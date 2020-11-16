Выборы-2021 в Госдуму: как партии готовятся к парламентской кампании

В сентябре 2021 года в России пройдет одна из самых важных политических кампаний последних лет - выборы в Государственную думу. Политические партии уже сейчас готовят списки кандидатов в депутаты, при этом на некоторые округа в Москвы претендуют сразу несколько известных оппозиционеров. Почему эксперты пророчат заметное обновление нового состава Госдумы, и как коронавирус и его последствия повлияют на парламентскую влиять, выясняла DW.

Выборы-2021: голосование в период кризиса

Президент Европейской ассоциации политконсультантов Игорь Минтусов считает, что пандемия коронавируса повлияет на все партии, которые через год будут участвовать в выборах в Госдуму, но ни одна из них априори не получит от этого плюсов или минусов. "Какая-то партия использует пандемию эффективно, другая - неэффективно, - поясняет Минтусов. - Правящая "Единая Россия" (ЕР) должна будет показывать, что хорошо справляется с пандемией, оппозиция - должна критиковать".

Александр Кынев

Независимо от того, удастся ли победить коронавирус к сентябрю следующего года или нет, "кризис, безработица и падение доходов никуда не денутся", предупреждает политолог Александр Кынев. Таким образом, выборы-2021 пройдут, по его выражению, в условиях, когда избиратели смотрят в будущее без особых надежд.

В таких условиях "Единой России” будет сложно получить конституционное большинство - более 300 мандатов из 450. Именно о такой задаче для партии власти, поставленной Кремлем, писали СМИ со ссылкой на источники в администрации президента. "Амбиции "Единой России" понятны, но реальность, думаю, будет скромнее, - прогнозирует Кынев. - Напомню, что в 2011 году у единороссов было 238 мест в Госдуме, а в 2016-м - 343. На этот раз, думаю, будет где-то посередине".

По сравнению с выборами в Мосгордуму 2019 года, запомнившимися недопуском многих независимых кандидатов, у думской кампании будут и позитивные отличия, говорит депутат столичного законодательного собрания Сергей Митрохин из "Яблока". Благодаря представительству в региональных заксобраниях представителям "Яблока" и десятка других партий не придется собирать подписи, чтобы выдвинуться кандидатами в депутаты Госдуму.

"Единая Россия" ищет таланты

Между тем в правящей "Единой России" уже задумались, кто из действующих депутатов от партии недостоин вновь претендовать на пост народного избранника и где искать новых. Оценку эффективности депутатов-единороссов в связи с грядущими выборами в партии провели по поручению ее лидера Дмитрия Медведева, рассказал СМИ замглавы центрального исполкома ЕР Дмитрий Миненко. В списке аутсайдеров оказались 75 человек, среди которых представители Московской области, Краснодарского края, Чукотки и других регионов.

Сергей Кириенко и Владимир Путин

На замену им партия будет искать новые лица через кадровый проект "Политстартап". На сайте проекта отмечается, что он направлен на "поиск, обучение и продвижение нового поколения ярких лидеров с активной жизненной позицией". Политолог Александр Кынев считает, что в 2021 году состав думской фракции "Единой России" может заметно обновиться.

"Во-первых, поменялся составитель партийного списка - раньше был нынешний спикер Госдумы, тогдашний первый замглавы администрации президента (АП) Вячеслав Володин. А сейчас это, с одной стороны, первый замглавы АП Сергей Кириенко, с другой - секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак", - указывает Кынев. Кроме того, добавил он, с 2017 года поменялись две трети губернаторов, а новые главы регионов заинтересованы в лояльных депутатах.

Оппозиция вновь не может поделить избирательные округа

В рядах несистемной оппозиции назревает знакомый по прошлогодним выборам в Мосгордуму и региональным выборам 2020 года конфликт: выдвигаться в одном и том же округе претендуют как представители Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, так и другие критики властей.

Например, уже известно, что в Центральном административном округе (ЦАО) Москвы намерены баллотироваться юрист ФБК Любовь Соболь и Сергей Митрохин из "Яблока". Митрохин заявил DW, что просто не может выдвигаться в другом округе - ведь в Мосгордуме он представляет районы, входящие в ЦАО: "Я здесь живу, всю жизнь здесь работаю, много результатов связано с этим округом. Мои избиратели меня не поймут, если вдруг я перепрыгну в другой округ".

Любовь Соболь на одном из митингов, сентябрь 2019 года

Любовь Соболь не ответила на запрос корреспондента DW, может ли она еще изменить свое решение и выдвинуться в другом округе. На первой встрече с волонтерами 11 ноября Соболь объявила, что уже в ноябре начнет в ЦАО сбор подписей за свое выдвижение. Сергей Митрохин считает, что собрать необходимые для этого 15 тысяч подписей "нереально", учитывая опыт прошлогодней кампании в Мосгордуму.

Похожая ситуация сложилась и в 198-м округе столицы. Тут изъявили желание баллотироваться директор ФБК Иван Жданов и муниципальный депутат Анастасия Брюханова. В отношении Жданова возбуждено уголовное дело о неисполнении решения суда. В разговоре с DW он не исключил, что активность правоохранительных органов может быть связана с желанием закрыть ему возможность занимать выборные должности.

Системных партий в Госдуме будет больше

Помимо "Единой России" в Госдуму, по мнению политолога Александра Кынева, точно пройдут КПРФ и ЛДПР. "Ведомости" писали, что лидер коммунистов Геннадий Зюганов поручил подготовить для выборов-2021 новую программу. Она, по его задумке, будет не такой популистской, как "10 шагов к достойной жизни" от 2016 года. Пресс-секретарь ЛДПР Александр Дюпин рассказал DW, что в партии готовят списки кандидатов в депутаты Думы, а их политическая программа "постоянно актуализируется".

Кроме них, уточняет Кынев, существуют партии "полупроходной зоны" - например, "Справедливая Россия", "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" и "Новые люди". И Минтусов, и Кынев сходятся в том, что эти партии согласовывают свои действия с Кремлем. "Власти понимают, что есть запрос на перемены, и лучший способ победить этот процесс - его возглавить. Таким образом ты бьешь козырь и аргументы противника", - заключил Александр Кынев.

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