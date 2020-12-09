Комментарий: Поправки к закону о полиции легализуют произвол силовиков

8 декабря Государственная дума РФ в первом чтении приняла внесенные правительством поправки к закону "О полиции". "Законопроект направлен на усиление гарантий защиты прав и законных интересов граждан" - так рекламирует новые поправки сайт Госдумы. Но знакомство с документом не оставляет сомнений: он написан для удобства полицейских и нынешней российской власти. Больше всего в поправках настораживает то, что полицейским предоставляется право совершать различные действия по отношению к гражданам и их собственности без соблюдения каких-либо четко описанных правил и процедур.

Особенно пугающе выглядит новая редакция второй части 24-й статьи закона, которая описывает ситуацию применения полицейским оружия для самообороны. По действующему закону, чтобы дать полицейскому право стрелять, задерживаемый должен был "прикоснуться к его огнестрельному оружию". Теперь же фраза получает зловещее продолжение "или совершить иные действия, дающие основание расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции". С учетом имеющихся прецедентов, действием, расцениваемым как угроза нападения, может стать, например, бросание бумажного стаканчика в сторону стража порядка - и в ответ на это полицейский получает законное право применять оружие.

Закон о полиции обеспечивает широкие полномочия полицейским

Автовладельцам должно быть особенно интересно, что в закон "О полиции" добавляется целая статья про вскрытие автомобилей. Формально закон предписывает делать это только "для спасения жизней, обеспечения безопасности граждан при массовых беспорядках, для задержания подозреваемых, для проверки транспортных средств на предмет запрещенных грузов". Но делать все это можно просто на основании того, что у полицейского "есть основания полагать".

Федор Крашенинников

С учетом российских реалий, это значит, что полиция сможет вскрыть любую машину в любом месте и даже возмущаться будет бесполезно: как доказать, что "оснований полагать" у полиции не было?

Нельзя не обратить внимание и на упоминание о массовых беспорядках как повода для вскрытия автомобилей граждан. Во-первых, массовые беспорядки - это само по себе преступление, и вроде бы надо сначала доказать, что оно имело место в указанное время. Во-вторых, нельзя сказать, что массовые беспорядки в России происходят так часто, чтобы проблема вскрытия машин стояла столь остро.

Из текста закона следует, что теперь этот вопрос окончательно передан на усмотрение полиции, причем в лице конкретных ее сотрудников. Если им кажется, чтопроисходят массовые беспорядки, то уже можно вскрывать машины - для обеспечения безопасности граждан, разумеется.

Впрочем, и у себя дома граждане России не смогут чувствовать себя спокойно. Про поводы навестить жилье россиян в поправках тоже много написано. Причем авторы поправок предлагают во всех случаях заменить слово "входить" на тревожное слово "проникнуть".

Белорусские силовики - пример для России?

Ответ на вопрос, почему новый закон о полиции понадобился именно сейчас, можно получить из новостей о Беларуси, где Лукашенко остается у власти только благодаря расширению полицейского террора против населения.

И из поправок к закону "О полиции", и из других срочно принимаемых законодательных актов видно, что российская власть внимательно изучает опыт соседей, и ничуть не скрываясь, готовится к массовым протестам в России. Например, делается все, чтобы у силовиков всегда были развязаны руки: при любом обострении ситуации полицейским можно будет задерживать людей, обыскивать их, вскрывать их машины, врываться в их квартиры и даже применять оружие.

Фактическая легализация полицейского произвола выглядит как грозное предостережение всем недовольным и несогласным с нынешним режимом: любые протесты власть сразу будет объявлять "массовыми беспорядками" и далее обращаться без всяких церемоний и с их участниками, и со случайно попавшими под горячую руку гражданами.

Помимо прочего, новая редакция закона "О полиции" разрешит полицейским не представляться - во всяком случае избавляет их от необходимости с этого начинать общение с гражданами. По сути, это тоже реакция на белорусские события и легальная возможность для полицейских сохранять анонимность во время выполнения особо сомнительных миссий.

Ну, а чтобы полицейские вообще ничего не боялись, и без размышлений выполняли любые приказы начальства, первую часть статьи 30-й этого закона предполагается дополнить таким текстом: "Сотрудник полиции не подлежит преследованию за действия, совершенные при выполнении обязанностей, возложенных на полицию… настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, составляющими правовую основу деятельности полиции".

На фоне событий в Беларуси очевидна мотивация авторов поправок и интерес власти: заранее сделать все для того, чтобы карателям было спокойно карать, и ничто не мешало им нарушать права и свободы граждан любым способом и всякий раз, как этого потребуют интересы власти - без риска ответить за свои действия, даже в случае раскрытия их анонимности.

Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым. Telegram: @fyodork, Twitter: @fyodorrrrr

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом

Смотрите также: