 Выборы-2021 в Госдуму: как партии готовятся к парламентской кампании | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 16.11.2020

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Россия

Выборы-2021 в Госдуму: как партии готовятся к парламентской кампании

Хотя до выборов в парламент России еще почти год, подготовку к ним начали и власти, и оппозиция. Последняя уже сейчас не может поделить округа, а "Единая Россия" ищет новые кадры. Подробности - у DW.

Зал заседаний Госдумы России

В сентябре 2021 года в России пройдет одна из самых важных политических кампаний последних лет - выборы в Государственную думу. Политические партии уже сейчас готовят списки кандидатов в депутаты, при этом на некоторые округа в Москвы претендуют сразу несколько известных оппозиционеров. Почему эксперты пророчат заметное обновление нового состава Госдумы, и как коронавирус и его последствия повлияют на парламентскую влиять, выясняла DW.

Выборы-2021: голосование в период кризиса

Президент Европейской ассоциации политконсультантов Игорь Минтусов считает, что пандемия коронавируса повлияет на все партии, которые через год будут участвовать в выборах в Госдуму, но ни одна из них априори не получит от этого плюсов или минусов. "Какая-то партия использует пандемию эффективно, другая - неэффективно, - поясняет Минтусов. - Правящая "Единая Россия" (ЕР) должна будет показывать, что хорошо справляется с пандемией, оппозиция - должна критиковать".

Александр Кынев

Александр Кынев

Независимо от того, удастся ли победить коронавирус к сентябрю следующего года или нет, "кризис, безработица и падение доходов никуда не денутся", предупреждает политолог Александр Кынев. Таким образом, выборы-2021 пройдут, по его выражению, в условиях, когда избиратели смотрят в будущее без особых надежд.

В таких условиях "Единой России” будет сложно получить конституционное большинство - более 300 мандатов из 450. Именно о такой задаче для партии власти, поставленной Кремлем, писали СМИ со ссылкой на источники в администрации президента. "Амбиции "Единой России" понятны, но реальность, думаю, будет скромнее, - прогнозирует Кынев. - Напомню, что в 2011 году у единороссов было 238 мест в Госдуме, а в 2016-м - 343. На этот раз, думаю, будет где-то посередине".

По сравнению с выборами в Мосгордуму 2019 года, запомнившимися недопуском многих независимых кандидатов, у думской кампании будут и позитивные отличия, говорит депутат столичного законодательного собрания Сергей Митрохин из "Яблока". Благодаря представительству в региональных заксобраниях представителям "Яблока" и десятка других партий не придется собирать подписи, чтобы выдвинуться кандидатами в депутаты Госдуму.

"Единая Россия" ищет таланты

Между тем в правящей "Единой России" уже задумались, кто из действующих депутатов от партии недостоин вновь претендовать на пост народного избранника и где искать новых. Оценку эффективности депутатов-единороссов в связи с грядущими выборами в партии провели по поручению ее лидера Дмитрия Медведева, рассказал СМИ замглавы центрального исполкома ЕР Дмитрий Миненко. В списке аутсайдеров оказались 75 человек, среди которых представители Московской области, Краснодарского края, Чукотки и других регионов.

Сергей Кириенко и Владимир Путин

Сергей Кириенко и Владимир Путин

На замену им партия будет искать новые лица через кадровый проект "Политстартап". На сайте проекта отмечается, что он направлен на "поиск, обучение и продвижение нового поколения ярких лидеров с активной жизненной позицией". Политолог Александр Кынев считает, что в 2021 году состав думской фракции "Единой России" может заметно обновиться.

"Во-первых, поменялся составитель партийного списка - раньше был нынешний спикер Госдумы, тогдашний первый замглавы администрации президента (АП) Вячеслав Володин. А сейчас это, с одной стороны, первый замглавы АП Сергей Кириенко, с другой - секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак", - указывает Кынев. Кроме того, добавил он, с 2017 года поменялись две трети губернаторов, а новые главы регионов заинтересованы в лояльных депутатах.

Оппозиция вновь не может поделить избирательные округа

В рядах несистемной оппозиции назревает знакомый по прошлогодним выборам в Мосгордуму и региональным выборам 2020 года конфликт: выдвигаться в одном и том же округе претендуют как представители Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, так и другие критики властей.

Например, уже известно, что в Центральном административном округе (ЦАО) Москвы намерены баллотироваться юрист ФБК Любовь Соболь и Сергей Митрохин из "Яблока". Митрохин заявил DW, что просто не может выдвигаться в другом округе - ведь в Мосгордуме он представляет районы, входящие в ЦАО: "Я здесь живу, всю жизнь здесь работаю, много результатов связано с этим округом. Мои избиратели меня не поймут, если вдруг я перепрыгну в другой округ".

Любовь Соболь на одном из митингов, сентябрь 2019 года

Любовь Соболь на одном из митингов, сентябрь 2019 года

Любовь Соболь не ответила на запрос корреспондента DW, может ли она еще изменить свое решение и выдвинуться в другом округе. На первой встрече с волонтерами 11 ноября Соболь объявила, что уже в ноябре начнет в ЦАО сбор подписей за свое выдвижение. Сергей Митрохин считает, что собрать необходимые для этого 15 тысяч подписей "нереально", учитывая опыт прошлогодней кампании в Мосгордуму.

Похожая ситуация сложилась и в 198-м округе столицы. Тут изъявили желание баллотироваться директор ФБК Иван Жданов и муниципальный депутат Анастасия Брюханова. В отношении Жданова возбуждено уголовное дело о неисполнении решения суда. В разговоре с DW он не исключил, что активность правоохранительных органов может быть связана с желанием закрыть ему возможность занимать выборные должности.

Системных партий в Госдуме будет больше

Помимо "Единой России" в Госдуму, по мнению политолога Александра Кынева, точно пройдут КПРФ и ЛДПР. "Ведомости" писали, что лидер коммунистов Геннадий Зюганов поручил подготовить для выборов-2021 новую программу. Она, по его задумке, будет не такой популистской, как "10 шагов к достойной жизни" от 2016 года. Пресс-секретарь ЛДПР Александр Дюпин рассказал DW, что в партии готовят списки кандидатов в депутаты Думы, а их политическая программа "постоянно актуализируется".

Кроме них, уточняет Кынев, существуют партии "полупроходной зоны" - например, "Справедливая Россия", "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" и "Новые люди". И Минтусов, и Кынев сходятся в том, что эти партии согласовывают свои действия с Кремлем. "Власти понимают, что есть запрос на перемены, и лучший способ победить этот процесс - его возглавить. Таким образом ты бьешь козырь и аргументы противника", - заключил Александр Кынев.

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    Автор: Сергей Елкин


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