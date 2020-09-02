Создатель "Новичка" об отравлении Навального: "Это была точечная атака"

Бывший сотрудник Государственного НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ) Владимир Углев был одним из создателей отравляющих веществ класса "Новичок". Изначально Углев публично отвергал возможность использования "Новичка" в случае отравления Навального, но после заключения немецких специалистов, поменял свое мнение. Согласно версии ученого, для отравления политика было использовано очень малое количество вещества. Это могло быть одно из четырех соединений из группы "Новичок": А-230, А-232, А-234, А-242 или их аналоги. Эти вещества были разработаны в СССР в 1980-90-е годы и обладают чрезвычайно высокой токсичностью. DW поговорила с Углевым о том, как могло произойти отравление Алексея Навального и была ли опасность для его окружения.

DW: Когда еще не было известно, что это конкретно "Новичок", вы думали, что это маловероятно, правильно?

Владимир Углев

Владимир Углев: Да, я так думал, потому что от "Новичка" симптомы проявились бы моментально.

- А сейчас, когда немецкие врачи сказали, что это "Новичок" ваше мнение изменилось?

- Да, сейчас можно предположить, что вещество было очень точечно отдозировано.

- Это какая доза получается?

- Я так думаю, не более двух - четырех миллиграммов.

- Какие симптомы вы ожидали увидеть при отравлении "Новичком"?

- Проявления симптомов и их наличие зависит от количества вещества. При таком минимальном поступлении симптомы могут быть очень неясно выраженными, такие как миоз (сужение зрачка. – Ред.). В данном случае, скорее всего, вещество было получено перорально (путем проглатывания. - Ред.), так что вообще какие-то проявления, кроме миоза, вряд ли были. Основные симптомы должны проявиться значительно позже по времени, не в течение получаса, в течение нескольких часов.

- Можно ли сказать, когда примерно было применено вещество?

- Применено оно было именно когда он находился в кафе и пил чай. Некто каким-то образом запустил пакетик с этим веществом в чашку чая или в сахар.

- А была опасность для других людей, которые его окружали?

- Понимаете, опасность заключалась в следующем: подавали ли чай только для одного Алексея и совершенно ли точно они знали, что это будет пить только Алексей? Тут нужно знать совершенно точно, что чай пьет только один Алексей, а остальные чай не пьют. Вот это нужно было знать. А если бы, допустим, все трое заказали чай, то, скорее всего, исполнитель бы во все три чашки добавил эти пакетики и все трое бы могли получить аналогичные поражения.

- В случае с отравлением Скрипаля тоже использовался "Новичок", и там пострадали не только те люди, которые рядом с ним находились, но и те, кто позже, например, нашел флакон. А в случае с Навальным - была ли опасность для людей, которые летели с ним в самолете?

- В случае с Алексеем такой опасности для других не было. Ну, в том случае, если только, допустим, его бы вырвало, а кто-то эти рвотные массы бы съел. Это виртуальная опасность. А в Солсбери, там было такое количество применено, что можно было несколько тысяч человек отравить.

- То есть тут именно дело в разном количестве вещества?

- Тут совершенно очевидно, что диверсия была совершена именно точечно. Как если бы взяли, подошли и ножом ударили, так и тут. Если это действительно "Новичок" - ну я просто не имею права не верить немецким специалистам, они первоклассные, да и оборудование сейчас не то, что было, когда я работал, - таким образом, в данном случае вещество могли ввести только перорально. Если бы они сделали это, допустим, внутримышечно, то есть уколом, остался бы след от укола и симптомы развивались в течение одной - трех минут, что исключается, так как симптомы появились спустя 40-50 минут после того, как он попил чай, в самолете.

Больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске, где обследовали Алексея Навального

- Почему в России не смогли определить "Новичок"?

- Я могу говорить только на основании последних полученных данных. Ваши (немецкие. - Ред.) специалисты пока тоже не смогли установить, каким конкретно веществом. А этих "Новичков" - самые перспективные, которые были, их четыре вида, плюс еще их аналоги. Я делаю вывод, что у немецких специалистов было более современное оборудование и приборы для определения таких количеств, которые взяли из крови Алексея. А у тех, кто делал анализы в Москве, оборудование было намного слабее и анализы показали отсутствие вещества.

- Вы знакомы с действием вещества. Какова вероятность выздоровления от такого отравления?

- Я в своей 15-летней практике не сталкивался со случаями выздоровления людей, потому что они поражались, как правило, очень большими дозами, заведомо смертельными. И не выживали. И поговорить с ними не было возможности.

- А что может произойти с Алексеем?

- Что может произойти, это медики должны говорить, я не медик, поэтому я не берусь... Но поражения могут быть достаточно серьезными, хотя все зависит от того, какое количество вещества и куда проникло.

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