Комментарий: Государство выбивает у YouTube гарантии для своих ресурсов

Двухнедельная "пятиминутка ненависти" к YouTube, в ходе которой о цензуре на этой площадке говорили официальные лица, ведомства и телепропагандисты, завершилась внесением законопроекта о санкциях в отношении иностранных интернет-платформ за цензуру, направленную против российских СМИ. Это случилось несколько часов спустя после того, как Роскомнадзор отправил в Google письмо, потребовав вернуть в "тренды YouTube" (хит-парад самых популярных новых видео) ролики канала Владимира Соловьева Soloviev Live.

Каковы цели и средства

Молниеносность этого акта законотворчества, скорее всего, говорит о том, что настоящая причина атаки на YouTube в чем-то другом, а неудачи Соловьева, как и недавняя шумиха вокруг фильма ВГТРК про Беслан - только повод, эдакий casus belli. Но если идти в атаку, надо понимать, какими силами и зачем. Цели более или менее понятны: главный государственный пропагандистский ресурс - телевидение - стремительно теряет аудиторию, которая перетекает в неконтролируемый властями YouTube. А вот со средствами не все так однозначно.

Российские власти сейчас не горят большим желанием блокировать YouTube, поскольку и существующих ныне законов для этого более чем достаточно. Кроме того, опыт показывает, что, пытаясь заблокировать какой-нибудь ресурс, государство может попутно сломать много полезных сервисов: от платежных систем до онлайн-бронирования, вызвав недовольство населения и, в конце концов, создав неудобства самому себе.

Чего хочет Кремль

В законопроекте предусмотрены и другие меры, помимо неэффективных блокировок: штрафы и замедление трафика для провинившихся, с точки зрения Кремля, ресурсов. Последнее - вполне осуществимая, но крайне рискованная, как в техническом, так и в социальном плане мера.

Александр Плющев

Как и при блокировках, есть риск попутно сломать многие другие сервисы, а заодно нарваться на массовое недовольство буквально миллионов российских зрителей YouTube. Ожидания того, что мало интересующиеся политикой, а потому не знающие о шагах властей люди, будут винить в медленном соединении американскую площадку, довольно обманчивы: если скорость упадет у всех сразу, даже самый аполитичный человек все смекнет моментально.

Предположу, что нынешние шаги государства, как и многие предыдущие - попытка создания более удобной переговорной позиции. Диалог Кремля с Google/YouTube идет давно и никогда не прекращался. Стороны отлично понимают, что прямым инструментом российской политической цензуры YouTube не будет, поэтому данный вопрос вряд ли обсуждается в принципе. Уже примерно 15 лет российские власти понимают, что инструментом может быть только принадлежащий им или управляемый ими, то есть российский по происхождению или купленный российскими бизнесменами, ресурс. Денег на то, чтобы купить YouTube у России нет, и не хватит, даже если продать что-нибудь ненужное, какое-нибудь национальное достояние.

Купить или насытить агентами влияния

Исторически, российские власти в интернете вот уже 20 лет делают одно и то же, на каждой новой платформе. Либо пытаются купить (отечественные - отжать), либо, если это невозможно, насытить своими агентами влияния: от ресурсов ведомств и официальных СМИ до анонимных каналов и так называемых блогеров за еду. Поэтому остается только договариваться, на каких условиях на этой площадке существуют официальные или провластные ресурсы, чем они защищены. И вот тут, очевидно, есть, что обговорить.

Если поискать в YouTube по словосочетанию "YouTube цензура", вы найдете много роликов о том, как площадка якобы зажимает авторов. Мало кто жалуется на цензуру в отношении провластной повестки, наоборот, большинство ютуберов утверждают, что это делается в сговоре или по указке Кремля. В середине сентября в Telegram стартовал канал Соловьев-OFF, который координирует деятельность по закидыванию YouTube жалобами на канал Владимира Соловьева. Там более 12 тысяч подписчиков, они то и дело жалуются, но безрезультатно. Многие, чьи видео канал Соловьева использовал, нарушая правила YouTube, пытались пожаловаться на него, но бесполезно. В таких ситуациях многие другие каналы блокируют моментально, буквально, не глядя, а соловьевский ресурс надежно защищен со стороны YouTube.

Цензурная пластинка

Похоже, именно об этом и речь: власти идут в атаку на Google пытаясь вытребовать для своих каналов еще лучшие условия или, по меньшей мере, гарантии, что они не ухудшатся ни при каких раскладах. Что бы, какое бы количество пропаганды, фейковых новостей, абьюза, плагиата не выходило на условном YouTube-пространстве от Царьграда до ВГТРК, никакие серьезные санкции со стороны площадки не грозили. Ну, а если кого-то изредка изгонят из трендов, то это даже к лучшему, чтобы не исчезал повод в очередной раз поставить внутренней аудитории пластинку про цензуру американских интернет-площадок.

Государство собирается и далее продолжать работу в YouTube, просто хочет подстелить соломки. Если уж российские власти и будут блокировать, то не отдельные платформы, а весь интернет целиком, причем, даже не постоянно, а лишь в самые напряженные моменты. Как это происходит, вы можете каждое воскресенье, а иногда и чаще, видеть в новостях из Беларуси.

Автор: Александр Плющев - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор еженедельной колонки на DW. Telegram: @PlushevChannel, Twitter: @plushev

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

Российская политика в карикатурах Как Песков и Володин защищали Путина от Навального Алексей Навальный заявил, что за его отравлением стоит президент РФ. За хозяина Кремля обиделись пресс-секретарь Путина Песков и спикер Госдумы Володин. Сергей Елкин о реакции защитников Путина.

Российская политика в карикатурах Почему Навальному не возвращают его одежду Алексей Навальный потребовал от властей РФ вернуть ему изъятую в Омске одежду - "очень важный вещдок" по делу о его отравлении. У кого вещи сейчас, предполагает Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Новые санкции ЕС против России - всего лишь пустышка? Новые санкции Европейского Союза в отношении Кремля в связи с отравлением Алексея Навального могут оказаться пустыми угрозами, прогнозирует карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Отравление Навального и санкции против России: трудности перевода? Отравление Навального и угроза вмешательства Москвы в белорусский кризис - повод для дискуссии о новых санкциях ЕС в отношении Кремля. Сергей Елкин о том, кто не хочет понять очевидное.

Российская политика в карикатурах Что настигнет Россию быстрее: вторая волна санкций или пандемии? Отравление Навального стало поводом для дискуссии о введении новых санкций ЕС против России. Они неизбежны, как и вторая волна пандемии коронавируса? Мнение не только Сергея Елкина.

Российская политика в карикатурах Интервью Путина телеканалу "Россия": сказки в телеэфире В интервью "России-1" Владимир Путин не сказал ни слова об отравлении Навального. Карикатурист Сергей Елкин о том, насколько далеким от реальности было выступление президента РФ.

Российская политика в карикатурах Почему Навального не могут отправить в Германию Российские врачи утверждают, что находящийся в омской больнице Алексей Навальный не транспортабелен. Они против его отправки в Германию. Сергей Елкин знает, кто не дает разрешение.

Российская политика в карикатурах Кто может стоять за предполагаемым отравлением Навального? Алексей Навальный впал в кому спустя некоторое время после того, как выпил чашку чая. Его окружение говорит об отравлении. Карикатурист Сергей Елкин развил эту версию.

Российская политика в карикатурах Символы-2020: что Лукашенко и Путин приготовили своим народам В Беларуси протесты после выборов президента пошатнули позиции Александра Лукашенко, в России последствия COVID-19 ударили по рейтингу Владимира Путина. Их ответ - в карикатуре Сергея Елкина.

Российская политика в карикатурах "Повар Путина" задал перцу на выборах президента Беларуси Задержание под Минском граждан РФ, подозреваемых к причастности к ЧВК Вагнера (ее финансирует "повар Путина", бизнесмен Пригожин), добавило остроты выборам в Беларуси. Сергей Елкин об этой приправе.

Российская политика в карикатурах Из какой страны приехали организаторы протестов в Хабаровске? Многотысячные протесты в Хабаровске организовали иностранцы, уверен и. о. губернатора края Михаил Дегтярев. Карикатурист Сергей Елкин о неординарном мышлении ставленника Москвы.

Российская политика в карикатурах Трехдневное голосование в России: кому точно по душе этот закон Госдума приняла в окончательном чтении закон о трехдневном голосовании на выборах и референдумах в России. Сказочники и лично трехглавый Змей Горыныч одобряют, считает Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Разгон протестов в Москве: что сказал бы Пушкин? Протесты против поправок в Конституцию РФ традиционно прошли в Москве у памятника Пушкину. Как обычно, участников задерживал ОМОН. Сергей Елкин о том, что сказал бы на это великий русский поэт.

Российская политика в карикатурах Протесты после ареста Фургала: взрывная ситуация в Харабовске Протесты в Хабаровске после ареста губернатора Сергея Фургала стали неприятным сюрпризом для Кремля. Сергей Елкин считает, что эта ситуация может по-настоящему "рвануть".

Российская политика в карикатурах Выборы - понятие растяжимое: в России будут голосовать по несколько дней? Глава ЦИК Элла Памфилова предложила Путину растянуть сентябрьские выборы на несколько дней - по примеру голосования по поправкам. Взгляд Сергея Елкина на эту инициативу.

Российская политика в карикатурах От мороженого до ЛГБТ: запретят ли в России радугу? Екатерина Лахова из Союза женщин России пожаловалась президенту Путину на рекламу мороженого с радугой, заподозрив пропаганду ЛГБТ. Карикатурист Сергей Елкин знает, как отреагирует Кремль.

Российская политика в карикатурах Поправки к конституции - залог политического долголетия Путина Владимир Путин заявил, что без обнуления его президентских сроков все скоро начали бы думать о его преемнике. Президент РФ просто боится стать "хромой уткой", считает Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Голосование по поправкам в конституцию: идти или не идти? На фоне риска заболеть COVID-19 многие россияне задумываются о том, стоит ли им участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Так видит эту ситуацию карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Обращение Путина по коронавирусу: что опять не так? Владимир Путин в новом обращении к россиянам продлил "нерабочий режим" до 30 апреля, не объявив ни карантин, ни режим ЧС. Поэтому реакция общества не удивительна, считает Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Обнуление по-путински: как президент РФ решил остаться навсегда Госдума утвердила поправки в конституцию, предусматривающие обнуление президентских сроков Владимира Путина. Сергей Елкин о продлении полномочий нынешнего президента РФ. Автор: Сергей Елкин

