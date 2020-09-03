 Комментарий: Германия взяла курс на конфронтацию с Россией | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 03.09.2020

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Мнения

Комментарий: Германия взяла курс на конфронтацию с Россией

Жесткая реакция правительства, заявление Меркель, приглашение в МИД посла РФ - отравление Навального стало последней каплей, переполнившей чашу терпения ФРГ, считает Йенс Турау.

Навального транспортируют в клинику Шарите, 22 августа 2020 г.

Навального транспортируют в клинику "Шарите", 22 августа 2020 г.

С того момента, как российский оппозиционер Алексей Навальный  находится на лечении в клинике "Шарите" в Берлине, иными словами, с 22 августа, в воздухе витал вопрос: отреагирует ли правительство Германии на очевидное отравление критика российского режима, и если отреагирует, то когда, и, прежде всего, каким образом. Было много разговоров о возмущении в Берлине, но на конфронтацию с российским правительством  не хотели идти ни канцлер, ни ее министр иностранных дел. Теперь все по-другому.

Сначала было сделано четкое и однозначное заявление немецкого правительства для СМИ, в котором говорилось, что факт  отравления не подлежит сомнению. Затем перед журналистами выступили министр иностранных дел Хайко Мас (Heiko Maas) и министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer), а посла России пригласили в МИД для "срочной беседы".

Йенс Турау

Йенс Турау

Чаша терпения правительства ФРГ переполнена

Глагол "вызвали" не был употреблен, чтобы избежать самой резкой формы дипломатического неодобрения. Но это всего лишь нюанс, не более. И, наконец, перед прессой выступила сама Ангела Меркель  (Angela Merkel), чтобы выразить свое негодование действиями России. И заявила о "попытке отравления".

Правительство Германии вряд ли более явно могло продемонстрировать, что после всех событий прошлого - аннексии Крыма, преследования оппозиционеров почти до самой Германии, дезинформационных кампаний Москвы - случай с Навальным стал последней каплей, и чаша терпения переполнилась. При этом немецкие врачи заявили, что состояние Навального все еще серьезное, что он по-прежнему находится на ИВЛ, и что ему предстоит длительное лечение. Наверняка, немецкому правительству известны и другие детали, ужасные детали, которые оно не разглашает. Трудно представить что-то более чудовищное, чем отравление нервно-паралитическим веществом.

Если все это - не просто повышение тона риторического возмущения, то правительству Германии необходимо в рамках ЕС принять четкие меры против России.

Москва должна назвать вещи своими именами, должна, наконец, активно участвовать в расследовании покушения на Навального. Если она этого не сделает,  на это нужно будет сразу же отреагировать, и идея о возобновлении санкций  напрашивается сама собой.  

Как отреагирует Путин?

Пойдя на этот шаг, федеральное правительство сильно рискует. Как поступит президент России Путин , когда он подвергнется давлению, непонятно: что произойдет в Беларуси, в Сирии - везде, где претензии Москвы на власть проявляются все отчетливее? Но если для Германии и Европы по-прежнему важны либеральные ценности, о которых они так часто упоминают, жесткая реакция необходима. Ближайшие дни и недели покажут, какими будут последствия.

Автор: Йенс Турау, обозреватель DW

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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