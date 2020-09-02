 Песков не видит оснований обвинять Кремль из-за Навального | Новости из Германии о России | DW | 03.09.2020

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Россия

Песков не видит оснований обвинять Кремль из-за Навального

Пресс-секретарь президента РФ уверяет, что Москва заинтересована в установлении обстоятельств отравления Алексея Навального. В то же время Дмитрий Песков сказал, что ФРГ пока не представила никаких доказательств.

Дмитрий Песков

Москва не видит оснований для обвинений российского государства в причастности к предполагаемому отравлению известного российского оппозиционера Алексея Навального, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Я бы аккуратно говорил насчет обвинения российского государства. Все-таки обвинений нет и нет никакого повода для обвинений российского государства", - сказал он в четверг, 3 сентября.

Песков напомнил, что генпрокуратура РФ направила в ФРГ запрос о правовой помощи, но ответа пока нет. "Мы заинтересованы в установлении причин произошедшего с берлинским пациентом. Наши следственные органы проводят необходимые проверочные действия, этим действиям однозначно поможет информация германской стороны. До сих пор какой-либо информации мы не получили. Надеемся, что это произойдет в ближайшее время", - сказал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.

По словам Дмитрия Пескова, послу России в Берлине тоже не было предоставлено конкретной информации о результатах исследований немецких специалистов, которые позволили прийти к выводу об отравлении Навального. Песков вновь подчеркнул, что до отправки Навального в Берлин "были взяты многочисленные анализы и исследования, но они не выявили каких-либо отравляющих веществ", поэтому информация из Германии "поможет выяснить, что же стало причиной того состояния, в котором находится пациент".

Яд из группы "Новичок"

Накануне власти ФРГ, сославшись на заключение специальной лаборатории бундесвера, объявили, что в организме Навального обнаружены следы из группы нервно-паралитического газа "Новичок". Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) назвала Навального жертвой преступления и потребовала от России объяснений.

Дмитрий Песков, однако, заявил, что в Кремле не видят необходимости в специальном заявлении Путина по ситуации с Навальным. "Не видим каких-либо поводов для каких-то особых заявлений главы нашего государства", - сказал он журналистам.

В то же время Песков отметил, что заявление Меркель по ситуации вокруг Навального может свидетельствовать о наличии у немецких специалистов важной информации о результатах обследования оппозиционера. "По всей видимости, если федеральный канцлер делает такие заявления, значит, имеются какие-то существенные результаты исследований специалистов", - сказал Песков, добавив, однако: "Не зная, что это за результаты, мы не можем давать оценку".

Отсутствие контактов

По словам Дмитрия Пескова, Путин и Меркель пока не обсуждали ситуацию с Навальным. "Пока контактов между президентом и канцлером не было. Пока в ближайшее время каких-либо согласованных контактов также нет", - сказал пресс-секретарь, отметив при этом, что Путин и Меркель достаточно часто общаются по телефону, и потому если одна из сторон посчитает необходимым, то такие контакты могут состояться.

"Есть определенный дефицит информации о том, что же стало причиной для утверждения канцлером факта отравления. Пока мы этого не понимаем", - указал Песков. Он выразил заинтересованность Москвы в диалоге с ФРГ и другими европейскими странами по поводу ситуации вокруг Навального. "Мы, безусловно, не хотели бы, чтобы наши партеры в Германии, других европейских странах, спешили с какими-то оценками, мы предпочли бы находиться в диалоге", - сказал он.

Песков также сказал, что в Кремле не видят причин для санкций против России и газопровода "Северный поток - 2". "Мы не понимаем, что может быть причиной для каких-либо санкций. Мы в целом не приемлем санкционного разговора и санкционного языка, считаем это абсолютно неприемлемым. Но в данном случае мы не понимаем причины для обсуждения темы каких-либо санкций", - указал он.

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