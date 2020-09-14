Пять важных итогов региональных выборов-2020 в России

11-13 сентября прошли выборы почти во всех регионах России. Помимо прочего, в 20 субъектах РФ выбирали губернаторов, в 11-ти - местные законодательные собрания. Об основных результатах - DW.
В ночь на понедельник, 14 сентября, завершилось трехдневное голосование на выборах в органы власти разного уровня в 83 регионах России. Во многих субъектах РФ между кандидатами от власти и оппозиции велась настоящая конкурентная борьба. В законодательных собраниях нескольких областей больше не будет монополии "Единой России". При этом в ряде регионов "умное голосование", предложенное основателем ФБК Алексеем Навальным, помогло пройти в местные парламенты не тех политиков, на кого было рассчитано.
На губернаторских выборах сюрпризов не произошло. Во всех 18 регионах, где проходили прямые выборы губернаторов (еще в двух их выбирали в парламентах), победили нынешние руководители этих регионов. Двенадцать из них представляют "Единую Россию", пять являются самовыдвиженцами, один - Алексей Островский, возглавляющий с 2012 года Смоленскую область, - членом ЛДПР.
В движении по защите прав избирателей "Голос" считают, что решающий вклад в результаты выборов глав регионов и заксобраний внесло досрочное голосование. "Голос" опубликовал таблицу, согласно которой в 25 регионах досрочно проголосовали от половины до 80% избирателей.
Самым неожиданным оказалось поражение "Единой России" в Томске. На выборах в этом городе партия власти потеряла большинство в городской думе - у нее там всего 12 депутатов из 42. При авиаперелете из Томска в Москву Алексею Навальному стало плохо. Через две недели после его отравления на Youtube-канале оппозиционного политика вышло расследование, в котором утверждалось, что контроль над фирмами, связанными с местным ЖКХ, находится в руках чиновников и функционеров из "Единой России".
Прошедшая в городской парламент координатор штаба Навального Ксения Фадеева рассказала DW, что работа нового созыва начнется примерно через месяц: "В ближайшие дни мы (с другими избранными депутатами. - Ред.) будем собираться, общаться и пытаться создать коалицию независимых депутатов".
"Единая Россия", помимо Томска, потеряла большинство и в городских думах Тамбова и Новосибирска. Тем не менее в Новосибирске она останется самой влиятельной силой, поскольку к ее фракции примкнули трое самовыдвиженцев.
В понедельник на заседании Центризбиркома (ЦИК) ее глава Элла Памфилова обрушилась с критикой на наблюдателей от партии "Яблоко", которая, по ее данным, направила на выборы меньше всего наблюдателей (больше всего было от "Единой России"). "Это уже закономерность от партии "Яблоко": чем меньше (от нее. - Ред.) наблюдателей, тем громче обличающие заявления, - указала Памфилова. - Это все мало чем подтвержденные факты. Пока, кроме шума, ничего".
Тем не менее сами наблюдатели указывают на другую закономерность. "Там, где есть наблюдатели, явка нормальная - то есть низкая", - отметил в интервью DW координатор "Наблюдателей Петербурга" Красимир Врански, который занимался мониторингом выборов на северо-западе страны.
"На участках с независимыми наблюдателями в Ленинградской области у губернатора Дрозденко не было "чеченских" результатов, а в Новгородской области явка на таких участках составляла около 10%", - добавил Врански. По официальным данным, Александр Дрозденко получил 83,6% голосов, а явка на выборах в Новгородской области превысила 20%.
В результате предложенного командой Алексея Навального "умного голосования" на региональных выборах победили десятки кандидатов с либеральными взглядами. Напомним, эта технология подразумевает голосование за любого самого сильного оппонента "Единой России". В некоторых случаях она сработала не так, как ожидали ее инициаторы.
Например, в одном из избирательных округов в Астрахани в списке "умного голосования" значился не кандидат от "Яблока" Сергея Петров, а малоизвестный функционер из ЛДПР, который не вел кампанию. В итоге в округе победил представитель "Единой России", а кандидат от ЛДПР набрал меньше голосов, чем Петров.
Как всегда не обошлось на выборах без происшествий. Например, в Сыктывкаре 13 сентября брызнули в лицо зеленкой Виктору Воробьеву, кандидату в Госсовет Республики Коми. В Казани, пока наблюдатель Владимир Кордоватов дежурил на избирательном участке, неизвестные протаранили его автомобиль. В Липецке 10 сентября избили кандидата в депутаты из списка "умного голосования" Александра Наумова.
Во всем поселке Большая Ижора (Ленинградская область) в ночь на субботу внезапно отключилось электричество, рассказал DW Красимир Врански из "Наблюдателей Петербурга". Как раз оттуда наблюдатели часто сообщали о нарушениях, а в понедельник выяснилось, что "Единая Россия" потеряла большинство в местном совете.
Элла Памфилова на заседании Центризбиркома в понедельник признала, что избирательным комиссиям трехдневное голосование далось непросто. "Для наших избирателей эта кампания была проста, удобна и безопасна, но для членов комиссий оказалась беспрецедентной по сложности, - констатировала глава ЦИК. - Нам придется переосмыслить этот опыт и сделать все возможное, чтобы облегчить работу комиссиям".
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