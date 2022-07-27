"DW Новости Шоу" - подкаст о политике

Ольга Тихомирова и приглашенные ведущие в прямом эфире обсуждают со своими гостями и публикой самые главные события недели. Не только политика! Пишите в студию, спорьте, спрашивайте!

"DW Новости Шоу" выходит еженедельно по средам в 19.30 по московскому времени (17.30 - по Берлину) в прямом эфире на YouTube-канале "DW на русском" . Ольга Тихомирова и приглашенные ведущие обсуждают в течение часа со своими гостями в студии в Бонне события недели. Пока идет стрим, вы можете писать в студию, спрашивать и комментировать.

Если вы пропустили прямой эфир, не проблема - выпуски "DW Новости Шоу" есть на нашем сайте (также в формате RSS ) и в приложении для подкастов:

Apple Podcasts

Google Podcasts

Spotify

Amazon Music Podcasts

Deezer

Также стрим выходит на нашей странице в

Facebook

Ну и подписывайтесь на канал Telegram-канал DW главное .

* Если есть минутка, оставьте нам оценку или отзыв. Это поможет другим найти "DW Новости Шоу".

Слушать и подписываться на подкасты можно где угодно, просто введите в поиск "DW Новости Шоу". Все прошлые выпуски - в медиатеке DW .

Есть вопрос? Пишите на feedback.russian@dw.com.