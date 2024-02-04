20 лет Facebook: надежды, политагитация, торговля данными

Крупнейшей в мире социальной сети Facebook исполнилось 20 лет. Это настоящая история успеха. Хотя бы раз в месяц на свою страницу в Facebook заходят свыше 3 млрд человек - это более чем каждый третий житель планеты. Однако праздничное настроение основателя Facebook Марка Цукерберга было омрачено слушаниями в Сенате США, посвященными недостаточной защите детей и подростков в Сети.

"У вас руки в крови, - бросил Цукербергу в лицо сенатор-республиканец Линдси Грэм. - У вас есть продукт, который убивает людей". Угрозы, исходящие от соцсетей, сегодня широко обсуждаются по всему миру. В США такие популярные интернет-платформы, в частности, винят в проблемах с психическим здоровьем молодежи.

Марк Цукерберг на слушаниях в Сенате, 31 января 2023 года Фото: Nils Huenerfuerrst

В интервью DW немецкий психолог и исследователь рисков Герд Гигеренцер (Gerd Gigerenzer) перечисляет некоторые вредные последствия чрезмерного увлечения соцсетями. Дело тут, по его словам, не только в том, что все большему числу людей становится все труднее сосредоточиться.

"Некоторые исследования показывают, что неуверенность в себе, отсутствие чувства собственного достоинства, депрессия и даже суицидальные мысли усилились", - констатирует Гигеренцер. В США, например, к такого рода негативным последствиям можно отнести увеличение числа самоубийств среди людей в возрасте от 10 до 25 лет. За десятилетие - с 2011 по 2021 год - этот показатель вырос на 60%.

Начало, полное надежд

При этом стартовал Facebook совершенно безобидно - в начальной фазе цифровой революции, когда интернет обещал пользователям прозрачность и сопричастность. В то время как традиционные СМИ работали по принципу "один общается со многими", новая форма коммуникации "всех со всеми", казалось, должна была принести больше свободы, участия и демократии. Facebook был захватывающей социальной сетью, где можно было быстро найти единомышленников, поделиться фотографиями из отпуска и оставаться в курсе того, чем сейчас занимаются ваши друзья.

Мартин Эммер Фото: Esra Eres

"У Facebook было вначале довольно бескорыстное самовосприятие: существовала надежда, что сетевое соединение людей сделает мир лучше", - вспоминает о первых днях работы соцсети берлинский исследователь медиа Мартин Эммер (Martin Emmer). Однако такое сетевое соединение имело далекоидущие последствия. Например, в ходе сопровождавшихся поначалу большими надеждами бурных перемен "арабской весны" в 2011 году, которые иногда называли "революциями Facebook" из-за роли соцсети в организации демонстраций и сопротивления властям.

Facebook, особенно в сочетании с быстрым развитием смартфонов, на самом высоком технологическом уровне предложил удовлетворение извечной человеческой потребности в общении. "Человек - существо социальное, - объясняет Эммер. - И эти интернет-платформы добились того, чего не смогли достичь никакие другие СМИ: они позволяют нам общаться с другими людьми на самых различных уровнях, легко классифицируя и относя к разным типам друзей, дают возможность участвовать в жизни других людей".

Между расширением возможностей и взятием под опеку

Однако предоставление в наше распоряжение сетевой инфраструктуры имеет свою цену. Пользователи платят дважды - своими персональными данными и своим вниманием. Внимание - товар дефицитный, рекламодатели с удовольствием тратят на него деньги. Особенно когда сообщения могут быть целенаправленно посланы потенциальным клиентам благодаря точно составленным профилям личности.

Именно поэтому владельцы таких платформ собирают как можно больше информации о своих пользователях, каждый лайк тут дает дополнительные сведения. И благодаря детальному знанию интересов, симпатий и антипатий пользователей ленты новостей наполняются именно тем контентом, который удержит их на платформе как можно дольше.

Cambridge Analytica в основном без ведома пользователей проанализировала данные около 50 млн аккаунтов в Facebook Фото: Andrew M. Chang/ZUMA Wire/imago images

То, как подобный контент влияет на каждого отдельного человека и общество в целом, долгое время не играло для владельцев соцсетей никакой роли. Растущая поляризация общества, усиливающееся ожесточение политических дискуссий, распространение самых диких теорий заговора - все это также связано с Facebook и другими популярными интернет-платформами.

Обладая коммуникационной мощью, социальные сети также могут быть использованы и в политических целях. В 2016 году прозвучали обвинения в том, что Россия при помощи Facebook попыталась повлиять на исход президентских выборов в США. Два года спустя эта соцсеть оказалась замешана в скандале с компанией Cambridge Analytica: в основном без ведома пользователей эта компания проанализировала данные около 50 млн аккаунтов в Facebook, чтобы повлиять на поведение избирателей, отправляя им высоко персонализированные сообщения.

Группы "Stop-the-Steal" ("Остановите кражу") в Facebook также сыграли свою роль в ходе президентских выборов в США в 2020 году, когда Дональд Трамп распространял версию о том, что итоги выборов якобы были сфальсифицированы (украдены).

2024-й - год выборов по всему миру

В 2024 году на избирательные участки придут граждане стран, где проживает более половины населения Земли: президентские или парламентские выборы состоятся в Индии и Индонезии, в Пакистане и России, в ЕС и в США. Американский компьютерщик и критик чрезмерного упования на IT-технологии Джарон Ланье обеспокоен ситуацией: "Будет больше так называемых дипфейков - сфальсифицированных видео- и аудиозаписей, созданных с помощью искусственного интеллекта и других новейших технологий манипулирования людьми. "Я думаю, что многие не будут к этому готовы", - высказывает опасения Ланье в интервью DW.

Филипп Лоренц-Шпреен Фото: Benedikt Preisinger/BR

О рисках, связанных с соцсетями, он еще в 2018 году предупреждал в своей книге "Десять причин, почему ты должен немедленно удалить свои аккаунты в социальных сетях". Как положительный момент Ланье оценивает то, что многие люди медленно начинают осознавать, как ими манипулируют. "Я не знаю, достаточно ли количества таких людей, чтобы изменить ситуацию", - признается Ланье.

Берлинский исследователь Сети Филипп Лоренц-Шпреен (Philipp Lorenz-Spreen) также считает, что общество слишком долго позволяло IT-корпорациям заниматься личными данными. "Мы позволили Web 2.0, интернету, где каждый может делиться своим контентом, развиваться в почти чисто коммерческом направлении в течение 20 лет. Мы позволили буйно разрастаться этой экономике привлечения внимания", - резюмирует Лоренц-Шпреен.

Политики с опозданием реагируют

Между тем проснулись политики, они пытаются теперь наверстать упущенное в гонке с технологическими гигантами. В 2022 году Евросоюз принял законодательный акт о цифровых услугах. Его цель - быстрее удалять из Сети незаконный контент, например сообщения, разжигающие ненависть. Одновременно должны быть лучше защищены основные права пользователей, в том числе свобода слова.

Кроме того, исследователи наконец-то получат доступ к данным интернет-гигантов. Лоренц-Шпреен не скрывает радости: "Что-то происходит в направлении улучшения прозрачности, так что мы можем даже немного приоткрыть черный ящик и посмотреть, как работает эта машина".

Но как бы она ни функционировала, она очень прибыльна. Meta, материнская компания Facebook, которой также принадлежат Instagram и WhatsApp, в четвертом квартале 2023 года заработала на рекламе столько денег, что в 20-ю годовщину основания соцсети решила выплатить первые дивиденды своим акционерам. По крайней мере у них может быть праздничное настроение.

Смотрите также: