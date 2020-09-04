Комментарий: Перед выборами в Думу у оппонентов властей начались проблемы

За год до выборов в Госдуму в России идет целенаправленная нейтрализация всех лиц, политических сил и структур, которые могут помешать кандидатам от партии власти, считает Федор Крашенинников.
Басманный суд Москвы 3 сентября продлил на три месяца содержание под стражей бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. По мнению прокурора, Фургал не только организовал убийство своих конкурентов, но и имел в своем распоряжении целую команду киллеров. Сергей Фургал своей вины не признал, заявил о давлении, которое оказывают на него следователи и угрозах членам его семьи, а также попросил суд прислушаться к участникам протестов в Хабаровске.
Чем на самом деле занимался Сергей Фургал в начале 2000-х годов - отдельный вопрос. Даже если он действительно виновен в том, в чем его обвиняют, странным кажется то, что за многие годы его активной деятельности, в том числе и на федеральном уровне, возможная причастность Фургала к давним преступлениям никого не заинтересовала. Но стоило ему расстроить планы Кремля и стать губернатором края, победив согласованного Путиным кандидата, как исследованием его прошлого занялись с достойным лучшего применения рвением.
На фоне непрекращающихся уже два месяцев протестов в Хабаровске федеральная власть явно демонстрирует свою решимость довести начатое до конца: Фургал не просто не может быть губернатором, но и будет осужден за организацию убийств, что должно и деморализовать его сторонников в регионе, и стать уроком всем тем, кто собрался во власть вопреки воле Кремля.
7 мая в Красноярске был задержан и помещен в СИЗО Анатолий Быков, известный далеко за пределами края "авторитетный бизнесмен" и герой криминальной хроники 1990-х. 3 сентября экс-главе совета директоров Красноярского алюминиевого завода были предъявлены обвинения в организации преступного сообщества и убийств, совершенных в 1994 году.
Помимо связей с уголовным миром у Анатолия Быкова есть и весьма успешная политическая история. В разное время он избирался депутатом Госдумы, Законодательного собрания Красноярского края и горсоветов. Кроме того, Быков создавал или поддерживал избирательные объединения, которые с разной степенью успешности участвовали в региональных выборах. Он вмешивался и в выборы губернатора края - и поддерживал не тех, кого рекомендовала Москва.
Очевидно, что у Быкова есть и желание заниматься политикой, и деньги на это, и, что еще важнее, определенная популярность среди избирателей. Власти и раньше пресекали хождения Быкова во власть, поэтому не удивительно, что это случилось вновь. Последнее время непосредственному участию Анатолия Быкова в выборах мешал введенный в феврале 2015 года так называемый "криминальный фильтр" - ограничение на участие в выборах лиц с непогашенной судимостью по тяжким статьям.
Но как раз в 2020 году срок такого ограничения для Быкова заканчивался. Таким образом, он мог принять участие в избирательных кампаниях 2021 года - а это не только выборы в Госдуму, но еще и в Законодательное собрание Красноярского края. Поэтому весьма кстати для власти вдруг выяснилось, что в 1994 году Быков, возможно, организовал преступную группировку и заказное убийство!
Зная российские суды, уже теперь можно предсказать, что в 2021 году Анатолию Быкову не удастся поучаствовать ни в каких выборах. Конечно, в самом факте прихода в политику таких персонажей как Анатолий Быков нет ничего хорошего. Но гораздо хуже, что во многих случаях в регионах просто нет никаких других политических сил, готовых бороться с "Единой Россией", а сама она предпочитает устранять даже таких оппонентов заранее, а не побеждать их на честных выборах.
Нравится нам это или нет, но злоключения Сергея Фургала и Анатолия Быкова, а также отравление Алексея Навального - это звенья одной цепи. Несмотря на разные биографии, зачастую противоположные ценности и политический вес этих людей, объединяет их истории одно: все они уже создавали российским властям проблемы и могли создать их в будущем, в новом избирательном цикле.
Сергей Фургал, как мы помним, успешно теснил единороссов в Хабаровском крае, и едва ли на выборах в Госдуму они могли рассчитывать в регионе на хороший результат. Анатолий Быков готовился к возвращению в политику, и вполне можно предположить, что и он сам, и поддерживаемые им кандидаты и партия серьезно осложнили бы положение "Единой России" в Красноярском крае.
Алексей Навальный придумал систему "умного голосования", которая позволила бы самым разным региональным игрокам получить дополнительные возможности победить кандидатов от "Единой России" по всей стране. И вот ведь какое совпадение - за год до выборов с каждым из них случилось что-то мешающее активному участию в политике. Невольно задумаешься: кому же все это выгодно?
Надо быть готовыми к тому, что мы наблюдаем лишь начало процесса. С большой определенностью можно предположить, что чем меньше времени будет оставаться до старта думской избирательной кампании, тем больше будет новостей о внезапном интересе правоохранительных органов к предпринимателям, политическим и экологическим активистам, журналистам и любым заметным на местном уровне фигурам, выражающим желание принять участие в выборах или подозреваемых властями в этом. Причем проблемы с судом и следствием - это еще не худший случай, как видно на примере Алексея Навального.
Наученные опытом московским протестов, спровоцированных массовым снятием с выборов оппозиционных кандидатов, власти очевидным образом выбрали другую тактику: любым способом заранее лишить потенциальных конкурентов своих выдвиженцев самой возможности участвовать в выборах.
Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым. Telegram: @fyodork, Twitter: @fyodorrrrr
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