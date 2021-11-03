Facebook - самая крупная соцсеть в мире; размер ее ежемесячной аудитории составляет почти 2 миллиарда человек.

Facebook - крупнейшая в мире социальная сеть. Основана в 2004 году студентом Гарвардского университета Марком Цукербергом и тремя его соседями по комнате. В 2012 году владеющая соцсетью компания Facebook вышла на биржу, в июле 2017 года ее капитализация поднялась до 500 миллиардов долларов. Размер ежемесячной аудитории составляет почти 2 миллиарда человек. Русскоязычная версия Facebook существует с июня 2008 года.