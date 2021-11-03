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Facebook

Facebook - самая крупная соцсеть в мире; размер ее ежемесячной аудитории составляет почти 2 миллиарда человек.

Facebook - крупнейшая в мире социальная сеть. Основана в 2004 году студентом Гарвардского университета Марком Цукербергом и тремя его соседями по комнате. В 2012 году владеющая соцсетью компания Facebook вышла на биржу, в июле 2017 года ее капитализация поднялась до 500 миллиардов долларов. Размер ежемесячной аудитории составляет почти 2 миллиарда человек. Русскоязычная версия Facebook существует с июня 2008 года.

© JB Le Quere / Maxppp. Paris, 11 Juin 2012. Illustration logo et page facebook. 11 Juin 2012

Facebook отказался от функции распознавания лиц 03.11.2021

В соцсети Facebook отключат работавшую с 2010 года функцию автоматического распознавания лиц пользователей, которые дали согласие на ее использование. Будут удалены шаблоны для идентификации лиц более чем 1 млрд людей.
A smartphone with Facebook's logo is seen in front of displayed Facebook's new rebrand logo Meta in this illustration taken October 28, 2021. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Facebook: Казахстану не давали эксклюзивного доступа к системе уведомления о контенте 02.11.2021

По словам представителя соцсети, процесс реагирования на сообщения о вредоносном контенте является для Казахстана таким же, как и для других правительств во всем мире.
FILE PHOTO: FILE PHOTO: A Facebook logo is displayed on a smartphone in this illustration taken January 6, 2020. REUTERS/Dado Ruvic/File Photo/File Photo

Основатель Gulagu.net сообщил об исчезновении его аккаунта в Facebook 02.11.2021

Правозащитный проект Gulagu.net сообщает о пытках в российских колониях. Основатель проекта Владимир Осечкин заявил, что из Facebook удалена его страница, и обвинил в этом российские спецслужбы.
Belsat logos are seen during the fifth Warsaw Security Forum in Warsaw, Poland on October 24, 2018. Belsat is an independent news channel based in Poland broadcasting to Belarus to provide an alternative to the censored state run media in Belarus. (Photo by Jaap Arriens/NurPhoto)

Суд в Минске арестовал на 15 суток представительницу телеканала "Белсат" 01.11.2021

Официальную представительницу телеканала "Белсат" Ирину Славникову и ее мужа осудили на 15 суток ареста. Их обвинили в хранении на страницах в Facebook "экстремистских" материалов.
Facebook Schriftzug spiegelt sich in den Augen einer besorgt blickenden Frau mit Binärzahlen *** Facebook logo is reflected in the eyes of a worried-looking woman with binary numbers

Facebook дал Казахстану доступ к инструменту удаления контента 01.11.2021

Прямой доступ к инструменту CRS позволит быстро сообщать о контенте, нарушающем местные законы, заявили в Нур-Султане. Facebook согласился сотрудничать с Казахстаном в защите прав детей в Сети.
Karikatur - Mark Zuckerberg rettet sich vom Riesenschiff, das sich gleichzeitig dem Facebook-Symbol und dem Titanic ähnelt, auf dem Symbol von Meta

"Фейсбук" сменил название: поможет ли это соцсети? 29.10.2021

Глава Facebook Марк Цукерберг объявил о смене названия компании на Meta. Название социальной сети Facebook остается. Но карикатурист Сергей Елкин не верит в светлое будущее этой соцсети.
Seen on the screen of a device in Sausalito, Calif., Facebook CEO Mark Zuckerberg announces their new name, Meta, during a virtual event on Thursday, Oct. 28, 2021. Zuckerberg talked up his latest passion -- creating a virtual reality metaverse for business, entertainment and meaningful social interactions. (AP Photo/Eric Risberg)

Компания Facebook сменила название на Meta, но имя соцсети остается 28.10.2021

Марк Цукерберг объявил о ребрендинге Facebook. Новое название Meta отражает цель создать вселенную виртуальной реальности с эффектом присутствия. Соцсеть и другие приложения сохранят старые названия.
Der Autor ist Sergey Elkin, er hat die Karikatur extra für DW gemacht. ***Sie darf nur von DW verwendet werden.*** Donald Trump hat sein eigenes soziales Netzwerk Truth Social gestartet. Jahr/Ort: Moskau, 21.10.2021

Соцсеть Трампа: взлетит ли личный Twitter экс-президента США? 21.10.2021

Бывший президент США анонсировал запуск соцсети Truth Social. Так Дональд Трамп ответил на блокировку своих аккаунтов в Twitter и Facebook. Сергей Елкин о том, как будет выглядеть новая платформа.
191024 -- BEIJING, Oct. 24, 2019 -- Facebook CEO Mark Zuckerberg testifies before the U.S. House Financial Services Committee during An Examination of Facebook and Its Impact on the Financial Services and Housing Sectors hearing on Capitol Hill in Washington D.C., the United States, on Oct. 23, 2019. XINHUA PHOTOS OF THE DAY LiuxJie PUBLICATIONxNOTxINxCHN

Facebook оштрафовали на 14 млн долларов за дискриминацию американцев 20.10.2021

Facebook предпочитал нанимать иностранцев, отказывая гражданам США, заявили в Минюсте. IT-концерн должен выплатить по делу о дискриминации более 14 миллионов долларов.
September 27, 2021, Asuncion, Paraguay: Illustration photo - Logo of Facebook company is displayed on a smartphone backdropped by visual representation of metaverse. Facebook has announced a $50 million fund that it says will help it develop the metaverse more responsibly. Facebook describes metaverse as ''a set of virtual spaces where you can create and explore with other people who aren't in the same physical space as you'', spread out over a variety of products and services. (Credit Image: Â© Andre M. Chang/ZUMA Press Wire

Facebook создаст в ЕС 10 тысяч рабочих мест для метавселенной 18.10.2021

В ближайшие 5 лет Facebook хочет обеспечить работой по созданию метавселенной 10 тысяч европейцев. "Эти инвестиции - вотум доверия к силе европейской технологической индустрии", - заявили в интернет-гиганте.
Andrei Pivovarov, the head of Open Russia movement, speaks with media in Moscow, Russia, Thursday, July 9, 2020. Russian authorities are ramping up their pressure on dissent ahead of the country's parliamentary election, arresting one opposition activist and raiding several others' homes. Pivovarov has been pulled off a plane at St. Petersburg's airport and is to be taken to Krasnodar in southern Russia on Tuesday as part of a criminal probe against him. Open Russia movement dissolved itself last week. (AP Photo/Denis Kaminev)

Андрей Пивоваров останется под стражей еще месяц 14.10.2021

Суд в Краснодаре продлил меру пресечения бывшему исполнительному директору "Открытой России" до 29 ноября. Он отбывает наказание за сотрудничество с нежелательной организацией. Поводом стал репост Пивоварова в Facebook.
Google Amazon Facebook Apple

Ирландия и Венгрия присоединились к соглашению о глобальном налоге для корпораций 08.10.2021

Ирлания, где базируются европейские штаб-квартиры Google, Amazon и Facebook, является одной из ключевых стран для успешного введения глобального цифрового налога для крупных корпораций.
Facebook founder and CEO Mark Zuckerberg testifies during a Senate Commerce, Science and Transportation Committee and Senate Judiciary Committee joint hearing about Facebook on Capitol Hill in Washington, DC, April 10, 2018. Facebook chief Mark Zuckerberg apologized to US lawmakers Tuesday for the leak of personal data on tens of millions of users as he faced a day of reckoning before a Congress mulling regulation of the global social media giant.In his first-ever US congressional appearance, the Facebook founder and chief executive sought to quell the storm over privacy and security lapses at the social network that have angered lawmakers and Facebook's two billion users. / AFP PHOTO / JIM WATSON (Photo credit should read JIM WATSON/AFP via Getty Images)

Цукерберг отверг обвинения бывшей сотрудницы Facebook 06.10.2021

Обвинение в том, что приоритетом Facebook является прибыль, а не безопасность и благополучие пользователей, не соответствуют действительности, заявил глава компании Марк Цукерберг.
SAN FRANCISCO, CA - SEPTEMBER 21: Pavel Durov, CEO and co-founder of Telegram speaks onstage during day one of TechCrunch Disrupt SF 2015 at Pier 70 on September 21, 2015 in San Francisco, California. (Photo by Steve Jennings/Getty Images for TechCrunch)

После сбоя Facebook Дуров объявил о 70 млн новых юзеров Telegram 06.10.2021

По словам Павла Дурова, в день сбоя Facebook, Instagram и Whatsapp скорость работы Telegram в Северной и Южной Америке понизилась из-за массовой регистрации новых пользователей.
Jahr/Ort: Moskau, 04.10.2021 via Ilia Koval Di, 05.10.2021 16:42

Сбой в работе Facebook: все объясняется просто 05.10.2021

Facebook, Instagram и WhatsApp оказались недоступны по всему миру в течение нескольких часов. В компании объяснили это техническими проблемами. Какими именно, знает Сергей Елкин.
Störung bei WhatsApp, Facebook und Instagram Am 04.10.2021 gab es eine Störung bei den sozialen Netzwerken WhatsApp, Facebook und Instagram Foto: Revierfoto

Facebook объяснил сбой в работе соцсети техническими проблемами 05.10.2021

Причиной сбоя стали изменения конфигурации на магистральных маршрутизаторах, заявили в компании. По ее данным, данные пользователей соцсети не были похищены.
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