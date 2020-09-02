 ″Шарите″: Навальный останется в больнице еще долго | Новости из Германии о Германии | DW | 02.09.2020

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Германия

"Шарите": Навальный останется в больнице еще долго

Алексей Навальный по-прежнему подключен к аппарату ИВЛ в отделении интенсивной терапии, заявила берлинская клиника. Медики не исключают долгосрочных последствий тяжелого отравления.

Здание клиники Шарите в Берлине с логотипом

Российский оппозиционер Алексей Навальный еще долгое время будет находиться в больнице. Политик остается в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в отделении интенсивной терапии, говорится в сообщении берлинской клиники "Шарите", распространенном в среду, 2 сентября. Медики не исключают долгосрочных последствий тяжелого отравления. При этом активность фермента холинэстераза постепенно восстанавливается, отмечают они.

Спецлаборатория вооруженных сил Германии - бундесвера по просьбе "Шарите" провела токсикологический анализ проб, взятых у россиянина. Эксперты установили следы химического вещества группы "Новичок", их выводы не подлежат сомнению, сообщил ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

Официальный Берлин призвал власти России дать разъяснения и расследовать историю с отравлением оппозиционера. Посол России в Берлине вызван в МИД Германии. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) и министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) решительно осудили отравление россиянина.

Германия обсудит с партнерами по Евросоюзу и НАТО "соразмерную совместную реакцию". Федеративная Республика также уведомит Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Транспортировка Навального из Омска в клинику "Шарите"

Алексею Навальному 20 августа стало плохо в самолете, на котором он летел из Томска в Москву. Авиалайнер экстренно приземлился в Омске, оппозиционера на скорой отвезли в больницу. Он был госпитализирован в бессознательном состоянии и подключен к аппарату ИВЛ. Находящегося в медикаментозной коме оппозиционера утром 22 августа доставили в Берлин после длительной задержки. Эксперты "Шарите" обнаружили у Навального признаки отравления субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы.

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  • Паспортный контроль в аэропорту Хитроу в Лондоне K

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    Автор: Ирина Филатова, Фабиан Шмидт, Сергей Гуща


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