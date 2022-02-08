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Марк Цукерберг

Марк Цукерберг является главой компании Meta Platforms Inc. Он был одним из разработчиков и основателей социальной сети Facebook.

По данным на март 2022 года, состояние Цукерберга оценивается в 70 млрд долларов. Интернет-предприниматель входит в топ-15 самых богатых людей мира.

Миллиардер Питер Тиль покидает совет директоров Meta

Миллиардер Питер Тиль покидает совет директоров Meta 08.02.2022

Первый внешний инвестор Facebook Питер Тиль уходит из совета директоров материнской компании Meta. Марк Цукерберг поблагодарил миллиардера немецкого происхождения за веру в концерн "тогда, когда многие другие не верили".
Meta потеряла 200 млрд долларов из-за оттока молодежи в другие соцсети

Meta потеряла 200 млрд долларов из-за оттока молодежи в другие соцсети 03.02.2022

Инвесторы испугались снижения числа ежедневных пользователей Facebook, из-за чего акции материнской компании Meta за день обвалились на 20%.
NFT возглавил рейтинг самых влиятельных людей в мире искусства

NFT возглавил рейтинг самых влиятельных людей в мире искусства 01.12.2021

Журнал ArtReview опубликовал список самых влиятельных персон из мира искусства. В него вошли не только люди. Первое место занял невзаимозаменяемый токен (NFT). Почему?
Фейсбук сменил название: поможет ли это соцсети?

"Фейсбук" сменил название: поможет ли это соцсети? 29.10.2021

Глава Facebook Марк Цукерберг объявил о смене названия компании на Meta. Название социальной сети Facebook остается. Но карикатурист Сергей Елкин не верит в светлое будущее этой соцсети.
Компания Facebook сменила название на Meta, но имя соцсети остается

Компания Facebook сменила название на Meta, но имя соцсети остается 28.10.2021

Марк Цукерберг объявил о ребрендинге Facebook. Новое название Meta отражает цель создать вселенную виртуальной реальности с эффектом присутствия. Соцсеть и другие приложения сохранят старые названия.
Facebook оштрафовали на 14 млн долларов за дискриминацию американцев

Facebook оштрафовали на 14 млн долларов за дискриминацию американцев 20.10.2021

Facebook предпочитал нанимать иностранцев, отказывая гражданам США, заявили в Минюсте. IT-концерн должен выплатить по делу о дискриминации более 14 миллионов долларов.
Цукерберг отверг обвинения бывшей сотрудницы Facebook

Цукерберг отверг обвинения бывшей сотрудницы Facebook 06.10.2021

Обвинение в том, что приоритетом Facebook является прибыль, а не безопасность и благополучие пользователей, не соответствуют действительности, заявил глава компании Марк Цукерберг.
СМИ рассказали о проверках сообщений пользователей со стороны WhatsApp

СМИ рассказали о проверках сообщений пользователей со стороны WhatsApp 08.09.2021

WhatsApp поручает модераторам проверять сообщения пользователей в случае поступления жалоб со стороны третьих лиц, выяснило американское медиа ProPublica.
Facebook: Аккаунт Трампа заблокирован на неопределенный срок

Facebook: Аккаунт Трампа заблокирован на неопределенный срок 07.01.2021

Учетная запись Дональда Трампа в Facebook заморожена как минимум до конца его президентских полномочий, сообщил Марк Цукерберг.

Еврейские организации приветствовали решение Facebook по Холокосту

Еврейские организации приветствовали решение Facebook по Холокосту 13.10.2020

Из соцсети впредь будет удаляться любой контент об отрицании Холокоста. Глава интернет-концерна Цукерберг объяснил это ростом антисемитизма во всем мире.
Facebook может изменить политику публикации сообщений

Facebook может изменить политику публикации сообщений 06.06.2020

Возможные изменения политики публикации постов в Facebook касаются записей об угрозе применения силы властями и о продолжающихся беспорядках, объяснил сооснователь соцсети Марк Цукерберг.
Сотрудники Facebook устроили виртуальную забастовку

Сотрудники Facebook устроили виртуальную забастовку 02.06.2020

Недовольство ряда сотрудников вызвало решение Цукерберга не удалять записи Трампа, касающиеся трагедии в Миннеаполисе. В постах, в частности, говорилось о возможном задействовании военных для поддержки властей штата.

Убьет ли коронавирус секс-индустрию – немцы заговорили о запрете проституции. DW Новости (29.05.20) 29.05.2020

Работа борделей в ФРГ приостановлена. Профсоюзы работников секс-индустрии разрабатывают новые санитарные нормы обслуживания клиентов, а консервативно настроенные политики призывают запретить торговлю сексом вообще.
Трамп подписал указ о регулировании соцсетей

Трамп подписал указ о регулировании соцсетей 28.05.2020

На основании нового указа Трампа соцсетям вроде Twitter или Facebook грозит потеря защиты от уголовного преследования из-за опубликованного пользователями контента.
Трамп издаст указ в отношении социальных сетей

Трамп издаст указ в отношении социальных сетей 28.05.2020

Белый дом сообщил, что распоряжение президента о соцсетях ожидается уже 28 мая. Глава Facebook Цукерберг назвал действия администрации США несоразмерными.
ЕС не будет подстраиваться под Facebook в вопросах регулирования

ЕС не будет подстраиваться под Facebook в вопросах регулирования 19.05.2020

По словам еврокомиссара Бретона, новые параметры регулирования в цифровой сфере могут быть выработаны уже до конца года.

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