном плане, - это отключение от крупнейших социальных медиа, от Youtube до Facebook. Необязательно полное. Уже просто угроза таких санкций поможет властям ограничить свободу получения информации в интернете.

Станет меньше и профессиональных новостей. Иностранных журналистов можно будет обозвать "иноагентами" наравне с россиянами. Плюс некоторые СМИ наверняка будут отказываться от комментариев экспертов, которых власти зачислят в "иноагенты", хотя бы потому, что необходимо при любом упоминании указывать этот их статус, чтобы самим не схлопотать штраф. Могут возникнуть списки опасных фамилий, которые станут основой для системной самоцензуры.

Отдельная и самая долгосрочная история - контроль властей над просветительскими программами, что может привести к криминализации любого альтернативного образования.

Не согласен - не гражданин

С 2021 года вводится и фактический запрет на любую несанкционированную правозащитную или социальную активность. Ты или лоялист, или "иностранный агент", ограниченный в правах, или получай до пяти лет заключения за уход в отказ.

Нас убеждают, что перед принятием закон о физлицах - иностранных агентах серьезно смягчили. Но убрали только пункты, которые выглядели как изначально вписанные с целью имитации уступок при их удалении. Что касается якобы сделанных уточнений, то любому здравомыслящему ясно, что защита здоровья или наука - это не политика.

Впрочем, практика показывает, что власти без проблем объявляют "иностранными агентами" НКО, которые просто раздражали чиновников. Для российской прокуратуры защита от домашнего насилия или информирование россиян об угрозе ВИЧ и СПИД - это политика, а вовсе не охрана здоровья или социальная защита.

Четкое определение "политической деятельности" в законе так и не появилось. Как не определено от какого именно иностранца и на какие цели нельзя получать деньги. Пока причиной для объявления "иноагентом" может стать даже перевод денег от мужа жене.

В 2021 году российское общество четко разделится на две группы. На полноценных граждан, среди которых есть еще и привилегированные, вроде силовиков. И на инакомыслящих, пораженных в своих правах: гражданских, политических и даже экономических.

Есть ли жизнь после выборов?

Выборы - отдельная тема. Многие считают, что причиной резкого роста числа репрессивных законов в 2020 году была именно подготовка Кремля к сохранению контроля над Госдумой. Действительно, все принятые законы косвенно могут влиять на выборы. Некоторые, даже и прямо, потому что физлиц-"иноагентов" обязали при регистрации кандидатами на выборах указывать свой статус.

Нет сомнений, что в 2021 году нас ждет самая грязная предвыборная кампания за всю постсоветскую историю. Скорее всего, многих несистемных оппозиционеров обзовут "иноагентами", но уже после того, как они подадут на регистрацию. И откажут в ней, за то, что они не уведомили о своем "иноагентстве". Этот же прием может с легкостью быть использован против всех, кого призовет поддержать Алексей Навальный в рамках своего "Умного голосования". Ну, а сообщества без образования юрлица вроде "Голоса" обяжут согласовывать с Минюстом тренинги для наблюдателей и, конечно, в итоге откажут в разрешениях.

Кому-то кажется, что это закручивание гаек идет только под выборы? Ошибочно надеяться, что потом будут послабления. 2021 год будет в истории страны очередным стремительным броском в сторону жесткой диктатуры. Не надо ждать оттепели, она возможна только в случае смены власти в России.

Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

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