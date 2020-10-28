Комментарий: Роскомнадзор против цензуры, или Пчелы против меда

Роскомнадзор выступил в непривычном для него амплуа. Ведомство, знаменитое своими блокировками в интернете, выступило против цензуры глобальных интернет-платформ. РКН призвал Google, Twitter и Facebook выполнить решение Таганского суда города Москвы и снять ограничения с фильма "Беслан", размещенного на YouTube-канале телеканала "Россия-1".

Эта документальная лента, вызвавшая неоднозначную реакцию в Северной Осетии и выпущенная в эфир одновременно со знаменитым фильмом Юрия Дудя, вовсе не была удалена или заблокирована. Незначительным возрастным ограничениям она подверглась по просьбам пользователей. Вы наверняка замечали в соцсетях какой-нибудь флажочек "пожаловаться", с помощью которого можно сообщить о неприемлемом или даже незаконном контенте. А возможно, даже и отправляли жалобы. Вот из-за таких обращений, в которых указывалось на содержащиеся в фильме сцены насилия, "Беслан" и был ограничен в выдаче.

Роскомнадзор: двойные стандарты и не только

YouTube предупреждает, что контент идентифицирован как "неподходящий или оскорбительный для некоторых аудиторий". Сервис предлагает пользователю принимать "решение о просмотре самостоятельно". Несмотря на то, что выглядит это безобидно, на деле означает серьезное падение количества просмотров: любое дополнительное требование к пользователям и вынуждение их к каким-либо дейcтвиям, будь то войти в аккаунт или подтвердить возраст, неизбежно приводит к их оттоку.

Александр Плющев

Вступившийся за права телеканала "Россия-1" Роскомнадзор выглядит довольно забавно. Не только из-за очевидных двойных стандартов в плане цензуры, но и из-за своей ревности к нарушителям монополии госорганов на цензурирование какого-либо контента в стране. Если вспомнить судьбу ограничений в российском интернете, то они появились как раз под предлогом ограждения детей от нежелательного контента, в том числе и от сцен насилия. Теперь, выходит, что Роскомнадзор выступает с прямо противоположными требованиями.

Ведомство призывает выполнить решение Таганского суда Москвы - того самого, что постановил заблокировать Telegram. Результат решения трехгодичной давности всем известен, и такой же незавидной мне представляется судьба нынешнего: никто и не подумает его исполнять, Google даже обещал оспорить. Что, конечно, лишний раз подрывает авторитет российской судебной системы - впрочем, ей не привыкать. Глобальные платформы отлично знают: никто не решится блокировать их в России без политической воли Владимира Путина, а ее, очевидно, нет. Пример вчистую переигравшего государство Telegram - довольно наглядный и болезненный.

У интернет-гигантов свои ограничения

Поэтому никто в мире не пойдет на нарушение собственных правил и практик, которые, надо признать, у глобальных платформ подчас бывают пострашнее государственной цензуры. Это ощущают на себе и рядовые пользователи, чьи аккаунты без особенных объяснений могут быть заблокированы временно или даже навсегда по жалобам неизвестно от кого. Под "раздачу" попадают не только российские СМИ - в США только что отгремел скандал с пессимизацией выдачи статьи New York Post о сыне кандидата в президенты США Джо Байдена. Да что там, сам Дональд Трамп попадал - некоторые его твиты сопровождались пометкой "вводящий в заблуждение".

Возможно, это одна из весомых причин, по которым у Владимира Путина нет аккаунта в Твиттере. Представляете себе его запись с такой пометкой? А ведь поводов он давал более чем достаточно, например, вот из последнего - его слова о том, что у Алексея Навального были ограничения на выезд. И вот, случись твит на эту тему, появляется такая пометка - и что делать? Лучше уж по старинке, тем более, имидж Владимира Путина, как человека чуждого современных технологий и считающего интернет проектом ЦРУ, позволяет.

Имитация деятельности Роскомнадзором

Яркий глава Роскомнадзора Александр Жаров ушел, но дело его живет. Ведомство, как и при Сан Саныче, имитирует бурную деятельность на пустом месте, даже не столько изображая борьбу за интересы государственных пропагандистов, сколько демонстрируя лояльность и политическую разборчивость. Роскомнадзор, заблокировавший в РФ громадное количество медийных и оппозиционных сайтов за гораздо меньшие или вообще несуществующие прегрешения, отважно бросается защищать от ограничений ролик "России-1", зная, что находится в ситуации win-win. Если Google поменяет решение - отстояли государственные интересы, если нет - происки врагов.

Ну а фильм "Беслан" без всяких ограничений можно посмотреть на YouTube-канале студии режиссера Александра Рогаткина. Там на него, видимо, никто не жаловался. Впрочем, в любом случае, вряд ли за него впрягся бы Роскомнадзор - не государственный же телеканал, лояльность на таком фоне не столь хорошо смотрится.

Автор: Александр Плющев - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор еженедельной колонки на DW. Telegram: @PlushevChannel, Twitter: @plushev

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