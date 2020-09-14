Пять важных итогов региональных выборов-2020 в России

В ночь на понедельник, 14 сентября, завершилось трехдневное голосование на выборах в органы власти разного уровня в 83 регионах России. Во многих субъектах РФ между кандидатами от власти и оппозиции велась настоящая конкурентная борьба. В законодательных собраниях нескольких областей больше не будет монополии "Единой России". При этом в ряде регионов "умное голосование", предложенное основателем ФБК Алексеем Навальным, помогло пройти в местные парламенты не тех политиков, на кого было рассчитано.

Все губернаторские выборы выиграли действующие главы субъектов РФ

На губернаторских выборах сюрпризов не произошло. Во всех 18 регионах, где проходили прямые выборы губернаторов (еще в двух их выбирали в парламентах), победили нынешние руководители этих регионов. Двенадцать из них представляют "Единую Россию", пять являются самовыдвиженцами, один - Алексей Островский, возглавляющий с 2012 года Смоленскую область, - членом ЛДПР.

В движении по защите прав избирателей "Голос" считают, что решающий вклад в результаты выборов глав регионов и заксобраний внесло досрочное голосование. "Голос" опубликовал таблицу, согласно которой в 25 регионах досрочно проголосовали от половины до 80% избирателей.

Самый резонансный результат - в Томске

Самым неожиданным оказалось поражение "Единой России" в Томске. На выборах в этом городе партия власти потеряла большинство в городской думе - у нее там всего 12 депутатов из 42. При авиаперелете из Томска в Москву Алексею Навальному стало плохо. Через две недели после его отравления на Youtube-канале оппозиционного политика вышло расследование, в котором утверждалось, что контроль над фирмами, связанными с местным ЖКХ, находится в руках чиновников и функционеров из "Единой России".

Ксения Фадеева

Прошедшая в городской парламент координатор штаба Навального Ксения Фадеева рассказала DW, что работа нового созыва начнется примерно через месяц: "В ближайшие дни мы (с другими избранными депутатами. - Ред.) будем собираться, общаться и пытаться создать коалицию независимых депутатов".

"Единая Россия", помимо Томска, потеряла большинство и в городских думах Тамбова и Новосибирска. Тем не менее в Новосибирске она останется самой влиятельной силой, поскольку к ее фракции примкнули трое самовыдвиженцев.

В присутствии независимых наблюдателей явка избирателей снижается

В понедельник на заседании Центризбиркома (ЦИК) ее глава Элла Памфилова обрушилась с критикой на наблюдателей от партии "Яблоко", которая, по ее данным, направила на выборы меньше всего наблюдателей (больше всего было от "Единой России"). "Это уже закономерность от партии "Яблоко": чем меньше (от нее. - Ред.) наблюдателей, тем громче обличающие заявления, - указала Памфилова. - Это все мало чем подтвержденные факты. Пока, кроме шума, ничего".

Элла Памфилова

Тем не менее сами наблюдатели указывают на другую закономерность. "Там, где есть наблюдатели, явка нормальная - то есть низкая", - отметил в интервью DW координатор "Наблюдателей Петербурга" Красимир Врански, который занимался мониторингом выборов на северо-западе страны.

"На участках с независимыми наблюдателями в Ленинградской области у губернатора Дрозденко не было "чеченских" результатов, а в Новгородской области явка на таких участках составляла около 10%", - добавил Врански. По официальным данным, Александр Дрозденко получил 83,6% голосов, а явка на выборах в Новгородской области превысила 20%.

С помощью "умного голосования" депутатами стали не только либералы

В результате предложенного командой Алексея Навального "умного голосования" на региональных выборах победили десятки кандидатов с либеральными взглядами. Напомним, эта технология подразумевает голосование за любого самого сильного оппонента "Единой России". В некоторых случаях она сработала не так, как ожидали ее инициаторы.

Например, в одном из избирательных округов в Астрахани в списке "умного голосования" значился не кандидат от "Яблока" Сергея Петров, а малоизвестный функционер из ЛДПР, который не вел кампанию. В итоге в округе победил представитель "Единой России", а кандидат от ЛДПР набрал меньше голосов, чем Петров.

Нападения на кандидатов и наблюдателей

Как всегда не обошлось на выборах без происшествий. Например, в Сыктывкаре 13 сентября брызнули в лицо зеленкой Виктору Воробьеву, кандидату в Госсовет Республики Коми. В Казани, пока наблюдатель Владимир Кордоватов дежурил на избирательном участке, неизвестные протаранили его автомобиль. В Липецке 10 сентября избили кандидата в депутаты из списка "умного голосования" Александра Наумова.

Во всем поселке Большая Ижора (Ленинградская область) в ночь на субботу внезапно отключилось электричество, рассказал DW Красимир Врански из "Наблюдателей Петербурга". Как раз оттуда наблюдатели часто сообщали о нарушениях, а в понедельник выяснилось, что "Единая Россия" потеряла большинство в местном совете.

Элла Памфилова на заседании Центризбиркома в понедельник признала, что избирательным комиссиям трехдневное голосование далось непросто. "Для наших избирателей эта кампания была проста, удобна и безопасна, но для членов комиссий оказалась беспрецедентной по сложности, - констатировала глава ЦИК. - Нам придется переосмыслить этот опыт и сделать все возможное, чтобы облегчить работу комиссиям".

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