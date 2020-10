Трамп раскритиковал соцсети за ограничение доступа к публикации NYP о Байдене

Американский лидер Дональд Трамп в среду, 14 октября, подверг критике решение американских компаний Facebook Inc. и Twitter Inc. ограничить распространение в этой соцсети и на платформе микроблогов публикации американской газеты The New York Post (NYP) относительно Джозефа Байдена. Газета в своем материале утверждала, что располагает компрометирующей информацией о контактах нынешнего кандидата на пост президента США от Демократической партии с консультантом совета директоров украинской газодобывающей группы Burisma Holdings - Вадимом Пожарским.

"Хотя я намеренно не буду приводить ссылку на NYP, я хочу ясно сказать, что данная публикация должна подвергнуться фактчекингу сторонних партнеров Facebook. Тем временем мы ограничиваем ее распространение на нашей платформе", - написал представитель Facebook Inc. по коммуникациям Энди Стоун.

The New York Post приводила выдержки из письма,которое, по ее утверждению Пожарский направил сыну Байдена - Хантеру - 17 апреля 2015 года, через год после того как последний стал членом совета директоров Burisma Holdings.

"Дорогой Хантер, благодарю, что пригласил меня в Вашингтон (округ Колумбия) и предоставил возможность встретиться с твоим отцом и провести немного времени в его обществе. Это - большая честь и удовольствие", - говорилось в электронном послании, приводимом газетой. В еще одном, более раннем, послании Пожарский якобы спрашивал Хантера о том, как тот мог бы "использовать свое влияние" для помощи украинской компании.

Газета утверждает, что переписка получена с ноутбука, оставленного в апреле 2019 года в ремонтной мастерской в штате Делавэр, от которого Байден долгое время был сенатором. По утверждению издания, владелец фирмы связался с сотрудниками Федерального бюро расследований, после того как компьютер длительное время никто не забирал.

Подтверждения подлинности переписки от третьих лиц The New York Post не приводит. Байден и его сын пока также не прокомментировали публикацию. Ранее бывший вице-президент США говорил, что он не имел никакого отношения к работе своего сына на компанию Burisma.

Хантер Байден и Burisma

В 2014 году Хантер Байден вошел в наблюдательный совет украинской газодобывающей компании Burisma. Решение Байдена-младшего, до этого никак не связанного с газовым бизнесом и получавшего в Burisma высокую зарплату (по данным СМИ, до 50 тыс. долларов в месяц), сразу вызвало критику в США из-за возможного конфликта интересов. Байдена-старшего подозревали, в частности, в давлении на власти Украины с целью уволить занимавшего пост генпрокурора Виктора Шокина, который на тот момент вел расследование против Burisma. Джозеф Байден все подобные утверждения отвергал.

В 2019 году главу американского государства Дональда Трампа обвинили в том, что он пытался добиться от нового президента Украины Владимира Зеленского проведения расследования в отношении Байденов.

Смотрите также:

Политика Трампа в карикатурах Санкции США против Китая: при чем тут Россия? Президент США Трамп подписал новый закон о санкциях против Китая. На сей раз - из-за притеснений уйгуров. Готовность Вашингтона принимать жесткие меры заставляет нервничать и Москву, считает Сергей Елкин.

Политика Трампа в карикатурах Убийство Сулеймани и новая роль Дональда Трампа Приказав убить иранского генерала Касема Сулеймани, президент США Дональд Трамп, похоже, посчитал себя настоящим богом войны, предполагает карикатурист Сергей Елкин.

Политика Трампа в карикатурах Санкции на выбор: новогоднее предложение из США для России "Санкции из ада" против Москвы готовит Конгресс США, ограничительные меры против фирм, строящих "Северный поток - 2", уже подписал президент Трамп. Сергей Елкин о "подарках" Вашингтона.

Политика Трампа в карикатурах Демократы vs Трамп: начало импичмента вместо подарка на Рождество Палата представителей США, где большинство у демократов, проголосовала за импичмент Трампа. Сергей Елкин о том, что подарил бы президенту США Санта, будь он членом Демократической партии.

Политика Трампа в карикатурах Трамп в образе Рокки: без вмешательства Путина не обошлось? Трамп в образе Рокки: без вмешательства Путина не обошлось? Президент США запостил в соцсетях фотомонтаж: он предстал в образе боксера Рокки из одноименного фильма. Карикатурист Сергей Елкин знает, кто на самом деле был примером для Трампа.

Политика Трампа в карикатурах Трамп бросил курдов на произвол Эрдогана Турция начала наступление на позиции курдов в Сирии после того, как президент США приказал вывести оттуда американских военных. Карикатурист Сергей Елкин о новом столкновении на Ближнем Востоке.

Политика Трампа в карикатурах Зеленая метка, или Что грозит Трампу после телефонного разговора с Зеленским Просьба Дональда Трампа провести в Украине расследование против Джо Байдена и его сына грозит импичментом президента США. Зеленая метка может оказаться для Трампа черной, считает Сергей Елкин.

Политика Трампа в карикатурах "Северный поток - 2": Трамп против! Президент США Дональд Трамп вновь назвал газопровод "Северный поток - 2" угрозой энергетической безопасности Европы. Карикатурист Сергей Елкин о ноже в спину проекта Владимира Путина.

Политика Трампа в карикатурах Как Трамп на саммите G7 чуть не стал контрабандистом На саммите G7 в Биаррице Трампу не удалось убедить коллег в необходимости возвращения в этот клуб России. Сергей Елкин о тщетных попытках президента США превратить "большую семерку" в "восьмерку".

Политика Трампа в карикатурах Путь Путина в "большую семерку" лежит через Трампа Великобритания, Германия и Франция против превращения G7 в "восьмерку". За возобновление членства РФ выступает лишь президент США. Карикатурист Сергей Елкин о том, как Трамп может помочь Путину.

Политика Трампа в карикатурах Навстречу новому штату: Трамп хочет купить Гренландию? Дональд Трамп заинтересовался возможностью покупки датской автономии Гренландии, пишет The Wall Street Journal. Карикатурист Сергей Елкин о замыслах президента США.

Политика Трампа в карикатурах Крылатые качели Путина и Трампа: чем грозит миру отказ от ДРСМД Россия и США объявили о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Карикатурист Сергей Елкин о том, что мир становится все более опасным.

Политика Трампа в карикатурах Ким и Трамп: ни ты мне, ни я тебе Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп не достигли прорыва на саммите в Ханое. Встреча завершилась без подписания соглашения. Карикатурист Сергей Елкин об итогах саммита.

Политика Трампа в карикатурах Президентство как самый убыточный проект Трампа Дональд Трамп завил, что за время своего пребывания на президентском посту лишился "огромных денег". Карикатурист Сергей Елкин оценил финансовые потери миллиардера.

Политика Трампа в карикатурах Заложница "Северного потока", или Как Трамп видит Германию На саммите НАТО в Брюсселе Дональд Трамп назвал Германию "заложницей" России, объяснив это строительством газопровода "Северный поток-2". Взгляд Сергея Елкина на заявление президента США.

Политика Трампа в карикатурах Дональд Трамп и Ким Чен Ын: чья… кнопка больше? Перепалку между президентом США и лидером Северной Корее о мощи ядерных потенциалов двух стран карикатурист Сергей Елкин расценил как спор детей в песочнице.

Политика Трампа в карикатурах Дональд Трамп и Ким Чен Ын столкнулись лбами КНДР и США продолжают обмениваться угрозами. Пентагон заявляет о планах превентивного удара по КНДР, Пхеньян грозит нанести удар по авиабазе США на Гуаме. Взгляд Сергея Елкина. Автор: Илья Коваль