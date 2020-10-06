 Трамп раскритиковал соцсети за ограничение доступа к публикации NYP о Байдене | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 15.10.2020

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Мир

Трамп раскритиковал соцсети за ограничение доступа к публикации NYP о Байдене

Представитель Facebook Inc. сообщил, что материал The New York Post о возможной встрече советника руководства украинской компании Burisma с Джозефом Байденом нуждается в проверке.

Дональд Трамп и Джозеф Байден

Дональд Трамп и Джозеф Байден

Американский лидер Дональд Трамп в среду, 14 октября, подверг критике решение американских компаний Facebook Inc. и Twitter Inc. ограничить распространение в этой соцсети и на платформе микроблогов публикации американской газеты The New York Post (NYP) относительно Джозефа Байдена. Газета в своем материале утверждала, что располагает компрометирующей информацией о контактах нынешнего кандидата на пост президента США от Демократической партии с консультантом совета директоров украинской газодобывающей группы Burisma Holdings - Вадимом Пожарским.

"Хотя я намеренно не буду приводить ссылку на NYP, я хочу ясно сказать, что данная публикация должна подвергнуться фактчекингу сторонних партнеров Facebook. Тем временем мы ограничиваем ее распространение на нашей платформе", - написал представитель Facebook Inc. по коммуникациям Энди Стоун.

The New York Post приводила выдержки из письма,которое, по ее утверждению Пожарский направил сыну Байдена - Хантеру - 17 апреля 2015 года, через год после того как последний стал членом совета директоров Burisma Holdings.

"Дорогой Хантер, благодарю, что пригласил меня в Вашингтон (округ Колумбия) и предоставил возможность встретиться с твоим отцом и провести немного времени в его обществе. Это - большая честь и удовольствие", - говорилось в электронном послании, приводимом газетой. В еще одном, более раннем, послании Пожарский якобы спрашивал Хантера о том, как тот мог бы  "использовать свое влияние" для помощи украинской компании.

Газета утверждает, что переписка получена с ноутбука, оставленного в апреле 2019 года в ремонтной мастерской в штате Делавэр, от которого Байден долгое время был сенатором. По утверждению издания, владелец фирмы связался с сотрудниками Федерального бюро расследований, после того как компьютер длительное время никто не забирал.

Подтверждения подлинности переписки от третьих лиц The New York Post не приводит. Байден и его сын пока также не прокомментировали публикацию. Ранее бывший вице-президент США говорил, что он не имел никакого отношения к работе своего сына на компанию Burisma.

Хантер Байден и Burisma

В 2014 году Хантер Байден вошел в наблюдательный совет украинской газодобывающей компании Burisma. Решение Байдена-младшего, до этого никак не связанного с газовым бизнесом и получавшего в Burisma высокую зарплату (по данным СМИ, до 50 тыс. долларов в месяц), сразу вызвало критику в США из-за возможного конфликта интересов. Байдена-старшего подозревали, в частности, в давлении на власти Украины с целью уволить занимавшего пост генпрокурора Виктора Шокина, который на тот момент вел расследование против Burisma. Джозеф Байден все подобные утверждения отвергал.

В 2019 году главу американского государства Дональда Трампа обвинили в том, что он пытался добиться от нового президента Украины Владимира Зеленского проведения расследования в отношении Байденов.

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    Автор: Илья Коваль


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