Трамп и Цукерберг встретились за ужином во Флориде

Основатель Facebook выразил готовность поддерживать реформы, которые Трамп хочет провести "в США и во всем мире", передает Fox News. Ранее Трамп заявлял тому же каналу, что Цукерберг отказался от поддержки демократов.

Основатель Facebook и гендиректор компании Meta Марк Цукерберг встретился с избранным президентом США Дональдом Трампом в его резиденции в Палм-Бич, штат Флорида, за ужином. Об этом сообщил вечером в среду, 27 ноября, телеканал Fox News со ссылкой на советника Трампа Стивена Миллера.

По словам Миллера, Цукерберг выразил готовность поддерживать реформы, которые хочет провести Дональд Трамп. "Марк Цукерберг ясно дал понять, что он хочет быть сторонником и участником этих перемен, которые мы наблюдаем по всей Америке и по всему миру", - сказал президентский советник в эфире программы The Ingraham Angle лояльного к Трампу канала. Миллер также добавил, что у Цукерберга "есть свои интересы", но он рассматривает второй президентский срок Трампа как возможность для "национального обновления".

Представитель компании Meta подтвердил факт встречи в комментарии для телеканала CBS News, отметив, что Цукерберг был признателен за приглашение Трампа и "возможность пообщаться с членами его команды".

История отношений Трампа и Цукерберга

После штурма Капитолия 6 января 2021 года Meta заявила, что публикации Дональда Трампа провоцируют насилие и заблокировал его аккаунт в Facebook и Instagram. Они были восстановлены в начале 2023 года с некоторыми ограничениями, которые спустя полгода были сняты.

Ранее Трамп говорил, что Цукерберг был одним из участников заговора против него во время президентской кампании 2020 года. В своей книге "Спасти Америку", вышедшей в августе 2024 года, Трамп напомнил о пожертвовании в размере более 400 млн долларов, которое Цукерберг направил двум некоммерческим организациям для поддержки избирательных комиссий в период пандемии коронавируса и пригрозил ему "остатком жизни в тюрьме", если тот повторит свой поступок.

Также в августе Трамп в эфире Fox News рассказал, что Цукерберг позвонил ему, назвав поступок основателя Facebook "смелым". "Он на самом деле извинился. Он сказал, что они совершили ошибку... и они исправляют ошибку", - сказал телеканалу республиканец, подразумевая, что Цукерберг "фактически объявил" об отказе поддерживать демократов. За месяц до этого Цукерберг похвалил Трампа за его реакцию на покушение на него 13 июля в Батлере, штат Пенсильвания, назвав ее "одним из самых крутых зрелищ", которые он когда-либо видел.

Цукерберг пообещал бороться с давлением властей

"Я считаю, что давление со стороны правительства было неправильным, и сожалею, что мы не высказались об этом более открыто", - написал Цукерберг в письме, датированном 26 августа. Он допустил, что некоторые из решений его корпорации в этой связи могли быть ошибочными, и пообещал, что компания будет бороться с подобным давлением и в будущем.

В августе 2021 года корпорация Meta сообщила об удалении более 20 млн постов в Facebook и Instagram в связи с дезинформацией о COVID-19. Кроме того, сообщалось об удалении сотен аккаунтов, подозреваемых в распространении фейков о вакцинах.