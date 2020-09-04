Комментарий: На выборах в Госдуму Кремль пойдет путем Лукашенко

27 ноября СМИ опубликовали информацию о том, что на закрытом совещании в администрации президента перед руководством "Единой России" была поставлена задача получить в новом составе Государственной думы более двух третей голосов. С учетом нынешних рейтингов "Единой России" и активной подготовки к выборам оппозиции, достичь таких результатов можно будет только с помощью грубых манипуляций и еще большего усиления давления на гражданское общество.

Байден и санкции Запада на фоне подготовки к выборам

Удивительно то, как много внимания в рамках подготовки к выборам уделяется противостоянию Западу. Как сообщается, на совещании был озвучен тезис, что итоги голосования должны продемонстрировать сплочение граждан России вокруг Владимира Путина. Возможно, по замыслу самого Путина или кого-то в его окружении, это призвано отбить у нового президента США Джо Байдена и других лидеров Запада желание оказывать давление на руководство России через санкции, которые, дескать, никак не влияют на поддержку населением власти.

Федор Крашенинников

Но, скорее всего, лозунги о противостоянии Западу - лишь повод не признаваться себе и обществу в том, что реальные проблемы власти создают вовсе не выдуманные иностранные агенты и не вмешательство извне, а реальное недовольство граждан России положением дел в их стране.

Кроме того, борьбой с вмешательством Запада удобно объяснять любые меры по противостоянию и отдельным оппозиционным кандидатам и активно продвигаемому Алексеем Навальным и его структурам "умному голосованию". По сообщению СМИ, "умное голосование" прямо называлось кремлевскими чиновниками в качестве самой серьезной проблемы "партии власти" в больших городах.

Проверенный способ власти выиграть выборы

Может вызвать удивление, что голосование за откровенно непопулярную "Единую Россию" предлагается приравнять к выражению поддержки лично Владимиру Путину. Сейчас рейтинг "партии власти" находится чуть выше 30 процентов, а на выборах 2016 года по партийным спискам она смогла получить 54 процента. То есть, за оставшееся до выборов время "Единая Россия" должна стать популярнее в два раза и превзойти свои же достижения пятилетней давности, при том, что с 2016 года случилось много плохого - от пенсионной реформы до эпидемии коронавируса и явной неспособности нынешней власти эффективно бороться с ней.

Впрочем, опыт проведения голосования по поправкам к конституции, похоже, внушил и самому Путину и его окружению чрезмерный оптимизм: пусть и с помощью совсем уж балаганных трюков, вроде введения многодневного голосования и возможности делать это буквально на пеньках, власти удалось достичь желаемых результатов.

Кроме того, в превращении любых выборов Думы в референдум о доверии Путину есть и еще один смысл. Для обеспечения победы президента всегда прилагается гораздо больше усилий, чем для достижения любых других политических целей, а главное - снимаются любые ограничения для использования административного ресурса и самых постыдных приемов мобилизации избирателей и манипуляции с подсчетом их голосов.

Белорусская ситуация может повториться в России после выборов

Желание Кремля любой ценой получить на будущих выборах запланированный уровень поддержки может привести к повторению в России белорусской ситуации. Лукашенко явно переоценил свою популярность и готовность белорусского общества согласиться с откровенно фальсифицированными результатами выборов. Именно это стало причиной идущих в стране протестов.

Путин и его окружение идут тем же путем: считают, что уровень популярности власти и лозунги о противостоянии Западу помогут легализовать самые фантастические результаты голосования - даже в условиях неблагоприятной социально-экономической ситуации.

Можно возразить, что выборы Государственной думы - это не выборы президента. Но президентские выборы сами по себе никогда не приводили в России к сколько-нибудь заметным протестным акциям. А вот попытка Кремля и руководства "Единой России" в 2011 году обеспечить "партии власти" несуразно высокие проценты на фоне очевидного падения ее популярности обернулись массовыми уличными протестами в 2011-2012 годах.

По сравнению с 2011 годом, социально-экономическая ситуация в стране заметно ухудшилась и никаких причин ждать ее улучшения к осени 2021 года нет. Но самое главное - в 2021 году власти будет противостоять не хаотичное и нескоординированное сопротивление отдельных групп активистов, как это было 10 лет назад, а многому научившееся гражданское общество.

Несмотря на постоянно ужесточаемое законодательство о митингах, уличные протесты в России стали скорее обыденным явлением и, как показывает опыт Екатеринбурга, Шиеса или Хабаровска, выходить на улицы готовы не только жители Москвы. В ходе ряда региональных избирательных кампаний оппозиции удалось достичь заметных результатов - причем, прежде всего, в больших городах, и как раз с помощью "умного голосования". Поэтому есть все основания полагать, что итоги выборов в Государственную думу окажутся совсем не такими, как их планируют в Кремле - и речь не столько о персональном составе нового парламента, сколько о бурной реакции общества на сами выборы и их официальные результаты.

Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым. Telegram: @fyodork, Twitter: @fyodorrrrr

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