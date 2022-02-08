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Марк Цукерберг является главой компании Meta Platforms Inc. Он был одним из разработчиков и основателей социальной сети Facebook.
По данным на март 2022 года, состояние Цукерберга оценивается в 70 млрд долларов. Интернет-предприниматель входит в топ-15 самых богатых людей мира.
Работа борделей в ФРГ приостановлена. Профсоюзы работников секс-индустрии разрабатывают новые санитарные нормы обслуживания клиентов, а консервативно настроенные политики призывают запретить торговлю сексом вообще.