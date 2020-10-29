 В Думу внесен законопроект о блокировке сайтов, ограничивающих информацию российских СМИ | Новости из Германии о России | DW | 19.11.2020

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Россия

В Думу внесен законопроект о блокировке сайтов, ограничивающих информацию российских СМИ

Законопроект, внесенный в Госдуму, предусматривает возможность блокировать сайты, ограничивающие доступ к контенту российских СМИ. В пояснительной записке упоминаются Facebook, Twitter и YouTube.

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На рассмотрение Госдумы РФ поступил законопроект, предусматривающий блокировку и другие санкции в отношении сайтов, ограничивающих доступ к материалам российских СМИ. Документ внесен группой депутатов и сенаторов в четверг, 19 ноября, и в случае принятия позволит российским властям блокировать иностранные соцсети.

"С апреля 2020 года уполномоченные органы Российской Федерации фиксируют поступление жалоб от редакций средств массовой информации о фактах цензурирования их аккаунтов со стороны иностранных интернет-площадок Twitter, Facebook и YouTube", - указывается в пояснительной записке к законопроекту.

Санкции коснутся ресурсов, "нарушающих права и свободы граждан РФ"

Законопроект предусматривает появление в законодательстве РФ статуса "владельца информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ". Он может быть присвоен генпрокурором по согласованию с МИД России, в частности, за "дискриминацию в отношении материалов российских средств массовой информации".

Кроме того, таким статусом предполагается наделять сайты, ограничивающие доступ "к общественно важной информации по признаку национальности, языка или в связи с введением санкций в отношении России или ее граждан".

Роскомнадзор сможет полностью или частично ограничивать доступ к таким сайтам с помощью аппаратуры на сетях операторов связи.

В Кремле законопроект одобрили, интернет-омбудсмен раскритиковал

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поддержал инициативу законодателей, заявив о необходимости механизма реагирования на "дискриминационные действия" интернет-платформ, ограничивающих российские СМИ. "Мы их видели в последние недели, месяцы. И конечно, этому нужно противодействовать", - заявил он. Песков также отметил, что аналогичные проблемы у интернет-гигантов есть и на Западе. "Они же не только дискриминируют наши СМИ и наших пользователей, они и своих пользователей тоже дискриминируют", - уверен он.

Между тем интернет-омбудсмен РФ Дмитрий Мариничев назвал новый законопроект "сомнительным" и выразил уверенность, что он "не даст должного эффекта". "Технически реализовать это будет затруднительно, хотя возможно. Я оцениваю эту инициативу как потенциально возникшие риски по деградации интернета, они могут повлиять на сторонние сервисы в интернете и работу Сети. И они могут быть достаточно непредсказуемыми", - заявилон в интервью "Интерфаксу".

Одновременно он назвал "утопической идеей" стремление властей "контролировать дистрибуцию контентной части во всех сервисах, которые представлены на территории РФ", и по сути администрировать их. По его словам, подобные действия контрастируют с самой философией частных сервисов в интернете.

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