Комментарий: Перед выборами в Думу у оппонентов властей начались проблемы

Басманный суд Москвы 3 сентября продлил на три месяца содержание под стражей бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. По мнению прокурора, Фургал не только организовал убийство своих конкурентов, но и имел в своем распоряжении целую команду киллеров. Сергей Фургал своей вины не признал, заявил о давлении, которое оказывают на него следователи и угрозах членам его семьи, а также попросил суд прислушаться к участникам протестов в Хабаровске.

Чем на самом деле занимался Сергей Фургал в начале 2000-х годов - отдельный вопрос. Даже если он действительно виновен в том, в чем его обвиняют, странным кажется то, что за многие годы его активной деятельности, в том числе и на федеральном уровне, возможная причастность Фургала к давним преступлениям никого не заинтересовала. Но стоило ему расстроить планы Кремля и стать губернатором края, победив согласованного Путиным кандидата, как исследованием его прошлого занялись с достойным лучшего применения рвением.

На фоне непрекращающихся уже два месяцев протестов в Хабаровске федеральная власть явно демонстрирует свою решимость довести начатое до конца: Фургал не просто не может быть губернатором, но и будет осужден за организацию убийств, что должно и деморализовать его сторонников в регионе, и стать уроком всем тем, кто собрался во власть вопреки воле Кремля.

Дело Анатолия Быкова

7 мая в Красноярске был задержан и помещен в СИЗО Анатолий Быков, известный далеко за пределами края "авторитетный бизнесмен" и герой криминальной хроники 1990-х. 3 сентября экс-главе совета директоров Красноярского алюминиевого завода были предъявлены обвинения в организации преступного сообщества и убийств, совершенных в 1994 году.

Федор Крашенинников

Помимо связей с уголовным миром у Анатолия Быкова есть и весьма успешная политическая история. В разное время он избирался депутатом Госдумы, Законодательного собрания Красноярского края и горсоветов. Кроме того, Быков создавал или поддерживал избирательные объединения, которые с разной степенью успешности участвовали в региональных выборах. Он вмешивался и в выборы губернатора края - и поддерживал не тех, кого рекомендовала Москва.

Очевидно, что у Быкова есть и желание заниматься политикой, и деньги на это, и, что еще важнее, определенная популярность среди избирателей. Власти и раньше пресекали хождения Быкова во власть, поэтому не удивительно, что это случилось вновь. Последнее время непосредственному участию Анатолия Быкова в выборах мешал введенный в феврале 2015 года так называемый "криминальный фильтр" - ограничение на участие в выборах лиц с непогашенной судимостью по тяжким статьям.

Но как раз в 2020 году срок такого ограничения для Быкова заканчивался. Таким образом, он мог принять участие в избирательных кампаниях 2021 года - а это не только выборы в Госдуму, но еще и в Законодательное собрание Красноярского края. Поэтому весьма кстати для власти вдруг выяснилось, что в 1994 году Быков, возможно, организовал преступную группировку и заказное убийство!

Зная российские суды, уже теперь можно предсказать, что в 2021 году Анатолию Быкову не удастся поучаствовать ни в каких выборах. Конечно, в самом факте прихода в политику таких персонажей как Анатолий Быков нет ничего хорошего. Но гораздо хуже, что во многих случаях в регионах просто нет никаких других политических сил, готовых бороться с "Единой Россией", а сама она предпочитает устранять даже таких оппонентов заранее, а не побеждать их на честных выборах.

Кому выгодно зачистка политического поля перед думскими выборами

Нравится нам это или нет, но злоключения Сергея Фургала и Анатолия Быкова, а также отравление Алексея Навального - это звенья одной цепи. Несмотря на разные биографии, зачастую противоположные ценности и политический вес этих людей, объединяет их истории одно: все они уже создавали российским властям проблемы и могли создать их в будущем, в новом избирательном цикле.

Сергей Фургал, как мы помним, успешно теснил единороссов в Хабаровском крае, и едва ли на выборах в Госдуму они могли рассчитывать в регионе на хороший результат. Анатолий Быков готовился к возвращению в политику, и вполне можно предположить, что и он сам, и поддерживаемые им кандидаты и партия серьезно осложнили бы положение "Единой России" в Красноярском крае.

Алексей Навальный придумал систему "умного голосования", которая позволила бы самым разным региональным игрокам получить дополнительные возможности победить кандидатов от "Единой России" по всей стране. И вот ведь какое совпадение - за год до выборов с каждым из них случилось что-то мешающее активному участию в политике. Невольно задумаешься: кому же все это выгодно?

Навстречу выборам без опасных соперников

Надо быть готовыми к тому, что мы наблюдаем лишь начало процесса. С большой определенностью можно предположить, что чем меньше времени будет оставаться до старта думской избирательной кампании, тем больше будет новостей о внезапном интересе правоохранительных органов к предпринимателям, политическим и экологическим активистам, журналистам и любым заметным на местном уровне фигурам, выражающим желание принять участие в выборах или подозреваемых властями в этом. Причем проблемы с судом и следствием - это еще не худший случай, как видно на примере Алексея Навального.

Наученные опытом московским протестов, спровоцированных массовым снятием с выборов оппозиционных кандидатов, власти очевидным образом выбрали другую тактику: любым способом заранее лишить потенциальных конкурентов своих выдвиженцев самой возможности участвовать в выборах.

Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым. Telegram: @fyodork, Twitter: @fyodorrrrr

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом

Смотрите также:

Российская политика в карикатурах Интервью Путина телеканалу "Россия": сказки в телеэфире В интервью "России-1" Владимир Путин не сказал ни слова об отравлении Навального. Карикатурист Сергей Елкин о том, насколько далеким от реальности было выступление президента РФ.

Российская политика в карикатурах Почему Навального не могут отправить в Германию Российские врачи утверждают, что находящийся в омской больнице Алексей Навальный не транспортабелен. Они против его отправки в Германию. Сергей Елкин знает, кто не дает разрешение.

Российская политика в карикатурах Кто может стоять за предполагаемым отравлением Навального? Алексей Навальный впал в кому спустя некоторое время после того, как выпил чашку чая. Его окружение говорит об отравлении. Карикатурист Сергей Елкин развил эту версию.

Российская политика в карикатурах Символы-2020: что Лукашенко и Путин приготовили своим народам В Беларуси протесты после выборов президента пошатнули позиции Александра Лукашенко, в России последствия COVID-19 ударили по рейтингу Владимира Путина. Их ответ - в карикатуре Сергея Елкина.

Российская политика в карикатурах "Повар Путина" задал перцу на выборах президента Беларуси Задержание под Минском граждан РФ, подозреваемых к причастности к ЧВК Вагнера (ее финансирует "повар Путина", бизнесмен Пригожин), добавило остроты выборам в Беларуси. Сергей Елкин об этой приправе.

Российская политика в карикатурах Из какой страны приехали организаторы протестов в Хабаровске? Многотысячные протесты в Хабаровске организовали иностранцы, уверен и. о. губернатора края Михаил Дегтярев. Карикатурист Сергей Елкин о неординарном мышлении ставленника Москвы.

Российская политика в карикатурах Трехдневное голосование в России: кому точно по душе этот закон Госдума приняла в окончательном чтении закон о трехдневном голосовании на выборах и референдумах в России. Сказочники и лично трехглавый Змей Горыныч одобряют, считает Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Чем закончится переписка Навального с Голуновым Пока Алексей Навальный спорит в соцсетях о журналистике с Иваном Голуновым, потенциальные герои расследований ФБК о коррупции ловят момент, считает карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Разгон протестов в Москве: что сказал бы Пушкин? Протесты против поправок в Конституцию РФ традиционно прошли в Москве у памятника Пушкину. Как обычно, участников задерживал ОМОН. Сергей Елкин о том, что сказал бы на это великий русский поэт.

Российская политика в карикатурах Протесты после ареста Фургала: взрывная ситуация в Харабовске Протесты в Хабаровске после ареста губернатора Сергея Фургала стали неприятным сюрпризом для Кремля. Сергей Елкин считает, что эта ситуация может по-настоящему "рвануть".

Российская политика в карикатурах Выборы - понятие растяжимое: в России будут голосовать по несколько дней? Глава ЦИК Элла Памфилова предложила Путину растянуть сентябрьские выборы на несколько дней - по примеру голосования по поправкам. Взгляд Сергея Елкина на эту инициативу.

Российская политика в карикатурах Обыски и задержания в России: как живется "несогласным" после поправок Обыски в офисах "Открытой России", журналиста Сафронова обвиняют в госизмене, историку Дмитриеву грозят 15 лет тюрьмы. Лента новостей последних дней пугает многих. В их числе Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах От мороженого до ЛГБТ: запретят ли в России радугу? Екатерина Лахова из Союза женщин России пожаловалась президенту Путину на рекламу мороженого с радугой, заподозрив пропаганду ЛГБТ. Карикатурист Сергей Елкин знает, как отреагирует Кремль.

Российская политика в карикатурах Поправки к конституции - залог политического долголетия Путина Владимир Путин заявил, что без обнуления его президентских сроков все скоро начали бы думать о его преемнике. Президент РФ просто боится стать "хромой уткой", считает Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Конституция vs. поправки: что важнее Многочисленные поправки к конституции, инициированные президентом РФ Путиным, заслоняют суть основного закона. Для Сергея Елкина очевидно, что для Кремля важно, а что - второстепенно.

Российская политика в карикатурах Голосование по поправкам в конституцию: идти или не идти? На фоне риска заболеть COVID-19 многие россияне задумываются о том, стоит ли им участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Так видит эту ситуацию карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Когда пройдет голосование по поправкам в Конституцию РФ? В России ждут, что Путин вот-вот объявит голосование по поправкам в основной закон страны. У карикатуриста Сергея Елкина есть предположение, на что рассчитывает президент.

Российская политика в карикатурах Обращение Путина по коронавирусу: что опять не так? Владимир Путин в новом обращении к россиянам продлил "нерабочий режим" до 30 апреля, не объявив ни карантин, ни режим ЧС. Поэтому реакция общества не удивительна, считает Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Обнуление по-путински: как президент РФ решил остаться навсегда Госдума утвердила поправки в конституцию, предусматривающие обнуление президентских сроков Владимира Путина. Сергей Елкин о продлении полномочий нынешнего президента РФ. Автор: Сергей Елкин

