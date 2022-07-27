"DW Новости Шоу" - подкаст о политике
"DW Новости Шоу" выходит еженедельно по средам в 19.30 по московскому времени (17.30 - по Берлину) в прямом эфире на YouTube-канале "DW на русском". Ольга Тихомирова и приглашенные ведущие обсуждают в течение часа со своими гостями в студии в Бонне события недели. Пока идет стрим, вы можете писать в студию, спрашивать и комментировать.
Если вы пропустили прямой эфир, не проблема - выпуски "DW Новости Шоу" есть на нашем сайте (также в формате RSS) и в приложении для подкастов:
Также стрим выходит на нашей странице в
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