 Комментарий: От ковида до Госдумы - 2020-й жестко ударил по женщинам | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 31.12.2020

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Мнения

Комментарий: От ковида до Госдумы - 2020-й жестко ударил по женщинам

2020-й стал поворотным годом для россиянок. Из-за пандемии коронавируса, новых законов и роста насилия они смогли осознать свою уязвимость, считает Лола Тагаева.

Женщина в маске

Пандемия коронавируса стала самым важным фактором в 2020 году практически для любой сферы. Ударила она и по российским женщинам, куда больше, чем по мужчинам. Впрочем, не только она.

Во-первых, коронавирус снова сделал женщину домохозяйкой - на остальное у нее практически не оставалось времени. Журнал The Atlantic даже написал, что в этом смысле многие женщины вернулись к своему положению периода 1950-х. Они первыми приняли на себя удар так называемой "второй смены" - неоплачиваемой работы по дому и уходу за детьми, переведенными на домашнее обучение, за пожилыми родственниками и больными.

Лола Тагаева

Лола Тагаева

Объем домашнего труда увеличился для женщин в полтора-два раза, выяснил Институт социально-экономических проблем народонаселения Академии наук. Хотя еще до пандемии подсчитали, что на уход за домом и детьми женщины в среднем тратят 23 года своей жизни. Кроме того, около 70% рабочей силы в сфере здравоохранения в мире составляют женщины - то есть они оказались в прямом смысле слова на передовой войны с вирусом.

Во-вторых, экономический удар. Те россиянки, у которых оставались силы и время на работу, часто ее теряли: больше всего кризис ударил по самозанятым и работникам сервиса, где женщин больше. Без работы за это время осталась каждая пятая из опрошенных социальной сетью "Одноклассники". Более трети уволенных респонденток так и не смогли устроиться на новое место на момент проведения исследования, а о снижении ежемесячного дохода сообщили 61% женщин. Это при том, что мужчины в России и так получают примерно на 28% больше.

Женщины в стране отвечают не только за себя, но и за ребенка: около трети семей неполные, и 80% из них состоят из матерей-одиночек с детьми. При этом алименты в России очень трудно выбить - сумма долгов по ним на конец 2019 года превысила 200 млрд рублей, и государство практически ничего не делает, чтобы помочь. Важно понимать, что и до коронакризиса за чертой бедности уже жили 28% неполных семей.

И в-третьих, "теневой пандемией" 2020-го года стало домашнее насилие. В России нет официальной статистики, но по косвенным признакам обращений в женские организации его рост составил до 70%.

Рост насилия в отношении женщин: виноват не только коронавирус

Радикализация насилия со стороны власти и рост репрессий в России носит общий характер, однако атаку именно на права женщин в 2020 году можно выделить в отдельное направление.

Такие показательные для защиты женских прав фигурантки уголовных дел как сестры Хачатурян и Юлия Цветкова остаются под следствием (сестры Хачатурян обвиняются в убийстве по предварительному сговору, художница Юлия Цветкова – в распространении порнографии. - Ред.). Несмотря на широкую поддержку большого количества проженских организаций и инициатив, закон о профилактике домашнего насилия так и не был принят. Наоборот, в России началась последовательная работа по уничижению женской безопасности.

В декабре этого года Госдума стремительно, за 10 дней, приняла закон о клевете - так быстро обычно принимаются законопроекты особой государственной важности. Теперь за обвинение в "сексуализированном насилии", которое сложно, а часто и невозможно доказать, грозит до пяти лет лишения свободы. Это при том, что за само изнасилование суды чаще всего дают всего три года!

Конечно, этот закон - попытка закрыть рот тем, кто не хотел молчать. Это ответ на международную кампанию против насилия против женщин, на вывод его из тени, на #metoo - публичное признание жертв о пережитом насилии. Этот хэштег - главный символ новой волны развития феминизма, он призывает женщин осознать, что жертв много, и они должны поддерживать друг друга. Но самое главное: чтобы справиться с проблемой, надо начать о ней говорить. Недаром многие инициативы носят побуждающие именно заговорить лозунги: "Не боюсь сказать", "Не молчи", "Ты не одна".

Так что вместо защиты жертв в России создаются условия, в которых женщина несколько раз подумает, прежде чем обвинить в реальном преступлении того, чье влияние на следствие может оказаться гораздо сильнее ее в условиях отсутствия справедливого суда и достаточно мизогинного, женоненавистнического общества.

29-го декабря полиция задержала, чтобы выдворить из страны, директора правозащитной организации "Правовая инициатива" Ванессу Коган, чья организация занимается помощью женщинам на Северном Кавказе и представляет интересы россиянок в ЕСПЧ по делам о домашнем насилии. В тот же день "иностранным агентом" признали центр "Насилию.нет" - одну из ведущих организаций в стране по помощи женщинам, пережившим домашнее насилие.

Таким образом власть косвенно признала, что защита женщин от избиений является политической деятельностью, которая противоречит государственной политике. Если раньше домашнее насилие было хоть и острой, но все же социальной проблемой, сейчас власть сама вытолкнула ее в политическую плоскость.

Чему 2020 год научил россиянок

Не секрет, что далеко не все россиянки были готовы признать факт несправедливой домашней нагрузки и экономического неравноправия. Однако под давлением бесконечных "вторых смен" у многих из них в 2020 году появился реальный повод посмотреть правде в глаза. Прелести патриархата, в котором у женщин есть иллюзорная надежда на некую абстрактную сильную мужскую руку, на деле превратилась в типично женское выгорание из-за реального объема работ.

Российская власть публично расписалась в том, что насилие, как и патриархат, - это ее основа, и россиянки в 2020-м смогли убедиться в этом, как никто другой. Власть сама помогла сделать проблему видимой. Поэтому в 2021 году движение в защиту прав женщин в стране будет только расти.

Автор: Лола Тагаева - политический обозреватель и организатор проекта о гендерном просвещении MoscowFemFest, автор колонки на DW. Facebook: Лола Тагаева

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Никита Баталов


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